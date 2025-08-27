Oliver Sonne: el gol en Burnley y la recompensa a un lateral que entrena más de lo que habla

En Lancashire, donde los inviernos parecen no acabarse y el fútbol se vive como una religión de pueblo chico, Oliver Sonne encontró su lugar. Burnley no es Londres ni Manchester, es un club que respira tradición obrera y que todavía conserva el perfume de los equipos que se formaban más en la fábrica que en las academias. Allí, en Gawthorpe Hall, el centro de entrenamiento que combina historia y modernidad, el lateral peruano-danés entrena cada mañana con una disciplina que ya no sorprende a nadie dentro del plantel.

Sonne es de los que llega primero, de los que no necesitan recordatorios para quedarse más tiempo en el gimnasio, y de los que siempre lleva una sonrisa a la mesa compartida después de la práctica.

El último martes, el fútbol le devolvió un premio que tardó en llegar: su primer gol con la camiseta granate. Fue un derechazo dentro del área, después de un pase entre líneas y posicionado como ‘9′. Sonne lo gritó con la fuerza de quien sabe que cada minuto en la Premier cuesta más que oro y con la emoción de sentirse, por fin, protagonista en un escenario que de niño veía por televisión.

Sus compañeros lo rodearon como si hubiera marcado el tanto del campeonato. En realidad, era mucho más que un gol: era la confirmación de que Oliver ya es parte de la historia viva de Burnley.

Pasaron ¡7 AÑOS! para que un seleccionado peruano vuelva a marcar un gol en un certamen inglés. El último fue André Carrillo con el Watford por la FA Cup en el 2018 y, 𝗛𝗢𝗬, Oliver Sonne se estrenó en el gol por la EFL Cup con el Burnley.

Y claro, en Perú el eco fue inmediato. Cada vez que Sonne aparece, se activa una ilusión distinta. Óscar Ibáñez lo tiene en carpeta para los choques con Uruguay y Paraguay, y este gol llega en el momento exacto: cuando la Selección necesita laterales que no solo marquen sino también se atrevan a romper líneas y pisar el área rival. El gol con Burnley, entonces, no es solo una estadística en la Premier; es una declaración de intenciones de cara a la Blanquirroja.

Porque si algo ha demostrado Sonne desde que eligió defender a Perú es que no vino a ser suplente de nadie, sino a competir. En Burnley ya lo saben y en Videna también lo empiezan a sentir. Y de aquí al partido en Montevideo, su nombre va a sonar cada vez más fuerte.

