Ibáñez, la apuesta por el ‘9’ del futuro y por qué no llamó ni de emergencia a Lapadula ante la lesión de Valera

El dato muestra la crítica situación de Perú de cara al arco rival. Y aplasta más cuando se tiene en cuenta que de los seis goles marcados, solo uno fue por obra y gracia de un delantero centro: Paolo Guerrero a Bolivia en marzo de este año.

Y la estadística retumba más en esta última convocatoria de Óscar Ibáñez: sin Alex Valera -desconvocado por sufrir un desgarro tras el clásico-, la Bicolor solo tiene un ‘9’ en lista y es Luis Ramos, el trujillano de 25 años que lleva nueve goles en 35 partidos con América de Cali de Colombia, club al que llegó a inicios de temporada.

Luis Ramos tiene una gran oportunidad de mostrarse como goleador de la selección peruana. (Foto: FPF)

“Yo siempre, en todos los clubes que estuve, traté de jugar siempre con la ‘9’, pero hoy en día Paolo Guerrero está usando la ‘9’. Cuando debuté, usé la ‘9’; no es algo que pedí, simplemente me la dieron. Me encantaría poder utilizarla ya; seguro conversaré con Paolo; ojalá se pueda dar”, confesó hace unos días.

La pregunta, entonces, cae de madura: ¿Por qué Óscar Ibáñez no convocó a otro delantero con similares características a la de Alex Valera y sí lo hizo con José Rivera, un atacante que suele ir por fuera? ¿O, en todo caso, por qué no llamó directamente a Gianluca Lapadula en esta situación de emergencia?

Lapadula, un presente gris y fuera del radar de Ibáñez

Gianluca Lapadula, el que fuera llamado a ser el reemplazante de Paolo Guerrero en la selección, atraviesa un presente marcado por la falta de continuidad y dolores físicos. El ‘Bambino’ no juega un partido completo desde el 13 de mayo y su última aparición fue el 1 de junio, hace casi tres meses.

Sin pretemporada ni minutos oficiales con Spezia en la Serie B, Lapadula agrava su situación por las constantes molestias que presenta en el tobillo, una lesión que lo ha acompañado en los últimos años de su carrera. En 2023 se vio obligado a operarse por una “inestabilidad en la cavidad media del tobillo derecho”.

GIanluca Lapadula resolvió su futuro en Italia (Foto: Getty Images)

Aunque medios italianos han informado que está cerca de ampliar su contrato con Spezia hasta 2027, en la Videna no ha sido tomado en cuenta para las últimas dos fechas. En junio de este año, para los duelos ante Colombia y Ecuador, el ‘9’ tuvo que ser desconvocado por molestias en su tobillo.

Sin minutos y con molestias, Ibáñez ha decidido no llamar a Lapadula y en su elección le dio la derecha a Luis Ramos, un delantero que el técnico considera mucho, según nos revelan fuentes cercanas a la Federación Peruana de Fútbol. Al DT le gusta el juego de Ramos y quiere darle la oportunidad de ser titular en partidos clave, teniendo en cuenta que lleva apenas cuatro encuentros disputados con la camiseta de la Bicolor y todos ingresando en el segundo tiempo. Ante Uruguay y Paraguay serán sus pruebas de fuego.

