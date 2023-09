Pero los días empiezan con nuevas bajas. Ayer la Bicolor anunció dos nuevos desconvocados. Pedro Aquino, que terminó lesionado en el duelo entre Santos y Pumas, fue sacado de la lista, al igual que Anderson Santamaría. En reemplazo de este último fue llamado de urgencia Carlos Ascues.

Ayer en la Videna entrenó el grupo de locales, con Guerrero, Tapia y ‘Canchita’ Gonzales, lo primeros jugadores del exterior en llegar. Así, estas son algunas cuestiones que pintan el panorama de la selección.

Las bajas son muchas

Sin duda, los lesionados son un tema sensible en un equipo que recién empieza a formarse con Juan Reynoso. A las bajas de Cueva, Flores y Bryan Reyna, ahora se suma la de Aquino y Santamaría. La del defensor es la que más duele, ya que en ese puesto ya se sufría la baja de Carlos Zambrano.

En total, con la ausencia de Lapadula, son ocho jugadores que estuvieron en la última convocatoria para los amistosos ante Corea y Japón que ahora no estarán en la Videna: el ‘9′, Zambrano, Santamaría, Lora, Aquino, Cueva, Reyna y Flores.

Hoy debe ir completándose el grupo con la llegada de jugadores como Advíncula, López, Callens, además de los que juegan en la MLS.

Convocados primera lista

que se mantienen Convocados primera lista

ausentes Nuevos convocados respecto a primera lista Datos Arqueros Gallese Carvallo

Alejandro Duarte Cáceda

Solís Cáceda no fue convocado por sus partidos con Melgar Defensas Advíncula

Corzo

Abram

Araujo

Callens

López Zambrano

Santamaría

Loyola Ascues Ascues fue citado a última hora, ante la baja de Santamaría Volantes Cartagena

Tapia

Yotún

Gonzales

Quispe Aquino

Cueva

Flores Castillo Delanteros Carrillo

Ruidíaz

Valera Reyna

Lapadula

Ormeño D’Arrigo

Alarcón

Guerrero

Polo

Grimaldo

--

El itinerario en Ciudad del Este

Será ‘una semana corta’ para la selección nacional, ya que recién mañana estará el grupo completo, por eso el entrenamiento será en estricto privado. Por la tarde viajan rumbo a Ciudad del Este en vuelo directo conseguido con el nuevo sponsor de la Bicolor, Sky, y ahí concentrarán, no en Iguazú cómo se tenía pensando antes.

La selección hará un día de entrenamiento en la ciudad paraguaya, el miércoles hacen el reconocimiento de cancha del Antonio Aranda. Antes de ello, Juan Reynoso debe ofrecer la conferencia de prensa exigida por Conmebol, para ya luego dejar todo listo para el encuentro del jueves.

VIDEO RECOMENDADO Selección trabajó con Paolo Guerrero y Renato Tapia (Video: Radio Ovación)

Tras el partido, programado para el jueves a las 5:30 p.m., hora peruana, la Bicolor regresa a suelo patrio para empezar a planificar lo que será el encuentro ante Brasil del día martes.

El capitán Guerrero

A pesar de tratarse de un nuevo proceso, para este inicio de Eliminatorias, la selección peruana se apoya en lo que pueda hacer Paolo Guerrero. El atacante de 39 años recién volvió a la Bicolor en la pasada convocatoria para la gira por Asia, cuando aún estaba en Racing, y ahora que milita en el LDU de Ecuador, ha vuelto a ser protagonista y se espera que mantenga ese nivel con la blanquirroja.

Así, Paolo es el único jugador que permanece en la selección desde las Eliminatorias 2006. Mientras, junto a Aldo Corzo, son los dos únicos jugadores que están desde las Eliminatorias 2010 -Zambrano también podría sumarse en la próxima fecha doble-.

Paolo viene con actividad y motivación de LDU. El pasado jueves clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana al vencer por penales a Sao Paulo en Brasil. El atacante nacional fue el encargado de abrir la tanda para los ecuatorianos y no falló en su disparo.

Convocados gira Asia

que se mantienen Convocados gira Asia

ausentes Nuevos convocados respecto a primera lista Datos Arqueros Gallese

Cáceda Carvallo Solís Defensas Araujo

Trauco

López

Abram

Callens Zambrano

Lora

Santamaría Corzo

Advíncula Advíncula estuvo lesionado Volantes Yotún

Gonzales

Castillo

Peña

Cartagena Flores

Aquino

Cueva Tapia

Quispe Le dio descanso a Tapia por temas personales Delanteros Guerrero

Valera Lapadula

Reyna

Olivares D’Arrigo

Alarcón

Ruidíaz

Polo

Grimaldo Fue el retorno de Paolo a la selección

Lapadula solo jugó ante Japón

Los rivales

Paraguay llega con una lista de figuras para el encuentro, con la curiosidad que seis convocados militan en el fútbol local, mientras que cuenta con Miguel Almirón (Newcastle), Gustavo Gómez (Palmeiras), Omar Alderete (Valencia), entre otros. Eso sí, sufren la baja de Julio Enciso, jugador del Brighton de la Premier League, que tuvo una lesión en la rodilla.

Lo que es bueno para los paraguayos, es que jugarán a estadio lleno. El elenco albirrojo anunció que se agotaron las entradas puesta a la venta para el estadio Antonio Aranda de Ciudad del Este. Serán más de 25 mil guaraníes alentando al equipo de Guillermo Barros Schelotto en este inicio de Eliminatorias.

¡A estadio lleno! 🏟️🇵🇾



Las entradas para el juego entre la #Albirroja ⚪🔴 y Perú están totalmente 𝙖𝙜𝙤𝙩𝙖𝙙𝙖𝙨.



¡Listos para lo que será una gran fiesta en el estadio Antonio Aranda!



📺 Recordá que el debut de Paraguay lo podrás ver a través de @SomosGEN#VamosParaguay… pic.twitter.com/6SdL0dt4j2 — Selección Paraguaya (@Albirroja) September 2, 2023

Mientras, Brasil no podrá contar con Vinícius, pero sí estará Neymar en el duelo ante Perú el próximo martes en el Estadio Nacional. Ney no juega un partido de fútbol desde el 3 de agosto, cuando vistió la camiseta del PSG ante el Jeonbuk Motor, en un amistoso de los parisinos por Asia. Fue el único partido donde tuvo actividad. Tras ello, fichó por el Al Hilal de Arabia Saudita, pero no ha podido jugar aún debido a una lesión.

Así llega la Bicolor para este inicio de Eliminatorias. Llegó la hora de la verdad y a pesar de las bajas, irá a Ciudad del Este a debutar con el pie derecho.

--