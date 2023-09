*

En abril pasado, el técnico de la selección viajó a Dinamarca para conocer a Sonne, parte de una gira europeo/asiática que Reynoso lideró para fortalecer el grupo que jugará la Eliminatoria. Luego dijo en Videna: “Nos interesa invitar a jugadores con ascendencia peruana. Es un nicho que hay que explotar. Si son jóvenes, mejor”. Se refería al peruano-danés y a Diego Kochen, el joven portero del Barcelona de España, a quien también se le hace seguimiento desde Videna.

Oliver Sonne

En la fría Dinamarca entonces, se sentaron a la mesa Reynoso y Sonne para hablar de los planes que existen en la selección, y que incluyen al futbolista que juega de defensa. Hasta tres fuentes con las que conversó DT sobre el futbolista, indican que además de lateral, interesa su proyección como extremo, dada su técnica para pegarle a la pelota y a la juventud, versus los laterales carrileros con los que hoy cuenta la selección (Advíncula 33, Polo 28). Sonne tiene 22.

El periodista de DT Jean Pierre Maraví pudo conocer, con información de trabajadores de su actual club, el Silkeborg IF, que no solo fue una cena entre Oliver Sonne, Juan Reynoso y su comando técnico. También fueron hasta las instalaciones del club para conversar e intercambiar información con el comando técnico del club danés y trabajar en conjunto para evaluar mejor el trabajo del lateral derecho. No obstante, desde el Silkeborg IF danés prefieren no profundizar: “El club se está centrando en el fútbol en este momento”, nos dijeron.

*

La proyección en la FPF era que la documentación que le faltaba a Sonne -DNI, pasaporte- podría estar lista en tres meses. Pasaron seis: hace unas horas, Anita, su mamá, obtuvo su DNI y entonces todo ocurrió a 10 km/h. Oliver Sonne llegó la mañana de ayer a la embajada peruana en Estocolmo, Suecia, y realizó la inscripción de su acta de nacimiento. ¿Qué falta ahora? Que la Cancillería en Estocolmo envíe la valija de documentación a Perú y tras eso se dé inicio al trámite de certificación a Cancillería, que a su vez le dará trámite en Reniec. Todo esto se debería de dar en un plazo de 72 horas -es decir, el fin de semana-. Hasta el cierre de esta edición, y ante nuestras consultas, Reniec no se había pronunciado oficialmente sobre el tema. La ola mediática ha sido, por lejos, más grande que la que trajo a Lima a Gianluca Lapadula.

Y felizmente, salió bien.