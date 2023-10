A la distancia, pero siempre fresco el recuerdo de los cuatro títulos que ganaron juntos entre 1996 y 1997, El Comercio contactó al exarquero para tener algunas pistas de cómo es trabajar con el seleccionador peruano desde adentro: “Creo que están en buenas manos”, dice el hombre con la marca histórica de 741 partidos atajados en la Liga MX.

—¿Qué opina del trabajo de Juan Reynoso en la selección peruana en el arranque de las Eliminatorias?

Creo que está plasmando su idea. Ha sido bueno el arranque. Si bien es cierto, siempre se busca ganar, pero le han tocado rivales bastantes complicados. El último partido hicieron un muy buen juego. A este tipo de equipos si les dejas una opción te convierten y fue lo que pasó con Brasil. Juan tiene mucha experiencia, obviamente, siempre trata de armar los planteles de atrás hacia adelante, con mucho orden y después ahí, seguramente, va a sacar los resultados.

El 'Conejo' Pérez fue arquero hasta los 46 años.

—En México le criticaban a Reynoso el estilo de juego defensivo. ¿Cree que ese estilo lo impone en Perú?

Sí, mira, yo creo que son puntos de vista de cada quien y acá lo más importante es que tengas una estructura e idea de juego, y con eso siempre estarás más cerca de sacar los resultados. Juan, con lo que ha mostrado, sí prioriza mucho el orden táctico sin duda, pero todo eso les va a favorecer tarde o temprano.

Seis destacados periodistas lo que será enfrentar a Chile y opinan sobre un posible llamado a Sone de cara a la próxima fecha de Eliminatorias al Mundial 2026 | (Photo by CRIS BOURONCLE / AFP) / CRIS BOURONCLE

—Pero usted que lo conoce, ¿Juan prioriza lo defensivo antes que lo ofensivo?

No, también trabaja lo ofensivo, y yo creo que él se va a adaptando al material humano que pueda tener. Yo auguro que les va a ir bien. Me parece que le gusta un fútbol equilibrado.

—¿Pero se parece un poco al estilo de Cruz Azul?

No, yo creo que él se está adaptando basándose en el material humano, sin duda. Ojalá le vaya bien y que pueda hacer una gran Eliminatoria y que consiga lo que pretende que Perú esté en el Mundial.

—Antes del partido ante Brasil, Reynoso puso un toldo en la Videna (sistema anti-espía) para que no se revele la táctica. ¿En Cruz Azul hacía lo mismo?

Sí, le gustaba tener un poco de privacidad en cuanto a los trabajos que él preparaba. A muchos técnicos les gusta tener un poco de discreción en cuestión táctica.

—¿Está convencido que Reynoso llevará a Perú al Mundial?

Juan está en casa con su gente y, sin duda, él es el primero que quiere ir a un Mundial. Seguramente le va a ir bien.

La Selección Peruana sumó un nuevo día de trabajos en la Videna. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)

—En el caso de Raúl Ruidíaz, a quien le fue bien en México y luego en la MLS, pero no rinde con Perú, ¿cree que hay jugadores de selección y otros de club?

No, creo que son momentos y circunstancias que a veces les pasa al jugador. Entonces, yo creo que se va a ir encontrando, a mí me parece que es un gran jugador. En México hizo una historia interesante, pienso que va andar bien.

—Cuando a Juan Reynoso no le salen las cosas, ¿cómo suele reaccionar?

Él es muy dedicado, siempre cuida los detalles y es un técnico que, gane o pierda, siempre trata de tener esa exigencia y busca sacar adelante a su equipo.

—¿Reynoso es un técnico de cábalas?

No, él se maneja en el trabajo del día a día, siempre su sello fue el trabajo y cuidando detalles.

—¿Y cómo es la relación con sus jugadores?

Tiene muy buena comunicación con el jugador, que yo creo que es importante. Gestiona bien al grupo y como ya tiene mucha experiencia en situaciones adversas siempre trata de tener equilibrio.

—¿Cómo vio a Yotún con Perú en la era Reynoso?

Es un gran jugador, tiene gran calidad y eso no se pierde de la noche a la mañana, al contrario, creo que él seguirá mostrando esa calidad y seguirá aportando mucho a su selección.

—¿Qué le parece el nivel mostrado por Pedro Gallese en las Eliminatorias?

Ha marcado una historia en su país. Es muy importante tener arqueros confiables y yo creo que Gallese es uno de ellos. Seguramente en ese sentido no tendrá ningún inconveniente.

Pedro Gallese es uno de los referentes de la Selección Peruana. (Foto: Getty)

—Pero, ¿cree que Gallese ha mejorado su nivel?

Sí, ha mejorado, con el tiempo, el arquero va mejorando y aprende. Se ha hecho más completo.

V¿Piensa que con el nivel mostrado de Gallese pueda ir a Europa a pesar de su edad?

Yo lo veo complicado hoy en día, pues siempre la gente va buscando gente más joven y la veo difícil, pero sin duda ha mantenido una regularidad allá donde está y eso le da garantía a la selección para que él pueda seguir.

—¿Cómo debe afrontar Reynoso los duelos ante Chile y Argentina?

Sé que lo va a hacer muy bien y creo que van a sacar el resultado, porque sé que trabaja y es muy dedicado.

—Entonces, ¿Juan es un técnico reservado que no le gusta revelar nada al rival?

Sí, por supuesto, ya que siempre está cuidando esa parte. Creo que cada técnico tiene su librito y hay muchos entrenadores que siempre tratan de cuidar sus trabajos tácticos.

—Durante el tiempo de Juan Reynoso con Perú, ¿usted conversó con él?

No, por ahora no. He estado muy distraído acá con el equipo (es director deportivo de Cruz Azul) que hemos estado sufriendo para sacar resultados y he estado atento con lo que pasa acá, pero sin duda siempre estoy viendo a ver cómo le va junto al comando técnico, ya que al final somos grandes compañeros y amigos. Siempre estamos pendiente de que le vaya bien.

