La selección peruana tendrá que jugar el repechaje para clasificar a la Copa del Mundo Qatar 2022. El partido se disputará en junio, pero el comando técnico de Ricardo Gareca viene planificando todos los detalles con anticipación. En ese sentido, Nolberto Solano analizó lo que se avecina para la ‘Blanquirroja’.

“Es un poco difícil esto, porque debido a las circunstancias y las fechas, no sabemos si será Emiratos Árabes o Australia. Teníamos que hacer partido de práctica, por la necesidad previa a este encuentro. Nueva Zelanda es un rival que ya conocemos, nos dará una buena pauta para saber cómo llegamos, nos servirá mucho para ese reencuentro que siempre es necesario antes de una fecha clave”, explicó ‘Ñol’.

“No nos sentimos más ni menos que nadie. Somos una selección que siempre ha respetado y tendríamos que respetar. No tendríamos razón para sobrarnos. La gente nos puede llegar a un nivel u opinión, lo cual se respeta, pero no nos olvidemos que se juega contra selecciones y en el fútbol pueden pasar muchas cosas”, manifestó el asistente del ‘Tigre’.

De la misma forma, Solano lamentó que el repechaje sea de eliminación directa: “Da poco margen de error. Si hay un mal partido, con el segundo se puede mejorar. Es importante la programación, juntarnos unos días antes, porque eso nos favorece. Teniendo al grupo unido mucho tiempo, siempre ha respondido. Ojalá que en el partido no haya nada raro, que los muchachos hagan lo que saben”.

Por otro lado, Nolberto alabó a Christian Cueva por su gran presente. “Ha ido madurando futbolísticamente. Siempre ha sido una respuesta para la selección. Ricardo Gareca es una persona romántica, ama al futbolista talentoso, al jugador desequilibrante. Por eso apostamos por tenerlo hace siete años. A veces no son justos, es un ser humano, le pasa a Messi que no juega bien con Argentina o Cristiano Ronaldo con Portugal”, resaltó el ‘Maestrito’.

“Sigue mejorando, creciendo con nosotros. Da gusto el profesionalismo que ha tomado. Cueva juega bien porque hay un soporte en el equipo. Carrillo, Yotún, Gallese también, dado que hay una manera de jugar. Cuando las cosas salen bien en lo colectivo, resaltan las individualidades. Christian demostró que puede jugar donde quiera, a nivel selección lo muestra. Primero que esté contento donde está y dependerá lo que quiera hacer, tal vez después del Mundial”, agregó el recordado exfutbolista respecto a ‘Aladino’.

Finalmente, Nolberto Solano pidió no adelantarse a lo que pueda decidir el ‘Tigre’ sobre su continuidad en la selección peruana. “Habrá que ver qué decide Ricardo Gareca. Juan Reynoso o Roberto Mosquera son técnicos que han hecho mucho mérito. Por ahora no hay que adelantarse al futuro, todavía falta el objetivo de ir al Mundial. Después se tomarán las decisiones”, sentenció ‘Ñol’.