Paolo y los 25 goles que necesitaríamos para ir a un Mundial

Si la FIFA no cambia de parecer y los cupos para el próximo mundial se amplían, lo que le tocará a Sudamérica es lo mismo de las últimas eliminatorias: cuatro cupos y medio. Siendo estricto a los números, tras mirar las últimas tres clasificatorias, concluimos que los que cruzaron la barrera del quinto hicieron mínimo 24 puntos y anotaron, salvo alguna excepción, un promedio de 25 goles. Esa fue la media para Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018 (ver cuadro adjunto).

Planteadas estas metas como referencia, vayamos al caso peruano. Los de Gareca pasaron ese objetivo goleador en la última etapa apoyados en Paolo (6), Flores (5), Cueva (4) y Farfán (3) como jugadores básicos. Los goles restantes se repartieron entre otros apellidos más secundarios como Ramos, Carrillo, Tapia, Hurtado, Ruidíaz, entre otros. El gran impulso anotador llegó, sin embargo, vía Guerrero, que marcó todos sus goles con Perú en situación de desventaja. A saber: hizo el 3-4 contra Chile, el 1-2 con Venezuela acá, el 1-2 con Venezuela allá, el 1-1 con Argentina, el 1-1 con Uruguay y el recordado 1-1 con Colombia (la FIFA lo da autogol, pero no adjudicárselo es maldad pura). Su condición de jugador-ganapartidos está más que clara desde el 2011 en la selección. En aquella Copa América, sin Pizarro ni Farfán lesionados, Markarián lo ubicó de centrodelantero exclusivo, con extremos como apoyos, y el resultado no pudo ser mejor de cara al gol: 5 goles en 5 partidos y medalla de bronce para la selección. El Paolo suelto en punta, con libertad de movimiento para retroceder y fungir de referencia no solo le acomoda como futbolista sino que lo hace sentir más líder, más influyente. Para Brasil 2014, el técnico no supo o no pudo rearmar el equipo con el regreso de Claudio y Jefferson, y Guerrero no repitió ni esa posición ni esa efectividad. La lección la tomó Gareca, quien restringió la presencia de Pizarro y aprovechó al mejor Paolo en la Copa 2015, la Centenario 2016 y la clasificatoria a Rusia. En una Guerrero hizo 4 goles en 6 partidos, en la otra 1 en 4 y en el camino al Mundial 2018 ya hemos descrito su importancia. La era de Paolo-capitán había llegado.

Paolo Guerrero sosteniendo la bandera de Perú como preámbulo de su participación en el Mundial 2018. (Foto: FIFA)

Su ausencia desde el Mundial ha golpeado durísimo porque se trata –basta repasar los números del 2011 hasta acá- de un tocado en lo que refiere al gol. Uno que liga su expresión anotadora al andar positivo del equipo. Sin él en buen estado, deberían ser su sustituto natural y los llegadores (Flores, Cueva y Carrillo) quienes compensen el gol perdido. El problema es que en estos 8 meses nadie se ha acercado ni por asomo a su efectividad. Y Gareca no ha probado demasiado a sus socios de ofensiva y de ‘nuevo Paolo’ solo ha ido por lo típico: Farfán, Ruidíaz, Reyna, ninguno de su perfil. Esta especie de deuda tácita del técnico con los ofensivos que lo llevaron al Mundial le impide al propio Gareca experimentar por apuestas del torneo local que antes sí supo detectar. De hecho, el que inventó al mejor Neyra enganche en la U (2008) fue él. Y el que rescató al Cueva pelotero (2015) también. No digo que sea fácil hallar relevos, pero ensayar amistosos para seguir viendo cómo Carrillo tiene gol a cuentagotas suena a tiempo perdido. El camino a Qatar obligaría a mínimo 25 goles. Lo que toca es exprimir lo último que quede de un crack fundamental y empezar a probar jugadores que puedan sumarnos ese total. De lo contrario, solo quedará rezarle a Infantino para que aumente los cupos.



► El golazo de Paolo Guerrero con el Inter en su retorno oficial a las canchas | VIDEO

► Paolo Guerrero le dedicó su primer gol con Internacional a su sobrino fallecido | VIDEO