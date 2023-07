-¿Cómo te animaste a dirigir en un fútbol como el de Suecia?

Agradecido a esta oportunidad en un país tan futbolero y con mucha historia en el fútbol. Los suecos tuvieron siempre grandes futbolistas y he compartido con algunos. Cuando llegué al Newcastle con Andreas Andersson que venía del Milán. Después me tocó en el Aston Villa con Olof Mellberg y Marcus Allbäck. Vine a Suecia a hacer pretemporada con el Aston Villa en Gotemburgo por 15 días y después coincidentemente con la selección me tocó jugar un amistoso. Además, acá viven muchos peruanos. Estoy agradecido por esta oportunidad. Es una Segunda División donde a uno le enseña crecer como entrenador.

-¿Cuánto aprendiste de trabajar al lado de Ricardo Gareca?

Soy muy agradecido por la oportunidad que me dio Perú, a la selección que me dio la oportunidad de trabajar al lado de un gran técnico como Ricardo. En lo personal aproveché muchísimo para terminar de consolidarme como entrenador y aprender muchas cosas. La verdad que fue una linda experiencia vivida, ya que se dio un Mundial y sucedieron tantas cosas. Nos levantó nuevamente el país desde el lado futbolístico, a seguir creyendo en el futbolista peruano, pensando que se pueda hacer mejor las cosas y gracias a Dios me tocó vivir esta etapa linda. Ahora estoy en este desafío como cabeza, ya no como asistente.

-¿Cómo trabajas con el grupo para levantar al AFC Eskilstuna de Suecia que lucha por su permanencia en la categoría?

Hay que tomarlo con mucha calma y compromiso. Es el día a día, trabajo de campo, psicológico y de todo, ya que es una experiencia difícil el de salvar la categoría, pero la aceptación ha sido buena con chicos muy profesionales y responsables. Faltan 14 fechas y tengo toda la segunda ronda para afrontar. Mirando los rivales, yo creo que hay posibilidades de salvar el descenso. Tengo buenos futbolistas y hay que levantar el estado anímico. El equipo no ganaba desde hace 6 partidos, ahora viene la confianza luego de un buen resultado en el fin de semana.

-¿Cómo es Nolberto Solano como entrenador?

En este caso mirando al equipo uno tiene que adaptarse. Quiero jugar bien al fútbol con la pelota. Hoy en día el estilo se ha modernizado. Se tiene que salir jugando desde el arquero. Pero a veces hay que ser realista de la calidad de los futbolistas que en distintos niveles del Perú a nivel profesional, a veces no es parecido. Entonces, desde la simplicidad, a mí siempre me gustó jugar al fútbol de la manera más simple que he podido. Dicen los genios que simplicidad es genialidad y a veces no hay que hacer tanto espectáculo para hacer algo efectivo.

¡PRIMEROS FRUTOS! Con Nolberto Solano 🧠🇵🇪 en el banquillo, AFC Eskilstuna 🟠 venció 3-0 a Skövde AIK. Logrando sumar tres puntos valiosos 🔥, el cuadro del peruano salió de la zona de descenso en la Segunda División de Suecia 🏆🇸🇪. pic.twitter.com/vrXkk87UoW — GOLPERU (@GOLPERUoficial) July 29, 2023

-Llegaste a AFC Eskilstuna por Alain Goma, tu excompañero en Newcastle, ¿que te convenció en este proyecto?

Con Alain Goma ya venía conversando hace un mes. Él conoce al dueño del club y estaba en esa búsqueda a raíz que al técnico anterior no le estaba yendo bien. A partir de ahí estuve mirando al equipo en caso de que saliera. Por circunstancias de esta vida, Ricardo Gareca estuvo muy cerca de agarrar la selección de Bahréin, lo pude acompañar, pero al final Ricardo no decidió quedarse. Así fue que a los dos o tres días apareció la llamada de mi amigo Alain. Es francés y ahora es empresario. Apareció todo rápido y tuve que moverme, vine para a estar con el equipo.

-Entonces, si ibas a trabajar con Ricardo Gareca en Bahréin, quiere decir que el vínculo entre ustedes sigue intacto a pesar de que no lo acompañaste cuando él tomó las riendas de Vélez Sarsfield...

Me inventaron que yo estaba peleado y que era un malagradecido con Ricardo, y yo con él he tenido contacto toda la vida desde que se fue. Es una persona a la que le tengo mucho agradecimiento por la oportunidad que me dio de trabajar a su lado y por la linda relación que hemos tenido en estos casi ocho años. Con Ricardo estuvimos en toda la reunión, yo he sido el traductor y tenía que estar hablando todo lo que Ricardo tenía que escuchar de esa gente en Bahréin, pero él es una persona que tiene mucha percepción. Bahréin es un país pequeño, que no tiene muchos futbolistas alrededor del mundo y su liga es amateur. Entonces habrá sentido desde ese lado que no era la selección adecuada.

-¿Y por qué no fuiste a Vélez con él?

Lo de Vélez fue algo rápido que le sucedió a Ricardo. Un club que está con muchas situaciones difíciles, él ama mucho a ese club, es hincha de Vélez. Fue un tema que se le presentó y todo lo hizo muy rápido.

-Imagino que Ricardo Gareca, te ha felicitado por este nuevo reto que tienes en Suecia...

Siempre le agradezco los consejos y la buena relación. Yo estoy agradecido a todo ese tiempo que me tocó estar con él. Me llevo muchas cosas positivas de Ricardo, y ahora me toca expresarlo con estos muchachos que dirijo.

