Perú cayó 3-0 ante Uruguay en Montevideo por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 y el técnico Óscar Ibáñez no ocultó su malestar tras el resultado. El entrenador reconoció que el encuentro era clave para las aspiraciones del equipo y que el desenlace fue doloroso. “Es un dolor grande, teníamos expectativas en el partido y necesitábamos ganar”, declaró en conferencia de prensa, dejando en claro que la derrota golpeó tanto en lo deportivo como en lo anímico.

Ibáñez hizo un análisis detallado de lo que ocurrió en el campo de juego y aceptó que los primeros minutos fueron determinantes para el desenlace. “Los primeros 25 minutos no fueron buenos, nos costó salir y nos apresuramos en campo rival. En el segundo tiempo intentamos tener más la pelota, pero el rival nos superó y lo sufrimos”, indicó. Con estas palabras, el técnico admitió que los errores iniciales y la presión de Uruguay fueron factores que marcaron la diferencia en el marcador final.

A pesar de la contundente derrota, el estratega valoró la entrega de sus dirigidos durante los noventa minutos. “Perdimos por un margen importante, pero quiero agradecer a los jugadores porque nunca bajaron los brazos”, resaltó Ibáñez, quien quiso destacar la actitud de un plantel que, a pesar de la adversidad, mostró compromiso y coraje en cada jugada. Para el entrenador, esa disposición es un punto positivo que servirá de base para seguir construyendo hacia el futuro.

El técnico también tuvo palabras de reconocimiento para la hinchada, que no dejó de alentar a la selección en todo el proceso eliminatorio. “El apoyo siempre estuvo, pese a no clasificar. Como cierre de Eliminatorias esperamos regalarles un triunfo en agradecimiento al aliento que no ha faltado nunca”, aseguró. Con esta reflexión, Ibáñez remarcó que el grupo buscará cerrar con dignidad las clasificatorias y darle una última alegría a los aficionados que se mantuvieron incondicionales.

