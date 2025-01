¿Es verdad que ya no trabaja en la Federación Peruana de Fútbol?

Sí así es. Estaba en la Federación, mi contrato venció el 31 de diciembre y ya habíamos conversado con Chemo y ya no iba a continuar.

¿Se puede saber las razones de su no continuidad como entrenador de las formativas de Perú?

Mira, esa fue una conversación directa con Chemo del Solar, queda ahí en la interna. Tanto Carlos Fernández (asistente) como yo no seguimos, pero sí prefiero mantener la reserva.

¿En algún momento podría regresar a la Federación Peruana de Fútbol?

Yo estoy siempre abierto y soy una persona que donde he ido siempre por delante está la persona que por el profesional y en este caso, he dado el máximo en el tiempo que he estado en la selección y eso te lo puede corroborar la gente que trabaja en la Federación. Junto a mi equipo de trabajo nos hemos dado al íntegro y eso me da la tranquilidad, pero hay un sinsabor de no haber tenido más tiempo para poder seguir formando a los futbolistas. No para que sean campeones o vayan al Mundial, ya que el resultado es parte de, pero no es lo principal. Yo, por eso, estoy muy tranquilo y sin en algún momento, más adelante, ya con las experiencias vividas, se puede dar la oportunidad, por supuesto que sí. Yo siempre con todas las personas que he trabajado tanto aquí en Perú como en España, siempre, la persona está por delante. Por eso, no he tenido ninguna dificultad con nadie de mi parte.

Pablo Zegarra es el actual entrenador de la Selección Peruana Sub 17. (Foto: Agencias).

¿Cuál es el balance que puede darnos de lo que trabajó en las selecciones formativas de Perú?

Yo estuve a cargo con los chicos que ahora son Sub-17 el año pasado y la verdad más allá del torneo que tuvimos (se refiere a la categoría Sub-15) en Bolivia. Al final, lamentablemente lo que se ve en todos lados son los resultados, que no tendría que ser así, en el tema formativo, ya que va más allá del resultado y en ese proceso que habíamos generando había un gran crecimiento de ese grupo de chicos que había participado. Seguramente varios de ellos, en algún momento, de aquí a algunos años, seguirán en las selecciones que les correspondan, logrando el objetivo principal de llegar a la [selección] mayor.

¿Los clubes profesionales aún no están comprometidos con la formación de jugadores?

Es clara la situación. En el momento en que los clubes o el ente mayor, dictamine que todos los clubes tengan sus formativas, pero dándole los requisitos y haciendo hincapié que los cumplan para que puedan participar. Esas normas se deben de establecer, ya que la gran mayoría de los equipos, lamentablemente, sus categorías menores lo ven como un gasto. Ya que lo ven como que me están obligando a tener menores y con ello, hacen una serie de movimientos como para cumplir, pero luego la formación y el día a día se ve que crecen con muchas deficiencias. Salvo dos o tres equipos que puedan trabajar bien, pero la gran mayoría no lo hace y ante ello, no se genera competencia.

Pero cuando usted estaba en la FPF no había forma de decirle a Agustín Lozano o Chemo de que mejore lo que me dice, ¿por qué al final el entrenador es medido por resultados?

Sí, mira, en ese sentido, tanto en la FPF como los clubes más organizados hay distintas áreas, donde existen profesionales, quienes son los responsables de velar por qué se cumplan las normas. Ellos tienen que pensar con base en su experiencia en qué debemos mejorar. Nosotros tenemos nuestra área y tenemos un montón de ideas en la cabeza que queremos implementar dentro de nuestra función como entrenadores. Si nosotros le vamos a dar la respuesta, no están haciendo bien su trabajo.

El Proyecto Bicolor inició en el 2023 bajo el liderazgo de Chemo del Solar. (Foto: Difusión)

¿Con qué se queda de su experiencia en la FPF?

Para mí ha sido un crecimiento enorme, porque en estos dos años, mi competencia ha sido internacional, lo que corresponde a las selecciones, entonces, la visión que se genera como entrenador es muy positiva. Al día de hoy, el roce con distintos entrenadores de otros países, conversaciones largas con gente de otros países, ayuda mucho. Soy un convencido de que haciendo un buen trabajo en categorías menores, nosotros podemos ponernos a la altura, en un mediano plazo, a competir a nivel internacional. Tenemos material, solo hay que concientizar a los jefes a ir por lo mismo, ya que ahí hay una ruptura.

