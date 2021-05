Las oficinas de la Federación Peruana de Fútbol en la Videna estaban listas para convertirse en un centro de vacunación para el coronavirus. Los futbolistas y comando técnico de la Selección Peruana asistieron para inocularse bajo la supervisión del Ministerio de Salud, pero luego de que el hecho salga a la luz, todo quedó cancelado.

En declaraciones para RPP, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, señaló que no se vacunará a los miembros de la selección peruana ni de la FPF: “No, es la decisión obvia. No tenemos por qué, bajo estos argumentos, tomar ninguna decisión que sea vacunar a nuestros queridos futbolistas. Nosotros quisiéramos que estén todos protegidos. Lo que es obvio, no vamos a dar ninguna autorización a que haya una vacunación de este tipo”, dijo Ugarte.

“A nuestros queridos futbolistas, les decimos que les tocará en el momento que corresponde de acuerdo a las pautas del Plan Nacional de Vacunación, que como estamos viendo es por grupos etarios y aquellas personas que tienen comorbilidad y necesitan ser priorizadas”, añadió el ministro de Salud.

Errores de un lado y de otro

El MINSA informó a horas de la noche que estaba “evaluando la posibilidad” de inocular a los seleccionados nacionales. El Ministro, Óscar Ugarte, dejó claro que en ningún momento le comunicaron a la Federación Peruana de Fútbol que iniciarían el proceso de vacunación.

“No es cierto que el MINSA haya decido vacunar a los seleccionados, lo que hicimos fue consultar con la comisión de ética”, explicó el Ministro en conversación con Canal N.

Las informaciones que llegaban desde la Videna, señalaban que el Ministerio les dio la fecha de hoy, jueves, a la FPF para iniciar la inoculación, esto fue desmentido por Ugarte.

“El Ministerio de Salud no convocó a nadie para la vacunación, el llamado lo hizo la propia Federación Peruana de Fútbol, serán ellos los que expliquen lo sucedido”, agregó.

Ugarte explicó que tras la solicitud se percataron que Conmebol no exigía la vacunación para la Copa América. “Ante esta aparente urgencia, hicimos la consulta para ver si era un caso excepcional y en el ínterin conocimos la posición del ente, que explica que no es una urgencia ni que los jugadores tienen la obligación de vacunarse para participar”.

Según mostró el Ministro, la FPF le hizo llegar una carta en la que se explica que “Conmebol estableció como uno de los criterios fundamentales para la participación de las delegaciones deportivas que participen de los torneos internacionales, que estas cumplen con la inmunización obtenida a través de la vacunación”.

En un primer momento se habló de 500 dosis de vacunas Pfizer para el personal de la FPF. “No nos pidieron ninguna cantidad, nosotros averiguamos a partir de la información que conseguimos para actuar con seriedad”, finalizó Ugarte.