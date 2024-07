A poco más de dos meses del reinicio de las Eliminatorias mundialistas, donde Perú se ubica colero y en medio de un abrumador fracaso en la reciente Copa América, donde la Blanquirroja fue eliminada sin poder anotar un solo gol; el exasistente de Ricardo Gareca y ahora embajador de Betsson, charló con Deporte Total para hacer un repaso por los temas más urgentes como el recambio generacional, la insistencia del técnico uruguayo por Christian Cueva, el incidente con Renato Tapia y los cuestionamientos a la vigencia de históricos como Paolo Guerrero y André Carrillo.

¿Cuál es su lectura del momento de la selección?

Creería que después de los sucedido con Juan (Reynoso), el ‘profe’ (Jorge) Fossati era un poco la descarga para dar una señal positiva a este mal comienzo de la Eliminatorias. Lastimosamente, individualmente los momentos de los futbolistas no ayudan . Yo creería que se está usando mucho esto de que tienes que utilizar la selección para probar futbolistas, lastimosamente cuando tú representas a un país no es para probar futbolistas, es para representarlo de la mejor manera. En ese sentido, creería yo que adaptarse a un nuevo planteamiento está costando, Fossati toda su vida ha jugado de esta manera y no se la vamos a cambiar. Él tiene este estilo (el 3-5-2) y en este caso los futbolistas deben adaptarse a lo que él técnico quiere. Esa búsqueda cuesta y toma tiempo y a la misma vez, estos partidos que ya Perú ha encarado oficialmente, muestran que el estilo que va queriendo el técnico Fossati es un estilo más de precaución y después de ataque a ver qué pasa. Lastimosamente en ofensiva no nos está funcionando.

¿Qué se puede plantear el técnico en esta situación donde no hay tiempo para trabajar?

Con la selección juegas a nivel de élite, entonces el tema de los tiempos es muy difícil, ¿tú creerías que Fossati iba a probar el equipo contra Argentina para ver qué se nos viene en la Eliminatoria? No, él tenía que buscar un resultado que a Perú le sirva para la Copa América. El ‘profe’ Fossati no tiene tiempo para ensayar, Argentina no es Colombia, lo que vamos a esperar es que Perú muestre una buena imagen.

¿Ante Canadá, en los últimos diez minutos, había oportunidad para probar con los más chicos?

En frío uno dice, armo de una vez un equipo que va a jugar las Eliminatorias o pongo chicos para ver cómo nos va, siempre es una apuesta, y eso es lo difícil para el técnico. Si tú pones a Grimaldo, a Reyna, a Quispe, a todos los chicos y a la selección no le va bien, con qué confianza crees que puedes encarar las Eliminatorias. Ricardo (Gareca) decía algo que es una gran verdad, en la selección hay que estar siempre 100%, por ahí puedes tener licencia con un futbolista que por ahí no está, por situaciones de no jugar, eso nos pasaba con (Renato) Tapia al comienzo que era suplente en Holanda, era el único que no tenia participación en su club, pero venía y la rompía. Ahora está duro, uno no tiene la varita mágica, ahora es todo nuevo con el ‘profe’ Fossati, [hay que adaptarse] a un estilo cuando nuestra vena no es de defender mucho, somos mas parecidos a los brasileños o colombianos, la vena es de ir a buscar, defendernos con la pelota, pero es lo que la Federación ha decidido. Individualmente Perú necesita mejorar, levantar [el nivel de] muchos futbolistas, si Fossati va a continuar con su idea de jugar, hay que respetar y ver qué pasa.

Sabiendo que hay poco tiempo, ¿no era mejor mantener un estilo que ya conocíamos?

Vuelvo a repetir, y esto es un tema que en algún momento si tienen oportunidad de hablar con Agustín (Lozano), él es el que debe tener toda esta idea, decir cuál era el plan después de Ricardo (Gareca), pareciera que en un momento fue todo apresurado, para tomar las decisiones hay que tener un perfil antes. Juan (Reynoso) es un gran entrenador, pero tiene una manera y un un perfil, una manera de trabajar, hay que entender qué es lo que se buscó, qué perfil se buscó, pero tú ves y de Juan a Fossati, parece que todo fue un apresuramiento en decisiones a decir a ver qué pasa.