¿Esa ruptura es por conflicto de intereses?

Tal cual, porque cada uno ve por sus intereses. Esto es lo que me beneficia y sigo adelante. No ven el bien común, ¿dónde podemos generar crecimiento para fortalecer el colectivo? Ahí hay que buscar la mejora y generar de que el fútbol formativo es importante realizar un buen trabajo para que en unos años salgan futbolistas de nivel competitivo.

A Perú le cuesta el recambio, ¿por qué no encuentra un reemplazo de Paolo Guerrero y otros futbolistas como Cueva?

La rotación en el fútbol es los recambios. Es algo natural, todos tenemos hasta una cierta edad para poder estar en alta competencia y a partir de ahí ir generando esos recambios. Hay momento también que te pueden salir tres o cinco jugadores de una misma generación y el recambio se hace mucho mejor, pero hay otros momentos de los nombres que mencionas que han sido en los últimos 10 años, llevaron la carga del fútbol de nuestra selección a un nivel alto. Esperemos que pronto se pueda dar ese recambio y de esa manera ser una selección competitiva y algo que se había ganado del tiempo que estuvo Ricardo Gareca.

Zegarra dirigió a la Sub 15 que disputó el Sudamericano en el 2024, donde quedó último en el Grupo A. (Foto: La Bicolor)

¿Cómo cree que le puede ir a la Sub 17 con Silvestri en este Sudamericano?

Yo creo que debemos concientizar al hincha y todos los que estamos vinculados en el fútbol, de saber, que nosotros estamos en esa búsqueda de recambio desde las divisiones menores. Hay algunos momentos donde seguramente los resultados no van a llegar y no tiene que haber una ruptura del fútbol formativo. Eso se puede dar en el fútbol profesional, pero en menores es un proceso, y este proceso hay que respetarlo, porque se está haciendo un trabajo importante; sin embargo, en la competencia internacional, es cuando realmente te das cuenta de que todavía estamos varios pasos hacia atrás . Eso es lo que nos tiene que alertar y buscar, seguir mejorando. Que todos los responsables de los clubes entiendan que trabajando de buena manera en divisiones menores a futuro ayudará a nutrir a la selección absoluta.

¿Tantos cambios en un proceso de menores es normal o afecta al desarrollo del proyecto?

Ahí es una situación de la gente que tiene que tomar esas decisiones. Yo soy un convencido del proceso, sabiendo que dentro de ese proceso puede haber resultados malos, pero a la larga se va a cumplir el objetivo. Me ha sucedido como futbolista, como entrenador y es ahí en ese transcurrir de ese proceso que hay varios momentos. En el fútbol formativo hay que ver hacia adelante, no ver el momento. Es mi punto de vista, ya luego cada uno con base en su perspectiva de fútbol de menores puede ir tomando distintas decisiones.

¿Qué experiencia de las visorias dentro de los dos años que estuvo en la Federación Peruana de fútbol?

Me parece que el efecto Lapadula llevó a que en menores se pegue el ojo no solo en los futbolistas del país, sino en ver a chicos con descendencia a nivel mundial. Hay chicos bastante interesantes, pero no tenemos que tirar todas nuestras ‘balas’ a esos futbolistas, porque son buenos jugadores, con buena formación, por ejemplo, yo trabajé con Felipe Chávez en la anterior Sub 17 y ahora estuve con Doneda en una gira a Japón. Incluso traje a un jugador con formación de la Juventus, pero le cuesta el fútbol sudamericano por la adaptación. Por eso, no hay que volcarles esa presión, porque ellos necesitan proceso, por más que estén en buenos equipos y tengan buena formación, pero el fútbol sudamericano es distinto, y ellos mismos, a mí me lo han dicho, porque yo he conversado con ellos y yo también lo he vivido como futbolista. Hay que darle su tiempo, ya que son chicos que lo principal están optando por venir a la selección de Perú y eso tenemos que mantenerlo al igual que los chicos de provincia. Si nosotros a nivel de Lima, que en teoría, están los equipos que mejor están trabajando, pero en la competencia internacional se sufre, imagínate los chicos que vienen de provincia, con menos recursos, pero necesitan un proceso distinto para que en algún momento ellos puedan explotar.

