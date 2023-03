-Cristal trabaja muy bien en menores, ¿es un modelo a seguir su metodología en el Perú?

Yo volví a Cristal, a la Sub 18, en el 2014 y dentro de una de las motivaciones, cuando hablaba con los directivos en ese momento, era que el proyecto en tres o cuatro años debía incluir que el equipo titular sea de 60 o 70 por ciento de la cantera. Siempre se ha querido que se distinta a un club por cuántos jugadores son canterano. Hoy, tú ves las alineaciones de Cristal y cinco o seis son de la escuela, de las bases.

-¿Cómo asumió el reto de dirigir a la Sub 17?

Tuve un par de ocasiones para llegar antes. Cuando estuvo Daniel Ahmed nos reunimos. Habíamos sido compañeros de trabajo en Sporting Cristal, fui su asistente. Entonces cuando estaba como jefe de unidad técnica nos reunimos, pero no se dio por unos temas de contrato. Luego, tuve una conversación con Ernesto Arakaki, pero por un tema puntual no se pudo dar. Esta vez era la tercera y como se dice “la tercera es la vencida”. Yo tenía mucha ilusión de estar aquí, la única posibilidad de que me podía mover para trabajar con menores tenía que ser con una selección. Mi proceso durante todos años como técnico, donde mejor me ha ido, fue con chicos de estas edades. Tuve el paso en primera división, pero el tiempo me me avisó que aquí es mi sitio y es donde puedo volcar mucho más lo que aprendo. Eso fue lo primero que me llevó a una primera conversación con Juan Reynoso para ser parte del proyecto. Posteriormente conversé con Chemo Del Solar.

Pablo Zegarra explica la razón de aceptar el cargo de ser entrenador de la sub-17 de Perú | Foto: Joel Alonzo - El Comercio

-¿Se busca la misma metodología de trabajo en todas las selecciones, incluyendo también la misma idea de juego?

Hay una idea en la que coincidimos con Juan y Chemo y es relacionado con el juego. Eso es importante porque si yo tuviese otra línea, no me hubiesen hablado, entonces dentro de esa idea de juego hay detalles que cada uno lo toma de diferentes maneras y lo notamos en el día a día. Lo bueno también es que hay buena llegada, sacamos lo mejor y lo que trasladamos a los chicos es un solo mensaje. Juan también tiene un metodólogo que sabe bastante, ellos están muy pendientes de lo que son las selecciones menores y nos vamos apoyando.

-¿Qué conclusiones saca de los amistosos?

Si bien es cierto, hemos tenido partidos con distintos equipos de Lima, casi dos años mayores que los chicos de la Sub 17, el mejor tope fue el viaje con Colombia y Ecuador. Colombia seguramente va a ser una de las selecciones que llegue a las finales en el Sudamericano. Es una selección potente, muy ligera, con chicos muy rápidos y para nosotros ha sido una medición exacta para ver por dónde podemos mejorar y aun así hemos podido competir, que es lo que queremos. Dentro de esa competencia puedes obtener cualquiera de esos tres resultados: el primero empatamos; el segundo estábamos ganando y el árbitro dio 12 minutos adicionales y en el minuto 100 nos hicieron en el empate. Ahí, es donde tenemos que reforzar las cosas positivas y donde tenemos que mejorar.

-¿Qué opina del desempeño de Durand, Eizele y Barbosa, los ‘foráneos’ que se unieron a la Sub 17?

Hemos podido notar que por ahí esa competencia que ellos tienen fuera también les sirve. Ante Colombia vimos que tuvieron muy buenas respuestas. Eso nos lleva a seguir en ese camino. Hay una cantidad de peruanos fuera que incluso me sorprendí. Hoy en día con esto de las redes hay más exposición. Viene alguien y te dice que tiene su hijo en otro país y así. Se va haciendo un seguimiento, intentando también tener un comparativo con lo que tenemos porque todo lo que está afuera es bueno, pero si hay una gran cantidad de chicos, no solo para esta categoría, sino para la Sub 20. Apareció Catriel Cabellos, Gonzalo Aguirre y así otros chicos. Tenemos que aprovecharlos porque han dado muy buenas respuestas.

