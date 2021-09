Paolo Guerrero acompañó a la selección peruana a la distancia durante el duelo contra Brasil, en el cierre de la jornada triple de las Eliminatorias camino al Mundial Qatar 2022. El delantero fue descartado del partido por acumulación de tarjetas amarillas. Tras el 2-0 en contra, el goleador se refirió a la caída del conjunto entrenado por Ricardo Gareca.

“Tuvimos buenos resultados, pero en el último partido no, en donde no tuve oportunidad de participar contra Brasil. Jugar hubiera sido muy importante, pero no pude por suspensión”, explicó el ‘Depredador’ en una conversación con la página del Internacional de Porto Alegre, su club en el campeonato brasileño.

Guerrero siguió hablando del compromiso entre la Blanquirroja y la Verdeamarela, pero esta vez mencionó a Edenilson, su compañero en el ‘Colorado’. El defensor sumó sus primeros minutos con el conjunto entrenado por Tite. Sobre los 84′, el zaguero saltó a la cancha para reemplazar a Gerson.

“Fue hermoso ver a ‘Ed’ representar a la selección brasileña. Habíamos arreglado antes de viajar para cambiarnos de camisa. Lamentablemente no pude estar allí, pero fue hermoso verlo cumplir este sueño. Se lo merecía durante mucho tiempo”, dijo el capitán de la selección peruana en el diálogo con su club.

El artillero de 37 años, tras perderse la Copa América, fue llamado por el ‘Tigre’ Gareca para esta jornada triple de Eliminatorias. El jugador estuvo todo el compromiso contra Uruguay (1-1), después jugó 17 minutos frente a Venezuela (1-0) y en ese duelo fue amonestado con amarilla por una infracción.

Lo que viene la para Blanquirroja

La selección peruana terminó la fecha triple de las Eliminatorias en el puesto siete con ocho puntos y se quedó a cinco de Colombia (13) que, por ahora, iría al repechaje. En ese contexto, la fecha de octubre será clave con miras a las pretensiones de la Bicolor para retornar a la Copa del Mundo.

El conjunto nacional enfrentará el jueves 7 de octubre a Chile en el Estadio Nacional de Lima. Luego, el domingo 10 visitará la altura de La Paz para chocar con Bolivia y cerrará el jueves 14 contra Argentina en Buenos Aires.