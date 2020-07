Paolo Guerrero es la principal carta de ataque de la selección peruana desde hace varios años. Y si bien el ‘Depredador’ sigue vigente, es cierto que no estará para un larzo plazo. ¿Hay reemplazantes? Sobre el tema habló el director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, Juan Carlos Oblitas.

En una entrevista con Movistar Deportes, Oblitas fue categórico en afirmar que no ve a alguien que pueda sustituir a Paolo Guerrero, para cuando este no esté.

“Pensé que (los posible reemplazos) iban a explotar mucho más rápido y con la presencia de Paolo iban a revitalizar su juego, iban a crecer. El simple hecho de tener un referente como Paolo Guerrero y al mismo Jefferson Farfán”, confesó Oblitas.

“Con esos dos monstruos, yo estaba convencido de que algunos chicos apuntaban muy bien en esa posición... no han dado el salto cualitativo que hemos estado esperando, bueno, que yo he estado esperando. Y sí es preocupante. No digo que salga un reemplazante de Paolo. No hay un reemplazante de Paolo”, añadió.

Por otro lado, el dirigente de la FPF también se refirió a la situación de Christian Cueva', que hace algunos meses se quedó sin equipo ya que el Pachuca de México no le renovó el contrato. “Cueva tiene que jugar, lleva mucho tiempo sin hacerlo. Lo que todos queremos es que consiga equipo”, aseguró.