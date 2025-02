Cuando Agustín Lozano decidió que Ricardo Gareca no continuaría como técnico de la selección peruana a mediados de julio del 2022, la FPF no tenía un plan de contingencia capaz de soportar un viraje radical en las costumbres y afectos de la selección peruana. No al menos uno a la altura de lo que implicaba desterrar todo aquello que construyó el argentino y que, sin profundizar en la estructura real del fútbol peruano, había rendido frutos en el aspecto deportivo. Todo fue improvisado.

Así saltó el nombre de un prospecto absolutamente opuesto como Juan Reynoso y luego un candidato nuevamente antagónico personificado por el uruguayo Jorge Fossati. La cumbre de esta desidia se alcanza ahora con Óscar Ibáñez mientras se persigue una búsqueda sin estilo ni proyecto definido y que le permite a la FPF seguir divagando entre personajes tan disímiles como José Pekerman, Gabriel Milito o el bresileño Tité. La excusa ahora es concentrarse en la estabilidad de un proyecto a largo plazo mientras en Videna el escritorio de director de fútbol sigue vacío hace ya un mes. La apuesta por Reynoso resultó insostenible apenas 16 meses después de su elección para dar paso a un año olvidable con Fossati. En ese trámite, la FPF debió desembolsar varios miles de dólares para cortar dos procesos producto del fiasco en los resultados. "La autocrítica pasa por el tema legal. No porque se haya manoseado, sino que con la ilusión de un proyecto a largo plazo no se tomaron las protecciones legales que deberían haberse plasmado en un documento", admitió Agustín Lozano meses después de resolver la rescisión del exfutbolista con pago de una considerable indemnización de por medio. Otra vez la improvisación delatada. La selección peruana anunció a Óscar Ibáñez como nuevo entrenador de la selección peruana (Crédito: FPF). El ciclo del uruguayo concluyó el 20 de noviembre del 2024, un día después de la derrota frente Argentina por 1-0. Casi tres meses después, la FPF no fue capaz de resolver las urgencias y el desaliñado manejo de las negociaciones quedó expuesto en las formas de la ruptura, nuevamente con entredichos y reclamos que incluso dieron protagonismo del agente del uruguayo. El resultado vuelve a evidenciar apresuramiento e improvisación con la elección de Óscar Ibáñez, un salvavidas en medio de una situación límite: con el reloj en contra por la fecha de Eliminatorias en marzo próximo y frente a la imposibilidad para negociar con mejores prospectos. La formas con Ibáñez también ameritan un estudio científico. Fue anunciado técnico interino a través de un comunicado en el que no se detalla por cuánto tiempo y solo se refiere a que llega "para enfrentar a sus rivales en los siguientes partidos". El mote de "interino" tampoco se entiende cuando la propuesta implica dirigir el mismo número de partidos que Reynoso y Fossati. Fossati nunca cedió a su idea del 3-5-2 e insistió con un Cueva muy alejado de su mejor nivel./@photo.gec / NUCLEO-FOTOGRAFIA > VIOLETA AYASTA Otro guiño de la improvisación es la elección misma. Hace dos años y medio dejaron ir a Reynoso y con prolijidad se dedicaron a desplantar todo recuerdo al argentino. Por eso Reynoso nunca tuvo en su comando técnico a alguien que traslade lo aprendido con el argentino, tampoco Fossati. Hoy sin embargo, luego de la peor campaña en una Copa América en casi dos décadas y asegurarnos el último lugar de las Eliminatorias, el directorio de la FPF apela a un personaje con ascendencia en el grupo de seleccionados por su experiencia en los ciclos con Gareca y Markarián. Treinta meses costó la elección de un recurso que se sustente desde la empatía con el vestuario y la pericia en procesos anteriores. Un entrenador cuyas esperanzas no recaen en su lucidez táctica ni en su destreza para plantear y replantear partidos, sino en su conocimiento emocional de un grupo desmembrado futbolística y culturalmente. Ya que Ibáñez atine y acariñe los egos justos para rehabilitar en tiempo récord a esta selección puede implicar, en cuanto a posibilidades, una suerte similar a sacarse la Tinka. Salvo que el fracaso esté presupuestado como parte del proyecto. Un sinsentido que, dadas las evidencias, parece también cobrar algo de sentido. Chemo sobre el apoyo de los clubes al trabajo en menores: "Yo estoy en esta lucha para mejorar el fútbol peruano, hay clubes que se están alineando, pero hay otros que no me han hecho caso"