Por Jasson Curi Chang

En 10 o 20 años lo único que se recordará del debut de Mano Menezes en el banco de la selección peruana será el zurdazo de un joven Adrián Quiroz. Patada, arquero, travesaño y un “ufffff” entre París y Lima, que resonó en Tumbes, se replicó en Tacna y se lamentaron en Iquitos. Ni el resultado recordaremos. ¿O alguien recuerda para qué sirvió el taco de Reimond Manco ante Canadá cuando inició el ciclo de Markarián en 2010?

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