¿Pero es diferente el trabajo formativo en Lima que provincia?

Sí, yo he tenido de estos dos años, de poder viajar bastante, por el tema de visorias. Hay una cantidad importante de chicos que han venido a Lima y son seleccionados, pero ellos tienen que adaptarse, con la diferencia que se topan con jugadores de Alianza, Cristal, U, pese al talento, la acumulación de no competencia de cada fin de semana, pasa factura y eso genera retraso. Entonces, ese potencial no ha sido trabajado con las herramientas que hoy en día hay que trabajarlos, por eso, se encuentra su dificultades. Hay muchos puntos de los cuáles debemos seguir mejorando.

¿Cuál es plan que hay con Chemo a la cabeza?

Ahora mismo el plan que están manejando los encargados de la Federación es hacer todo el recorrido tanto para la Sub 15 y Sub 13 de poder ir directamente a los CAR [Centro de Alto Rendimiento], que están en cada región de la zona, donde los entrenadores son los encargados de seleccionar a los chicos de cada región y a partir de ahí los entrenadores de Lima van a ver a esos chicos. Una vez que se hace esa selección, en este caso, Chemo llevó a jugadores a distintos equipos como Alianza, Cristal, U, Boys y Coopsol, para que ese potencial que tienen se potencie con la competencia que surja en Lima. Hay un plan que tiene la Federación, pero como te digo, todo toma su tiempo, hay que ser pacientes, ya que algunos chicos se espera que en algún momento dado pertenezcan a la selección absoluta.

Sobre sus nuevos retos, ¿es cierto que hay una opción de trabajar en Sporting Cristal?

Mira, sí ha habido una conversación. Cristal para mí representa muchísimo. Yo soy un convencido de los procesos, una de mis experiencias en proceso ha sido en Sporting Cristal, un club que está trabajando bien en menores y la verdad es que con toda esa experiencia vivida internacional, espero que en algún momento se pueda dar esa posibilidad de volcar toda esa experiencia ahí en el club, porque es una institución que no empieza de cero, sino que ya empieza con varios peldaños avanzados. Yo creo que ese tiempo se acortaría y se podría trabajar de buena manera. Mientras tanto, a la espera, voy a aprovechar después de varios años, ya que no inició desde enero un trabajo en el fútbol e iré a otros países para seguir viendo nuevos métodos y poder trabajar dentro de lo que se pueda en un proceso de menores, que es lo que estoy convencido de que toda la experiencia, la puedo volcar ahí, con un grupo de trabajo de excelentes profesionales.

Finalmente, en Videna, a falta de 6 partidos, han decidido no seguir con el profesor Fossati, ¿la decisión cree que es la correcta?

Partiendo de la base que hemos comentado. El fútbol profesional tanto en selección absoluta como clubes profesionales se rigen de resultado. Hay pocos equipos y selecciones que tienen por encima el proceso, porque saben que en su visión van a llegar al objetivo que están buscando, pero la gran mayoría se rige con el tema de resultados. Eso nos lleva a la experiencia, porque eso te dice si es favorable tanto cambio. Juan Reynoso estaba trabajando de una manera que yo observé muy profesional, que requería de tiempo y solo era tiempo de que el jugador entre en ese lineamiento y se le cortó el proceso. Ya con el profesor Fossati, por temas de que en la Videna estaba en una reestructuración de infraestructura, ya nosotros tuvimos que marchar a entrenar a Vidu, entonces, no pudimos ver el trabajo del profesor. Pero si nuevamente se corta un proceso de que en un año hubo dos entrenadores, esa experiencia tiene que llevarnos a algo, a decir, si es positiva los cambios o no. Hay responsables que toman decisiones y ellos verán lo más conveniente para la mejora de nuestro fútbol.

VIDEO RECOMENDADO Chemo sobre el apoyo de los clubes al trabajo en menores: "Yo estoy en esta lucha para mejorar el fútbol peruano, hay clubes que se están alineando, pero hay otros que no me han hecho caso"