-Con respecto al camino hacia el Mundial de Qatar, ¿crees que el exceso de confianza nos jugó en contra en el repechaje ante Australia?

Antes nos tocó Nueva Zelanda, una selección comparada con Australia. Se hizo todo parecido, por eso llegamos hasta esas instancias. Nunca se cambió nada ni se menospreció a nadie, sino que así es el fútbol. Australia jugó el Mundial y casi deja afuera a Argentina. Lo que pasa que yo creo que nos llevaron a una dimensión cuando siempre dijimos en el mensaje que somos una selección humilde. Sin embargo, lo que ustedes (periodistas) no se dieron cuenta es que Australia era un rival duro. Aguantó el partido y en los penales pueden perder las mejores selecciones del mundo. Mira a Francia que era un candidato y Argentina por penales le ganó. No hay que buscar nunca excusas cuando las cosas no se logran. Nosotros los peruanos, más aún cuando hay esa falta de conseguir cosas, debemos valorar lo poco que se ha hecho en los últimos años.

Solano junto a Gareca en una de los tantos entrenamientos en la selección peruana. (Foto: Archivo)

-¿Qué nos falta bastante para crecer futbolísticamente?

Perú es un país que tiene la suerte de que aparecen futbolistas por naturaleza, historia, pero lastimosamente mientras que no progresemos en todas las etapas, no hagamos ese cambio que hizo Ecuador o Colombia, que desde los clubes tienen que alimentar y trabajar seriamente, no mejoraremos. Todos hablan de recambio, pero eso lo realizan los países organizados. Por eso hay una Sub 20, Sub 17. Mientras que no hagamos eso y sigamos en las mismas, vamos a seguir sufriendo y estar esperanzados en que salga un Christian Cueva, como vino de Huamachuco u otro de la selva, pero no es así, hay que trabajar. Por eso, en vez de criticar y hablar del otro, tenemos que entender que no es culpa de la Federación. Para mí son los clubes que tienen que dedicarse a formar jugadores desde abajo para que estos chicos cuando lleguen a Primera División estén bien formados. La selección es para seleccionar, no una academia de fútbol.

-Perú con Reynoso, ¿cómo lo ves? ¿Hay mejora? ¿Tenemos plantel para soñar con el Mundial del 2026?

Lo bueno es que Juan ha encontrado una selección con mucha experiencia. En este tiempo que ha tenido durante estos meses ha podio conocer personalmente a los futbolistas. Al estilo que quiera llevar a la selección va a contar con estos futbolistas que están acostumbrados a jugar partidos de Eliminatorias. Va a ser duro, sí. En nuestra etapa, después de haber ido al Mundial en el 2018, cuando arrancamos las Eliminatorias para Qatar, pareciera que teníamos que irnos todos. Ahora, esperemos que toda esa paciencia, por la experiencia vivida, hay que darle todo ese respaldo a Juan, no será fácil arrancar contra Paraguay, Brasil y Argentina como nos tocó a nosotros. Entonces, hay que tener mucha cabeza fría y rogar que estos chicos con toda esa experiencia ya vivida puedan afrontar esta Eliminatoria como ya lo saben y que los resultados se puedan dar.

-El planteamiento táctico de Reynoso, ¿te parece idóneo para el plantel que tiene Perú?

Yo he visto los partidos, pero Juan quiere vivir su propia experiencia. Él tiene el derecho de querer mover un poco, cambiar el sistema. Es una persona inteligente y al momento que empiece todo esto, que de seguro lo tiene claro, hay que darle el soporte, como se nos dio en toda la etapa de Ricardo Gareca cuando al principio de la Elimonatoria parecía que estábamos afuera y nos supimos levantar, porque nosotros tenemos que tener esa humildad. Yo creo que el periodista tiene que ser humilde y reconocer, como decía Ricardo, que somos una selección que le puede ganar al que menos pensamos y perdemos con el rival menos esperado. Pareciera que nosotros de la noche a la mañana no podemos perder con nadie, el periodista tiene que ser humilde. A Perú le toca sufrir siempre desde la época de los grandes futbolistas. ¿Cuando hemos sido una selección que a todos hemos pasado por encima? Las únicas selecciones que conozco de Sudamérica han sido así son Brasil, Argentina y Uruguay.

Solano jugó junto a Juan Reynoso en la selección peruana.

-¿Lapadula con Guerrero pueden jugar juntos en la selección peruana?

Primero que todo Juan Reynoso lo va a decidir. Después todos podemos opinar. Son dos futbolistas, delanteros con mucha experiencia, por eso Juan los hizo jugar juntos ante Japón como una prueba y él tendrá que sacar sus conclusiones. Los dos son grandes futbolistas, hay que ver el escenario, el momento, donde utilizarlos y seguramente Juan habrá sacado sus conclusiones.

¿Cómo va tu relación con Juan Carlos Oblitas?

De la mejor, a Juan Carlos yo le tengo un gran cariño y respeto. Influenció en toda mi carrera, cuando empecé a jugar al fútbol profesional me dio la oportunidad de llegar a Sporting Cristal. Ahora me dio la oportunidad de estar en la selección como entrenador de fútbol al lado de este comando técnico que le agradezco mucho. Siempre está el respeto. Juan Carlos es de las personas que conoce bien nuestro medio, la persona más inteligente que tenemos en el fútbol, así que esté con salud y fuerte, hay que seguir apoyándolo. Él en la Federación es una buena imagen para todos.

-¿Podemos ver en algún momento a algún peruano fichando por AFC Eskilstuna?

Esperemos que se pueda dar esa oportunidad. Siempre abierto, más aún para un compatriota, yo feliz.