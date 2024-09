La Selección peruana cayó de visita ante un combinado de Ecuador que se mostró superior pese a no reflejarlo en el resultado. Un modesto 1-0 fue marcador que le dio los tres puntos a la ‘Tri’ en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito. Jorge Fossati y Renato Tapia fueron los encargados de responder ante ello.

“Hoy estábamos haciendo un buen partido, desde lo defensivo hasta lo estratégico, sin hacer demasiado desgaste para en el segundo tiempo poder soltarnos más. Nos estaba saliendo, tuvieron un par de remates de media distancia en el primer tiempo y centros peligrosos, pero siempre nuestra defensa se comportó muy bien”, explicó inicialmente el estratega uruguayo.

Sin embargo, el ‘Nono’ señaló que el desarrollo del encuentro no fue como tenía planeado: “Desgraciadamente, por cualidades del rival nos lograron convertir a los pocos minutos de iniciad el segundo tiempo. Eso obviamente trastoca la idea para la segunda parte”.

“Yo no creo que haya sido una buena presentación de Perú por la que está capacitada para hacer, pero tampoco creo que haya sido mala. De todo lo que no se hizo o se dejó de hacer, la responsabilidad es mía. Soy yo el que da las instrucciones y los muchachos trataron de hacer todo lo que les pedí y se ha trabajado. Repito, todo lo que no salió bien es mi entera responsabilidad”, puntualizó el DT.

Así mismo, Tapia tomó la palabra para destacar los aspectos ausentes en la ‘Bicolor’ hoy ante la ‘Tri’. “Nos faltó esa chispa que en otros partidos hemos tenido. Nos enfrentamos ante un buen Ecuador que en casa se hace fuerte y ya está, a pensar en el siguiente”, precisó.

Conclusiones de la fecha doble y lo que se viene ante Uruguay y Brasil

“Lo que veo de acá para adelante, de acuerdo a estos dos partidos (con Colombia y Ecuador) es que venimos creciendo y afirmándonos por lo menos en lo que uno pretende. Contra Colombia salió mucho mejor; acá, yo no hablé de esto antes del partido porque no puedo mandar mensajes negativos psicológicamente hablando a los jugadores, pero si hay un lugar que conozco es este así que sé que los 2,700 (metros de altura) influyen”, dijo Fossati como conclusión de esta fecha doble.

“Yo sigo creyendo mucho en este plantel. Lo dije antes de empezar estas seis jornadas que teníamos en el 2024, que esta iba a ser la más difícil. Nos espera ahora Uruguay y Brasil, creo que con nombrarlos alcanza como para saber que van a ser rivales muy difíciles pero a mí lo que me han demostrado en entrenamientos, en la convivencia, en la actitud, me hace seguir creyendo y mucho más allá de que los dos resultados no fueron los que esperábamos”, continuó.

“Allá (en Lima) pudimos y no conseguimos la victoria; acá (en Quito) no era el resultado que esperábamos de acuerdo a como fue el partido pero fue justo que se haya quedado con los puntos Ecuador. Ahora, dentro de un mes, tenemos que tratar de hacer las cosas mejor si podemos”, agregó el técnico tras sumar un punto en su primera fecha doble por Eliminatorias 2026 al mando de Perú.

“Nos quedan 10 partidos, 30 puntos. Es cierto que los rivales que nos tocan son complicados; los 10 son complicados, pero tenemos que ser conscientes de lo que podemos dar. Las dos Eliminatorias pasadas hemos sacado puntos en las últimas fechas y creo que en esta no va a ser la excepción”, destacó el ‘Capitán del futuro’ sobre los próximos partidos.

“¿Al hincha qué le podemos pedir? Nada. Creo que no les podemos pedir nada en estos momentos, tiene que salir de nosotros, tienen que sentirse representados como se han sentido anteriormente y no solamente desde el juego, sino también desde el querer. Contra Colombia, futbolísticamente, tampoco fue uno de los mejores, pero se notó algo distinto. Eso que se vio y se tiene que ver en todos los partidos. Confío en el grupo ciegamente y puedo poner las manos en el fuego que así será”, añadió el ahora jugador del Leganés de España.