Hace poquito dijo que la selección necesita jugadores de 90 minutos, pero Reynoso antes fue impopular y aclaró que jugadores como Quispe y Grimaldo no están para jugar 90 minutos, y por el otro lado están figuras como Carrillo, Cueva y Guerrero que tampoco dan ya para todo un partido...

Lo que yo dije es que el mensaje es que a la selección tienes que llegar al 100%, no hago una convocatoria para que juegues 15 minutos. Eso es lo normal, pero a veces el técnico tiene que acoplarse a las situaciones. Lastimosamente, Fossati ha encontrado una selección con jugadores claves fuera en este momento, como Yotún, como Tapia, por este inconveniente que ha tenido, el mismo Cueva que nos dio muchas cosas, Trauco, jugadores base que no están por otras circunstancias. Por eso uno dice que a los jugadores hay que tenerlos 100%, pero luego hay que entender, gracias a Dios nosotros agarramos a Paolo (Guerrero) en la mejor etapa y nos sirvió muchísimo, ahora Paolo es un Paolo distinto y eso es comprensible, hay que tener en cuenta que es la realidad de nuestro país. ¿Quiénes son lo delanteros del fútbol peruano? esta Valera, que no se qué ha sucedido; Raúl, y después, respeto a Succar y se respeta a cualquier otro jugador, pero no están para asumir todo este compromiso que significa la selección.

¿Es necesario sincerar y admitir que no hay tiempo para el recambio?

Nosotros tenemos que volver a esa humildad que nos caracterizó con Ricardo, él siempre fue de un mensaje humilde hacia todos, eso no significa que tienes que achicarte, para nada. Tenemos que tener la convicción y dar pelea, Georgia fue un ejemplo con lo que hizo con Portugal (en la Eurocopa), un equipo sin nombres, chiquito, y se notó las ganas y el entusiasmo y a veces eso te sirve contra grandes estrellas. Todos deberíamos pasar por un baño de humildad, gracias Dios nos fue bien por siete años con Ricardo, ahora es otro momento. Yo no hablo de renovación como dice todo el mundo, no es fácil porque es la selección, es diferente a un club, acá todo es de momento y tiene que ser preciso, tienes que tener resultados. Quién agarra una selección y dice no, me van a esperar hasta el mundial 2045, eso no es posible. Es un tema muy difícil y delicado.

Usted dijo que cuando asumieron el reto con Gareca el objetivo era Qatar 2022, no Rusia 2018...

Es cierto, nos adelantamos...

Y ese éxito que lograron ha dejado la expectativa muy alta. Eso también es un problema...

Pero dime ha dónde le vas a cargar el problema a Quispe, a Grimaldo, si ves otras selecciones, los procesos se van dando de a poquito, no entran seis de porrazo. Eso es también una llamada de atención a cómo estamos haciendo las cosas en nuestro fútbol local, lo he dicho muchas veces y lo vengo repitiendo, los clubes que pelean el campeonato, todos son extranjeros, no ves un valor peruano, y eso es una preocupación porque después para los técnicos que vengan de cara al futuro, no es posible que realicen el famoso recambio. Ojalá que Sonne se pueda mantener, que Marco López se siga sosteniendo, Zambrano es probable que juegue unos tres años más, y ahí está la preocupación, quiénes son los que asoman atrás...

Cada vez al futbolista peruano le cuesta más mantenerse competitivo en el exterior...