-Estuvo en España. Ahí juega Diego Kochen y Aitor Aranguren de Alavés. ¿Está en sus planes para que se unan a la Sub 17?

Nosotros dentro del área de scouting tenemos que ver a los jugadores, quiénen están o no al nivel. De todos modos la visión de todos los técnicos es consensuada. Entra Chemo del Solar, Carlos Fernández, el grupo de trabajo de Chemo... y vamos viendo que condiciones tienen estos chicos. En España, de los dos que has comentado, hay material aquí de ellos, por supuesto, y hasta cinco o seis chicos más. Ahora, mismo, por el tema que ya tenemos que afrontar el Sudamericano, en estos días no va a ser posible, pero de a cara lo que venga el torneo del Mundial, que es un margen mucho más amplio, seguramente van a tener sus posibilidades.

-A la selección peruana le ha ido mal en las últimas ediciones del Sudamericano, ¿cómo lidiar con esa mochila?

Lo que queremos nosotros es hacer a los chicos competitivos y aquí en Videna ha sido una sorpresa encontrar tantos medios como para buscar las mejoras de ellos en todas las áreas como en el ámbito de medicina, nutricional y físico. Se ha hecho el esfuerzo de traer un preparador físico uruguayo específico de estas categorías para ganar rendimiento físico en todo el tema. Los chicos, por ejemplo, estan trabajando intensamente casi 20 días, de los cuales 14 fueron a doble turno; y se están quedando para tener una buena alimentación, buenos implementos y buen descanso. Podemos hacer un entrenamiento fuerte, adecuado y luego tienen tres horas para llegar a su casa y algunos no puedan tener la alimentación correcta. Se está haciendo un esfuerzo grande, todo llevado a que ellos interioricen que es lo mejor y con eso se puede competir, cada uno con sus cualidades, pero lo que buscamos es competencia.

Pablo Zegarra se confiesa con El Comercio, a días del Sudamericano Sub-17 | Foto: Joel Alonzo - El Comercio

-¿La psicología es importante para usted?

Por supuesto. En el área de psicología, el doctor Marcelo Márquez, que es del primer equipo, está con nosotros varios días, junto con Marco, que es nuestro psicólogo. Hay ese apoyo para los chicos, para que ellos no tengan esa carga, sino que vayan a competir y seguramente podamos obtener buenos resultados.

-¿Cuál es el plan de Chemo con los técnicos de las selecciones menores: ganar algún torneo o formar bien a los jugadores?

De todo un poco. La diversidad que ahora hay de tantos peruanos por el mundo da esa posibilidad a chicos que tienen raíz peruana pero se fueron del país por distintos motivos. Ellos han tenido el recorrido de otra vivencia, no solo en el ámbito futbolístico, sino cultural y social. Estamos en esa búsqueda. Otro de los objetivos, por supuesto, es que sigamos dándole todas las herramientas a los jugadores porque acá coincidimos que el crecimiento de un juvenil se debe dar en el club, no la selección; la selección está para escoger a los mejores, pero dentro de esa elección, creemos que a los que se elija, hay que repotenciarlos. Entonces el club se va a beneficiar. Queremos esa retroalimentación para que los chicos mejoren y en momento dado sean importantes para sus clubes y selección mayor.

-¿Y a título personal, cuál es su mayor reto con la Sub 17?

Lo que quiero es que los chicos de la Sub 17 sientan que sí pueden competir, que ellos se sientan que pueden a estar al nivel de las otras selecciones, como ha pasado con Colombia, una selección que lleva mucho tiempo trabajando con jugadores. La gran mayoría seguro va a estar en la selección mayor, pero lo que se busca es que sean competitivos y esa competencia que vamos teniendo se traslade para lo que viene.