Ibáñez y la sugerencia para renovar al ‘9′: “Paolo es un crack, pero una forma de ayudar al futuro es no compararlo con los que empiezan” | ENTREVISTA

Casi dos semanas después de dejar la selección peruana, Óscar Ibáñez se pronuncia. En un principio se iba a quedar para los tres amistosos que quedan en el año (contra Chile en octubre en Concepción, y ante Rusia y nuevamente Chile en noviembre en San Petersburgo), y era una decisión de Agustín Lozano avalada y festejada por los futbolistas; sin embargo, el director general de fútbol Jean Ferrari decidió que se corte el proceso. En esta charla con El Comercio, el técnico repasa lo que le dejó su año al mando de la Bicolor y el futuro cercano.

—¿Qué le hacía pensar que Perú podía clasificar al repechaje mundialista?

La oportunidad inmediata de enfrentar a los rivales directos Bolivia y Venezuela, el conocimiento que teníamos de los jugadores, sabía que si estaban todos podíamos pelear, por la calidad de jugadores y por su sentido de pertenencia con la Selección. Quiero resaltar la predisposición de cada uno de ellos. Desde el momento que los contacté telefónicamente se pusieron a disposición. Quedó demostrado en cada fecha, la actitud para afrontar cada cotejo, para llevar a cabo el plan de juego y la intención de salir siempre a ganar.

—¿Se sintió decepcionado por cómo trabaja la junta directiva de la FPF? Agustín Lozano le dijo que quería que continúe, pero Jean Ferrari le dijo que no.

No para nada, le agradezco al presidente por la oportunidad de haber dirigido la Selección. Me dio libertad total para armar el grupo de trabajo y también para convocar a los jugadores que quisiéramos y logísticamente nos dio todas las facilidades.

—¿Cuáles fueron las razones de Jean Ferrari para que no siga al mando de los amistosos?

Tenía otra idea al respecto y me parecía bien, estaba dentro de su potestad y no tenía sentido forzar nada.

—De los seis partidos que dirigió, ¿cuál es el que considera que Perú volvió a ser el de antes y cuál le dejó el sabor de que pudo ser mejor?

Más que ser la selección de antes, intentamos en todos los partidos proponer una manera de jugar que nos gusta y le sienta bien a los jugadores, posesión de balón, asociaciones rápidas, llegadas al área rival y compromiso para recuperar el balón tras pérdida. En todos los partidos generamos situaciones de gol y, salvo contra Uruguay, no nos convirtieron más de un gol.

—¿Fue un error no poner de titular a Zambrano ante Uruguay? Fue el partido donde Perú recibió más goles.

Fue lo correcto, tuvo que viajar a Alemania y se perdió cinco días de entrenamiento con viaje incluido. Lo felicité por la actitud y reacción que tuvo. Era importante cuidar el modo selección que ellos mismos crearon. En realidad en esta fecha doble sufrimos las ausencias por distintas cuestiones de Zambrano y Tapia contra Uruguay y Polo, Carrillo, Flores y Guerrero por lesiones. Además de Aquino y Lapadula por no estar jugando. Cualquier selección se resiente ante tantas ausencias. Pero nos quedamos con la actitud y personalidad de los muchachos a los que les tocó, estuvieron a la altura de la exigencia. Con Paraguay generamos hasta siete situaciones de gol y no alcanzó.

—¿Le sorprendió el respaldo casi total del vestuario? ¿Qué sintió cuando los líderes le pidieron a Agustín Lozano su continuidad?

Tal vez tenga que ver con que compartimos una misma mirada y significado de lo que es la selección, esto hizo que conectaramos con facilidad entre nosotros. En la última charla le agradecimos por tener la valentía de siempre creer y querer estar. Por habernos exigido al máximo y hacernos mejores entrenadores de lo que llegamos. Nos llevamos el mayor regalo que puede tener cualquier cuerpo técnico, la valoración de los jugadores tanto profesional como humanamente, esto es muy difícil de obtener.

—Sin Paolo Guerrero, ¿quién deberá ser el 9 en el próximo proceso? ¿Tenemos 9?

Paolo es un crack y deja un legado importante, hay algunos muchachos que empiezan un recorrido para afianzarse en la posición, una manera de ayudar en la tarea es no compararlos con Paolo.

—¿Cuál es el balance que deja los sparrings y el trabajo con nuevos jugadores?

Muy bueno, un claro ejemplo de ello es la aparición de Piero Cari. Intentamos darle visibilidad a chicos que tienen poco espacio en sus clubes, y que puedan compartir con jugadores que ya recorrieron el camino que ellos quieren transitar. Junto con el equipo de videoanálisis, enseñarles distintos aspectos técnicos y tácticos que podían mejorar y mostrarles, mediante métricas, las exigencias del puesto para poder competir internacionalmente. Lo mismo en el aspecto físico con los preparadores físicos y nutricionistas.

—¿Hoy es atractivo para un técnico dirigir a Perú o es un riesgo? ¿Y qué tipo de técnico necesitamos?

Para nosotros es atractivo, cuando nos preguntaban por qué tomábamos la selección sin poder tener partidos previos de preparación y la posición en la tabla, respondíamos que lo hacíamos porque confiamos y creemos en el jugador peruano.

—De los sparrings que convocó, el más destacado es Piero Cari. ¿Tiene el nivel para ser jugador de selección en los próximos 10-12 años, como dijo Gorosito?

Claro que sí, seguramente dependerá mucho de él y del club, que le dé toda la contención y oportunidad que necesita. Las condiciones las tiene, por ello ya debutó en Eliminatorias.

—Durante su año en la selección señaló que en su momento quiso convocar a Víctor Guzmán. ¿Por qué no lo hizo con Felipe Chávez, quien viene destacando en el Bayern Múnich?

A Guzmán lo quisimos traer en esta última convocatoria, antes las distintas ausencias en su puesto, para que experimente estar en la selección mayor. Lamentablemente tenía una pubalgia y no se pudo dar. En la posición de volante ofensivo ya estábamos cubiertos. Y de los jóvenes, contábamos con Piero Cari, que ya juega con continuidad tanto en la primera división, como en copas internacionales. Finalmente, terminó debutando en la selección mayor. Cabe destacar también que en el tiempo que estuvimos hicimos debutar en eliminatorias a Inga, Pretell, Noriega, Concha, Quevedo, Cabrera y Cari, quedando una base importante para el futuro inmediato. Junto con algunos chicos tales como Enriquez, Lazo, Burlamaqui, Castro y Cabellos, quienes fueron parte del proceso también.