En Perú, de la camada de los ‘Jotitas’, de los que están son Gallese, entonces el gran talento Manco, Deza, los que mostraban tanto, ellos tendrían que haber sido el soporte de esta selección. Hay que tomar conciencia en los clubes. Esto se viene conversando, el problema no es la Federación, el problema es cuánto ambiciona cada club. A mí hace 25 años me vendieron a un millón y medio y 25 años después no es posible que el futbolista peruano siga valiendo lo mismo. No hemos sabido exportar como lo hace Colombia, Ecuador y Uruguay, no hemos podido tener esa constancia, necesitamos mas jugadores en el futbol de élite, para después exigir que a la selección le vaya bien . Quispe por ejemplo, vamos a ver si se va a afianzar en México como lo hizo el ‘Chorri’ Palacios, tiene que afianzarse para después volver al país, ponerse la camiseta y aguantar lo que significa jugar por la selección.

¿Estamos obligando a Quispe a quemar etapas exigiéndole que ya sea el nuevo Cueva?

Primero, son dos características diferentes. Christian tiene otro juego, el Cholo tiene ahí algo especial, es un crack, atrevido, es un jugador conchudo para todo. Por eso cuando ha estado bien, ha marcado la diferencia, ha sido clave para llegar al mundial. Quispe es un chico que todavía tiene que ir sacando ese temor, ese miedo que es normal. El cambio se le está dando muy agigantado, además me parece que no está en su posición habitual como jugaba en la U, él tiene que darse cuenta qué tiene que agregar a su fútbol; si es pase, asistencia, disparo al arco, tiene que agregarle mas protagonismo. Ahora, por ejemplo, no tenemos especialistas para la pelota parada, para un córner, para un tiro libre, porque así también ganas partidos, esperemos que, estos meses, no se cómo, esto se resuelva. Hay que darla la confianza al ‘profe’ Fossati.

¿No es demasiado todo lo que se hace por Cueva?

Eso es Perusalén (risas). Yo creo que en un momento, es lastimosamente la falta de más Cuevas. El talento como Christian no nos sobra en nuestro país, entonces creería que el ‘profe’ Fossati está intentando darle una mano, esto habitualmente en otra selección no pasaría si hubiera dos tres jugadores más. Y en Perú, como decía Ricardo, siempre hay que ser un poco flexible por las circunstancias, el día que a nosotros nos abunden (jugadores) será diferente. No es normal que vaya a la selección alguien que no tiene club, pero es así, creería yo que el ‘profe’ Fossati desde el lado humano está tratando de ayudar a Christian , ahora lo ideal es que ojalá Christian pueda encontrar un equipo donde pueda tener la competitividad, no es fácil entrenar y no jugar, la parte física es crucial, sino estás bien armado de lo físico todo lo que quieras hacer con la pelota no te da...

¿Colombia es un monstruo?

Yo no lo pondría en escenario de monstruo. yo lo llevaría a una selección que está haciendo bien las cosas. Pekerman se fue y dejaron a su asistente, trajeron a Néstor Lorenzo y esta funcionando.

¿Tiene que ver mucho el tema mental?

Muchos le quitan el crédito diciendo que ‘clasificamos al mundial por los tres puntos que nos dieron de Bolivia’, ¿por qué nosotros tendríamos que llegar a una Eliminatoria y terminar primeros o segundos, cuando sabemos de todas nuestras limitaciones? No hubo champa, lo de Paraguay (victoria en Asunción) no fue champa, minimizamos y luego nos obligan ganar. Creo que es momento de pegarnos un baño de humildad a todos, ser realistas, y rogar que estos chicos mejoren, que esa memoria buena de lo que es ganar y competir la puedan trasladar a los más jóvenes para lo que venga de cara al futuro.

¿Exigirles más a jugadores como Paolo Guerrero y André Carrillo no es exponerlos a dañar su imagen de héroes?

Mira, yo creería que el futbolista tiene que estar preparado, cada uno respeta los momentos de un futbolista, Paolo todavía se tiene confianza, pero después hay que aceptar cuando las cosas no van bien y vienen las críticas, todo es muy emocional, la verdad la tiene el que empieza a tener resultado, cuando el resultado no se da, viene la critica...

Fossati empezó apostando por Quispe en la Copa América, pero terminó dándole más relevancia a la recuperación de Cueva (Foto: GEC).

