El último jueves, Óscar Ibáñez fue oficializado como entrenador interino de la selección peruana y se sembraron más dudas que certezas. A modo de no comprometerse más de la cuenta, la Federación Peruana de Fútbol no dejó en claro cuánto tiempo durará este interinato y si solo es una medida provisional para la fecha doble de marzo o los seis partidos restantes de las Eliminatorias. Con esta llegada transitoria, Ibáñez se suma a la lista de trece entrenadores más que, más allá de haber sido oficializados o no como internos en su momento, llegaron ya con la conciencia de que su estadía en Videna sería corta. Como es lógico, estas llegadas de entrenadores transitorios fue siempre precedida por malos resultados y desaliento, un caos bastante parecido al que vivimos hoy en día.

1953 - Ángel Fernández Roca En 1953 la selección peruana venía disputando un Sudamericano en Lima y su entrenador era el norirlandés William Cook. Pese a que las expectativas eran bastante altas, el arranque no lo avaló: perdió contra Bolivia, le ganó muy ajustado a Ecuador y empató ante Chile. En aquel entonces, una de las grandes polémicas con Cook fue el hecho de haber dejado apartado a Valeriano López y esto sumado a los malos resultados resultaron en su despido a tres fechas de que culmine el torneo internacional. Su lugar lo tomó Ángel Fernández Roca, quien en aquel momento era un asistente de Cook y tomó su lugar una vez que se dio el despido. Al mando de Fernández Roca, la selección peruana consiguió un empaté por 2-2 ante Paraguay, un triunfo impensado de 1-0 a Brasil y una derrota lamentable de 0-3 ante Uruguay. Una vez que culminó el torneo, salió del cargo y llegó Juan Valdivieso. 1962 - Jaime de Almeida El brasilero Jaime de Almeida llegó a dirigir a Alianza Lima en 1961 y un año más tarde fue interino de la selección peruana en un partido amistoso a la par de su labor en el club 'íntimo'. Luego de haber sido eliminados del Mundial de Chile, el brasilero tomó el buzo de la 'blanquirroja' para enfrentar a Inglaterra en un partido de preparación y cayó goleado por 4-0. En aquel entonces, tal como indica el portal Dechalaca, el brasilero fue muy cuestionado por haber excluido a Guillermo Delgado y Juan Seminario de la convocatoria. FOTO: EL COMERCIO / EL COMERCIO 1966 - José Gomes Nogueira El entrenador brasilero llegó en 1963 para dirigir a Sport Boys por dos temporadas y al año siguiente, en 1966, fue anunciado como entrenador interino de la selección peruana tras su no clasificación al Mundial Inglaterra de ese año. Le tocó enfrentar a Brasil, equipo que venía preparándose para el mundial y perdió los dos partidos por 4-0 y 3-1. Un mes después, cuando todavía seguía en el cargo, dirigió su último partido en la derrota por 1-0 ante Uruguay en Lima. 1967-1980 - Marcos Calderón Si bien Marcos Calderón ha sido uno de los entrenadores peruanos más ganadores, también estuvo presente cuando se le necesitó de emergencia. La primera vez que asumió transitoriamente fue 1967 cuando dirigió algunos amistosos antes de la llegada de ‘Didi’. El primero fue ante Japón y luego ante Uruguay. Luego, a fines de 1980 también volvió a ser llamado en condición de interino mientras era también director técnico de Sporting Cristal. En aquella oportunidad, Calderón solo asumió por un solo partido y fue un empate por 1-1 ante Uruguay en Lima. 1971-1976-1981 - Alejandro Heredia El entrenador y preparador físico peruano fue interino de la selección peruana en tres ocasiones. La primera ocurrió en 1971 luego del Mundial México 70 cuando le tocó asumir algunos amistosos de preparación. Años después, en 1976, dirigió cuatro partidos más luego de que Marcos Calderón renunciara al puesto temporalmente. Tiempo después, dirigió tres partidos en 1981 previo a la contratación de Elba de Padua ‘Tim’ para asumir las Eliminatorias. 1980 - Juan José Tan y Luis Zacarías Tras el despido de José Chiarella por el mal desempeño de la selección peruana en la Copa América de 1979, el equipo con técnicos interinos. Uno de los experimentos transitorios que se hicieron fue colocar a la dupla de Juan José Tan y Luis Zacarías, quienes tan solo dirigieron un partido que resultó ser un empate 0-0 contra Uruguay en Montevideo. 