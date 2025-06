Juega y gana: participa en la Polla El Comercio del Mundial de Clubes y llévate un PlayStation5

—En el contexto en el que se encuentra, ¿piensa en los dos partidos de septiembre o dejar algo para lo que se viene?

Según cómo lo veas porque llegamos a septiembre con posibilidades, muchas o pocas, pero llegamos. Hubieran sido muy difíciles estos meses si ya estuviéramos fuera. Por eso nosotros estamos entusiasmados por lo que viene. Sabemos que es difícil, enfrentaremos a dos rivales de mucha jerarquía, pero confiamos en los muchachos por lo que entregaron en estos partidos que jugaron. Sabemos que son capaces de levantar cualquier situación y enfrentar a cualquier rival.

—Entonces está pensando en los dos últimos partidos.

Nos estamos preparando para eso. Hoy (jueves 26 de junio, día en el que se realizó la entrevista) tuvimos una reunión con Franco Navarro (Mandayo), quien lidera la gerencia de selecciones, para ver toda la logística para el partido contra Uruguay. Estamos preparándonos ya para ganar tiempo, conversando con las áreas que tenemos en la federación, análisis de los jugadores. Primero es eso, pero también vamos dejando cosas. Uno cuando pasa por algún lugar, es importante que te recuerden por algo bueno y estamos tratando de implementar algunas cosas que queden, como por ejemplo los ‘sparrings’ que convocamos. Son chicos a los que tratamos de darle visibilidad. Hoy es muy difícil para el joven jugador nacional tener minutos por el tema de los cupos extranjeros en la Liga 1, que permite que sean seis en cancha y también la cantidad de nacionalizados. Entonces tienen muy poco espacio y nosotros, a través de las convocatorias, tratamos de que tengan la oportunidad de compartir con jugadores de mucha experiencia, conocer de cerca el vestuario de una selección y formarse un perfil de jugador de selección para que cuando les toque ponerse la camiseta y representar al país, trasladen esa vivencia.

—¿Es difícil para un técnico de selección mayor convivir con una liga que permite seis extranjeros?

Se le hace muy difícil al jugador nacional porque tienen que pelear el puesto con jugadores extranjeros o nacionalizados, porque se suele tener menos paciencia. Entonces, a partir de que llegan acá, los ayudamos a prepararse mejor, a sentirse importantes. Toda esa experiencia después pueden volcarlas en sus clubes y por ahí los ayude a tener algunos minutos más.

—¿Las últimas dos fechas de Eliminatorias serán para probar nuevos jugadores o para seguir pensando en la experiencia y jerarquía de los jugadores?

La idea es representar a la selección peruana con lo mejor. Eso es muy importante para mi. Quedó demostrado en estos partidos que podemos competir de igual a igual. Y creo que es lo que valora el hincha también porque se siente representado en la cancha. Después la introducción de algunos muchachos se ha ido dando de a pocos, como los casos de César Inga, Kevin Quevedo y Erick Noriega, quienes debutaron en una Eliminatoria. Después están algunos chicos que fueron convocados, pero no tuvieron minutos como Kenji Cabrera, Catriel Cabellos, Matías Lazo. No son pocos. Le prestamos mucha atención al torneo local. Fíjate que en la última convocatoria casi el 50% fueron jugadores del medio local y seis iniciaron ante Ecuador. Entonces creo que se les hará el camino más fácil porque están reforzados, fortalecidos y protegidos por este grupo que ha representado a Perú en las últimas dos o tres Eliminatorias, que ya conocen una forma de hacer y ser de selección. Estamos en eso y ojalá aparezcan más jugadores. Esa es la idea.

—¿Qué de diferente tiene el proyecto de los ‘sparrings’ a lo que hicieron Ricardo Gareca y Juan Reynoso?

Yo creo que todos apuntamos a lo mismo, a que los chicos tengan la experiencia de convivir con los jugadores de la selección mayor. En nuestro caso, los chicos que vienen como sparrings no son tan juveniles, no son chicos de 16 o 17 años que entrenan al costado del primer equipo. Ellos tienen un nombre, un apellido, los convocamos, les hacemos seguimiento. El área de videoanálisis comandado por Cedric Oropesa les hace un seguimiento. Vemos horas y horas de partidos de Liga 3, Liga 2, también a los jóvenes que van apareciendo en equipos de primera división. Si vemos un jugador que tiene experiencia en selecciones juveniles y están en primera división, lo sentamos y les mostramos en qué consiste ser un jugador de selección mayor, en qué puede mejorar. No hemos inventado nada, no hemos creado nada, está desde la época de Ricardo (Gareca), hay parámetros para cada puesto, desde lo físico, técnico y táctico. Tenemos un sistema de traqueo y esa herramienta nos permite mostrarle al futbolista todo lo que puede mejorar y hasta dónde puede llegar. Claramente no les asegura una convocatoria, pero los va acercando y acomodando a un modo de selección que nosotros creemos que es el idóneo.

—¿Usted sí cree que al jugador peruano le alcanza para competir afuera?

