Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), dio una conferencia de prensa en la que se refirió al complicado presente que atraviesa la institución encabezada por Edwin Oviedo, quien afronta una actualidad llena de interrogantes. Todo esto en medio de las negociaciones con Ricardo Gareca.

Juan Carlos Oblitas aseguró que Ricardo Gareca está al tanto de todo lo que está pasando en el fútbol peruano en torno a Edwin Oviedo, al tiempo que aseguró que conversará con el técnico este jueves en nuestro país.

“Gareca sabe todo lo que está pasando. Tiene todas las noticias, pero es mejor que lo conversemos acá. Primero se sentará para hablar de la parte deportiva y luego administrativa. Espero de todo corazón que se quede”, indicó Oblitas.

La continuidad de Ricardo Gareca en la selección peruana es incierta. El 'Tigre' que goza del apoyo de los hinchas definiría su situación en agosto. (Video: El Comercio/Foto: AFP)

Y agregó: "Hay que dejarlo ahí. A veces las luces de la TV hacen que se digan cosas que no son. Lo de Ricardo Gareca es simple. Tengo una reunión con él acá mañana. Esto lo vengo conversando con él hace un buen tiempo. La prioridad de Ricardo es Perú. Es lógico que están nerviosos con la coyuntura actual. Él iba a llegar el lunes, pero por el cierre de la Videna prefirió quedarse".

El director deportivo de la FPF también señaló que seguirá en su cargo, siendo la su principal objetivo la permanencia de Gareca como entrenador de la selección peruana.

“Gareca se comprometió a estar en el Perú. Yo estoy en la FPF por un tema netamente deportivo. Esos temas [Caso Oviedo] no tienen que intoxicar la parte deportiva. Quiero convencer a Ricardo, por eso me he quedado. Ese es el sentir de la gente del Perú", dijo el 'Ciego'.

En otro momento de la conferencia, Juan Carlos Oblitas afirmó que el dinero no es lo que mueva a Gareca al momento de pensar sobre su renovación. Además, fue contundente al manifestar que no existe otras opciones para dirigir a la selección peruana.

“La parte económica no es lo que ve Ricardo Gareca, sino el blindaje a la parte deportiva. Haré lo imposible para que Ricardo renueve. A mí me sostiene que venga y converse. Lo mas importante es que el proyecto que empezó en el 2015 continúe hasta Qatar 2022. No tengo plan B ni lo voy a tener”.