La selección peruana se juega mucho -casi todo- en esta fecha triple de septiembre por las Eliminatorias 2022. Dos partidos en Lima (el 2 ante Uruguay y el 5 frente a Venezuela) antes de ir a Brasil (jueves 9) por alguna hazaña, nos dibujan un panorama perfecto para salir del fondo de la tabla. Cuatro puntos de 18 posibles, seis goles a favor y 14 en contra. Décimos junto al combinado vinotinto, pero a cuatro de los puestos de clasificación. Empezamos mal, pero tenemos vida.

Consciente del contexto, Ricardo Gareca convocó a 24 jugadores conocidos para él. Dentro de las variables que maneja el técnico argentino para llamar a un futbolista, quizá la situación en la que se encuentra la bicolor pesó mucho. Con los regresos de Paolo Guerrero, Raúl Ruidíaz y Edison Flores, son 18 los mundialistas que estarán presentes en los próximos tres partidos. Gabriel Costa podría ser la sorpresa, aunque su presencia es meritoria por donde se le mire.

Gareca quiere afrontar la triple fecha clave con sus jugadores. Sin embargo, fue llamativo que solo convoque tres centrodelanteros teniendo en cuenta que Gianluca Lapadula no estará ante los charrúas por suspensión. Es decir, entre Guerrero que viene agarrando ritmo tras salir de una lesión y Ruidíaz saldrá el ‘9’ de la blanquirroja en el primer choque.

Paolo sufrió una rotura de ligamento cruzado de la rodilla derecha en agosto del año pasado. En marzo volvió tras 210 días y fue convocado para los partidos ante Colombia y Ecuador por las clasificatorias mundialistas. El ‘Tigre’ decidió no llevarlo a la Copa América por una nueva lesión y a fines de julio regresó a las canchas luego de 53 días. Desde entonces disputó tres partidos: 46′ ante Cuiabá, 10′ frente a Flamengo y 13′ vs. Fluminense (anotó un gol). Este domingo podría seguir sumando minutos ante Santos (4:15 p.m.) y el próximo fin de semana jugaría su último encuentro antes de sumarse a la blanquirroja.

Ruidíaz tiene un presente espectacular en Estados Unidos. La ‘Pulga’ es el goleador de la Major League Soccer (14 goles) y marcó uno más por la Leagues Cup, un torneo amistoso disputado entre equipos mexicanos y norteamericanos. Quince festejos en total en este 2021, ampliamente superior a los cinco tantos en 24 partidos de Gianluca Lapadula en el Benevento y los dos de Guerrero en 12 duelos con el Inter. Eso sí, es necesario resaltar que el ‘Bambino’ no juega desde la última semana de mayo, cuando terminó la temporada 2020-21 en la Serie A.

“Lo de Raúl no solo es por el conocimiento que tenemos, sino también por su presente. De los delanteros, es el que mejor presente tiene. Luego sobre las críticas, nosotros estamos expuestos a críticas constantemente. Él está acostumbrado a las críticas, porque convivimos con eso permanentemente. Nosotros confiamos en él y por eso lo convocamos ”, explicó el ‘Tigre’ sobre el ex-Universitario que claramente no le va bien en la selección: no marca hace 18 partidos.

Su presente goleador nadie lo discute. Desde hace años viene siendo figura en la MLS y antes en la Liga MX. Pero su rendimiento en la bicolor sí. Por ello, conversamos con tres exseleccionados para conocer su opinión: ¿Ricardo Gareca debe optar por la jerarquía de Paolo Guerrero o el momento de Raúl Ruidíaz?

JUGADOR CLUB GOLES 2021 PJ Raúl Ruidíaz Seattle Sounders 22 15 Paolo Guerrero Internacional 2 12 Gianluca Lapadula Benevento 5 24

Hugo Sotil, mundialista en 1970 y 1978, y campeón de América en 1975

En una circunstancia normal pondría a Paolo Guerrero, pero él viene recuperándose de una lesión y todavía no está al cien por ciento físicamente. Creo que no debería arrancar porque los uruguayos juegan fuerte, salen a “romperte”, raspan. Eso lo puede perjudicar y lo necesitamos en pleno para los siguientes partidos también. Por eso creo que la mejor opción en estos momentos es Raúl Ruidíaz que viene siendo goleador en Estados Unidos. Siento que el equipo está tan acostumbrado a jugar con un ‘9’ potente como Guerrero o Lapadula y por eso le cuesta a “Raulito” pero hay que confiar en él, que se destape y pueda ayudarnos a ganar. Necesitamos a Ruidíaz de Estados Unidos, el que mete todas las ocasiones que se le presenta.

Hugo Sotil y Teófilo Cubillas posan para el lente del diario El Comercio.

Ysrael Zúñiga, internacional con Perú entre 1999 y 2007

Es un partido demasiado importante, donde no se puede regalar nada, ya no podemos ceder un punto más tanto en casa como afuera, si es que queremos tener chances de clasificar. Pienso que el profesor ha analizado a cada detalle a cada jugador antes de llamarlos. En cuanto a quién será el ‘9’, bueno, es difícil elegir. Creo que los dos tienen condiciones para ser titulares: Guerrero por lo que representa y Ruidíaz por el gran presente que tiene. Seguramente el técnico ya debe estar trabajando con ambos para saber cómo están, ya que cuando lleguen a la Videna no habrá mucho tiempo. Usualmente se unen a los trabajos y en un par de días ya es el partido, por lo que no se puede ver realmente como uno desea al jugador.

'Cachete' Zúñiga enfrentando a Rivaldo en un Perú vs. Brasil. (Foto: Archivo)

Miguel Rebosio, jugó 60 partidos con la bicolor

Para mí, Paolo Guerrero. No tengo nada en contra de Raúl Ruidíaz, está en un gran momento, pero yo optaría por Paolo. Por experiencia, por nombre. Los defensores rivales ya saben a quién enfrentarán y hay respeto. Eso es lo que genera su sola presencia. A eso hay que sumarle que su regreso, por ser el capitán de esta generación, causa un envión motivacional para el grupo. Por su parte, Ruidíaz viene dejando el nombre del Perú en alto en los últimos años, ahora en Estados Unidos, antes en México y eso nos debe llenar de orgullo. Lastimosamente en la selección no se le da pero, como me decía Abel Lobatón, cuando entre una, entrarán todas. Cualquiera de los dos que juegue lo hará bien, de eso estoy seguro. Veo mucha gente que critica la convocatoria de Ricardo Gareca, pero el profesor siempre sorprende con sus llamados y siempre acierta. Hay que confiar en él.

Miguel Rebosio (3) enfrentando a la podera Brasil de Ronaldinho, Ronaldo, Robinho, etc. (Foto: Agencias)