Totalmente. Y estas herramientas que te comento lo comprueba. El jugador peruano compite hoy a nivel internacional en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, corre tanto o más que los rivales. Nosotros le mostramos al jugador qué tan cerca o lejos está a la par de la competitividad que hay en el extranjero, ya depende de ellos cómo mejoran en su preparación y alimentación. Pero sí están en el nivel, por eso Perú clasificó a un Mundial y luego se quedó a unos penales de ir nuevamente.

—En Videna comentan que, más allá de los resultados, logró recuperar la armonía en el vestuario, devolverles la confianza a los jugadores. ¿Qué fue lo que más lo ilusionó de lo que le dijeron los jugadores?

Yo conozco a los jugadores y ellos me conocen. Tuve la suerte de ser jugador de selección y de estar en dos procesos distintos, en los cuerpos técnicos de Sergio Markarián y el de Ricardo Gareca. Entonces conozco a la mayoría de esta selección y sé de qué están hechos, de lo que significa la selección para ellos. Por eso, cuando nos ofrecieron el reto, no lo dudé. Yo sabía que podíamos pelear, por eso siempre recalqué lo importante que era llegar a septiembre con chances. Y eso es mérito de ellos por la actitud y predisposición que han tenido para venir y estar. (Gianluca) Lapadula y André (Carrillo) vinieron lesionados. Si querían no venían, pero lo hicieron. Gianluca vino, se le evaluó, no pudo seguir y se fue casi llorando. André se quedó para el segundo partido con Ecuador, hizo todos los esfuerzos, se recuperó y jugó los 90 minutos. O ver a Yotún cómo se prepara para su regreso. Esos ejemplos los más chicos lo van captando y creo que esa es la forma de ser un jugador de selección. Nosotros estamos disfrutando este momento porque la actitud de los muchachos ha sido fantástica. Creo mucho en ellos, en esa conexión y energía que tienen y lo trasladan al campo de juego. Eso, para nosotros que fuimos jugadores tiene mucho más valor, porque mantener el grupo de la forma en cómo lo mantienen, en situaciones difíciles como estas, es todo mérito de ellos. Normalmente, cuando la cosa no viene bien, el grupo se puede romper. Y es muy difícil volver a armar algo como lo que han armado ellos y lo sano que lo mantienen. Todo lo que te comento me entusiasma, por más que digan que es muy difícil, vamos a seguir peleando por ese cupo.

—Muchos han comentado que les gustaría que siga. ¿Le han ofrecido quedarse en la FPF, sea en el puesto en el que está o en otro?

Yo llegué con un propósito claro. Cuando Agustín Lozano (presidente de la FPF) me ofreció esta oportunidad de tener el privilegio de dirigir a la selección, ni lo dudé. Y como cuerpo técnico nos trazamos enfocarnos nada más que en estos seis partidos. Luego se verá nuestro trabajo, analizarán varias situaciones. Pero no hay apuro de nada. Estamos enfocados en lo que viene, en el plan para enfrentar a Uruguay y Paraguay, y a la par tratando de dejar algo con los más jóvenes.

—¿Cómo ve a Cueva en Ecuador? ¿Lo llamará ahora?

A Christian hay que dejarlo tranquilo, que vaya buscando su mejor forma física y futbolística. Creo que ha dado un paso importante ahora al ir al extranjero. Lo queremos todos y él lo sabe, sabe que toda la selección lo quiere. Pero hay que dejarlo tranquilo que está evolucionando muy bien. Para la convocatoria falta mucho, pero son todos jugadores de selecciones, jugadores que les das la camiseta y se meten en la cancha. Con ellos no hay problema. Pero, repito, hay que dejarlo en paz, que siga en esa progresión que está teniendo.

—¿Por qué no llamó a Cueva la fecha pasada?

Yo te puedo decir por qué convoque a un jugador, pero no por qué no lo convoqué, sino te tendría que explicar sobre 300 jugadores que tengo en el universo.

—¿Cuál cree que será la base de la próxima Eliminatoria? Tenemos a Gallese y Renato Tapia, por ejemplo.

Yo creo que hay jugadores que vienen haciéndolo bien, con energía y buscando un espacio. Pero creo también que en la selección tiene que jugar el mejor independientemente de la edad que tenga. El hincha quiere ver al mejor, no quiere ver el documento de identidad. Yo tengo la particularidad de caminar mucho y escuchar a la gente, y la gente quiere ver al mejor, no importa si tiene 20 años o 40. Y creo que eso está bien. Esta camiseta no se regala, el puesto no se regala. Cuanto más le cueste a un chico ganarse el puesto, mucho mejor jugador será. Entonces darle la camiseta a un chico simplemente porque es joven, no lo veo, no le hace bien a la selección. Siempre es importante acompañar a los jóvenes con jugadores de experiencia, que ya recorrieron el camino que ellos quieren recorrer.

—¿Qué decirle al hincha que siempre acompaña a la selección peruana?

Agradecerles porque, como señalas, siempre está, siempre nos acompaña. Y lo han hecho notar en estos últimos partidos, tanto de local como visitante. Eso es muy valioso para nosotros.