1986 - Manuel Mayorga Manuel Mayorga también fue parte de la lista de jugadores que solo entrenaron un partido al mando de la selección. Ocurrió en abril de 1986 con la derrota por 4-0 ante Brasil en Sao Luis. En aquel equipo habían algunos debutantes que generaban gran expectativa como Juan Reynoso y Roberto Martínez; sin embargo, no resultó ser un buen encuentro y no le extendieron la confianza a más. 1988-1989 - José Fernández Luego de que la selección peruana jugara la Copa América Argentina 87, José Fernández Santini se volvió el entrenador interino de cara a seis amistosos (dos empates y cuatro derrotas). Desde el inicio, se supo que su vínculo con la 'blanquirroja' iba a ser temporal, ya que la prioridad para la dirigencia en aquel entonces era conseguir a un entrenador extranjero previo a la Copa América de Brasil y las Eliminatorias de 1989. El resultado de esta búsqueda fue la contratación de José Macía ‘Pepe’, quien llegó en ese mismo año. 1989 - Percy Rojas Luego de la gran decepción que significaron las Eliminatorias al Mundial Italia 1990, la continuidad de José Macía ‘Pepe’ fue muy cuestionada y se decidió retirarlo del cargo, sobre todo con la derrota por 1-2 ante Bolivia en Lima. Luego de que se cortara el vínculo, la dirigencia decidió colocar a Percy Rojas, quien venía siendo su asistente técnico, y dirigió el partido ante Uruguay en Montevideo. Perú cayó por 2-0 en el estadio Centenario. Selección Peruana: Pablo Bengoechea hará su primera convocatoria 1997 - Freddy Ternero Años más tarde, en 1997, el entrenador de la selección peruana era Juan Carlos Oblitas y tenía la primordial tarea de clasificar al Mundial Francia 98. Sin embargo, también tenía que atender a otro torneo: la Copa América en Bolivia de 1997. Para aquel entonces, el ‘Ciego’ tenía a Freddy Ternero como su asistente y ya contaba con la experiencia de haber dirigido a la Sub-23 en el Preolímpico de Tandil de 1996. Por tanto, Oblitas decidió enfocarse únicamente en las Eliminatorias y decidió que Ternero dirija la Copa América. Lejos de lo que se esperaba, los resultados no fueron malos. A excepción de la penosa goleada por 7-0 a manos de Brasil, luego la ‘blanquirroja’ pudo vencer a Uruguay y Venezuela, por lo que llegó a avanzar a semifinales. Una vez que el torneo culminó, el ‘Ciego’ continuó en el cargo con miras al clasificar a Francia 98, hazaña que no logró. 2006 - Franco Navarro Ya en la época de los 2000, cuando la selección peruana parecía no alzar vuelo con nada, Franco Navarro contratado por la FPF en el año 2006 y, más allá de que ocupó el cargo de entrenador de la selección peruana por todo un año, siempre se mantuvo en claro que tu estadía en Videna iba a ser fugaz y no iba a asumir un proceso largo. En total, Navarro dirigió siete amistosos: un triunfo, tres empates y tres derrotas. 2013 - Roberto Mosquera Luego de la salida de Sergio Markarián y la no clasificación al Mundial de Brasil 2014, la Federación Peruana de Fútbol buscó a un técnico interino para suplirlo y lo halló en Roberto Mosquera. Era una situación apremiante porque al poco tiempo de que Markarián se fuera, ya la selección tenía el compromiso pactado de jugar un amistoso ante País Vasco y necesitaba a alguien en el banquillo. En dicho encuentro disputado en el estadio San Mamés de Bilbao, la ‘blanquirroja’ cayó por 6-0 y fue el único partido que dirigió Mosquera. 2014 - Pablo Bengoechea Luego de la salida de Sergio Markarián y el paso bastante fugaz de Roberto Mosquera, el encargado de ponerse el buzo de la selección peruana fue el uruguayo Pablo Bengoechea, quien venía siendo asistente técnico del ‘Mago’. En total dirigió nueve partidos de los cuales ganó cinco y perdió cuatro. Luego de cerca de tres meses en el mando, volvió a Uruguay. 2025 - Óscar Ibáñez Finalmente, tras la salida de Jorge Fossati y, más allá de que se veía venir hacía varias semanas, la Federación Peruana de Fútbol no logró cerrar ningún vínculo con un entrenador que colme sus expectativas de cara a la recta final de Eliminatorias y al Mundial 2030. Por tanto, decidió oficializar como entrenador interino a Óscar Ibáñez, exportero nacional y amplia trayectoria. De momento, no se conoce si solo permanecerá por la fecha doble de marzo o si dirigirá en los seis partidos restantes por Eliminatorias.