El discurso es fundamental, algo que Gareca comprendía a la perfección...

Acuérdate que los futbolistas son como nuestros hijos, si tengo un hijo dañado, no voy a decirle a mi vecino que tengo un hijo borracho, uno trata de cubrir todo, hay que entender que Fossati está tratando de ser lo más cauto con todos. Se viene la Eliminatoria y sabe que tiene que ajustar, esto le va a servir mas la ‘profe’, él es un a persona muy inteligente, con muchos años en el futbol.

Otro factor clave es el convencimiento, ¿Ve convencidos a los jugadores?

Si tú ves el equipo desde la parte defensiva hay un convencimiento, después la parte ofensiva veo todavía hay un poco de duda, porque es un sistema (3-5-2) en el que hay que tener buenos intérpretes, me parece que eso todavía está costando, nosotros no tenemos futbolistas veloces, no confundan a Reyna con Grimaldo, ellos son habilidosos, no es que tengan una velocidad como Davies o Mbappé. Entonces ellos necesitan más la pelota al pie, no tirarle pelotazos al vacío para que piquen . Eso es una deuda que, me parece, el ‘profe’ con toda su sapiencia la va a descubrir. Nosotros tenemos que sentir la pelota, eses es nuestra esencia, sino es un poco mas difícil. y este sistema que Fossati tiene hace sentir un poco menos la pelota desde la manera de los intérpretes.

¿Puede ser entonces que una solución sea cambiar el sistema?

Si lo tiene que cambiar, ahí tiene a muchos de los futbolistas que estuvieron con Ricardo, la mayoría está al 80%, pero la memoria no se va a olvidar, si quieren probar, están los jugadores.

Nos olvidamos que en esta Copa América jugamos, por ejemplo, con Cartagena, que en un escenario normal era el tercer suplente...

Claro, pero por qué Cartagena ha rendido bien, porque está en su hábitat. Wilder siempre rindió con Ricardo cada vez que entraba y entraba muy bien, porque esa es su característica. No me asombraría que Zambrano también termine rindiendo bien, porque también juega en su posición,. Acuérdate que Fossati ha sido arquero, entonces quiere estar bien protegido desde atrás.

¿Qué lectura tiene del caso Renato Tapia?

Son escenarios que gracias a Dios pudimos sacar adelante, con Yotún se pudo resolver. Ya aquí cuando hay un teléfono malogrado y estas cosas, es lo peor que puede pasar. Tapia forma parte de la columna vertebral de la selección, además es un líder, dejarlo creo que ha sido un golpe duro para todos. Son escenarios que con experiencia se pudo manejar mejor, es una pena que se haya desperdiciado un futbolista así, pero Renato es un jugador que si no ha pasado a mayor situación, Dios quiera que vuelva a estar porque es un jugador clave.

¿Esto de Renato de alguna manera deja expuesto el nivel de convencimiento de Fossati sobre los jugadores?

Ricardo siempre decía que era importante vivir en una armonía dentro de la selección, obviamente el núcleo más importante eran los futbolistas, hay que darles todo, siempre todas las comodidades para que representen al país de la mejor manera y eso siempre se cuidó, desde el jardinero, el médico, todo, sino vives en esa armonía, ya las cosas empiezan a verse mal y eso se refleja en la cancha también.

¿Cómo ve a Perú de aquí a las Eliminatorias en septiembre próximo?

Esperemos que sea un equipo que compita, con un profesionalismo que seguro lo van a mostrar, después, hay que ver cómo llegan para la convocatoria porque de aquí a septiembre roguemos que nadie tenga problemas y todos lleguen bien, si todos están bien sería una buena señal y a partir de ahí hay que encarar estos dos partidos ante Ecuador y Colombia que son cruciales, sumar, porque si no sumamos en esta etapa, ya se pone cuesta arriba la situación.

Nolberto Solano fue parte del comando técnico de Ricardo Gareca y hoy es embajador de Betsson.