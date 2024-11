Con el enfrentamiento entre Argentina y Perú en el horizonte, la prensa argentina ha comenzado a analizar a fondo a la selección peruana y su complicado momento en estas eliminatorias. Las opiniones de destacados periodistas resaltan el rendimiento reciente de la Bicolor, la relevancia de este duelo crucial y el impacto del cambio de sede al mítico estadio de La Bombonera.

Un rival a respetar

Los periodistas coinciden en que, a pesar de las dificultades que ha enfrentado Perú en las eliminatorias, sigue siendo un rival a tener en cuenta. Fernando Czyz de DIRECTV Sports señala: “Frente a Perú, un rival a respetar, es uno de esos partidos en los que Argentina debería conseguir la victoria. A pesar de que el equipo peruano no ha tenido los resultados esperados, ha mostrado destellos de calidad y una idea de juego clara bajo la dirección de Jorge Fossati. Este partido representa una oportunidad para que Argentina no solo sume puntos, sino también para demostrar que puede superar sus recientes tropiezos”.

Por su parte, Hugo Caric del Diario Perfil agrega: “No creo que Perú nunca haya sido un equipo accesible para Argentina... lo más difícil es enfrentar a equipos sudamericanos. La historia entre ambas selecciones está llena de momentos intensos y competitivos. Argentina debe estar consciente de que cualquier descuido podría costarle caro, especialmente considerando que Perú tiene jugadores experimentados que pueden marcar la diferencia en un partido crucial como este”.

Guerrero y Advíncula: experiencia que pesa

Perú cuenta con varias figuras que podrían marcar la diferencia en el partido contra Argentina. Paolo Guerrero, a pesar de su edad, sigue siendo un jugador fundamental. Sebastián Ojeda de ESPN Argentina destaca: “A Argentina siempre le cuesta la pelota parada en contra. Quizá algún centro a Paolo Guerrero pueda perjudicar al elenco argentino”. Además, Ojeda menciona a Luis Advíncula como un jugador que puede sorprender: “Advíncula es un jugador que puede sorprender. Jugará en el patio de su casa”. Esto indica que el lateral derecho, familiarizado con el ambiente de La Bombonera, podría aprovechar su velocidad y capacidad ofensiva para generar problemas a la defensa argentina.

Luis Advíncula jugará "en casa" ante Argentina en La Bombonera, según señala la prensa argentina (Foto: JUAN MABROMATA / AFP). / JUAN MABROMATA

Fernando Czyz, de DIRECTV Sports, también resalta la importancia de Guerrero, afirmando: “Paolo Guerrero siempre será Paolo Guerrero, más allá de la edad que tenga”. Además, menciona: “Si Gianluca Lapadula encuentra su mejor versión, podría causar problemas a Argentina”. También considera clave lo que pueda hacer Luis Advíncula por las bandas y destaca a Alexander Callens como un central interesante en defensa. Siempre se hace el mismo análisis sobre Perú: es una selección con “nombres importantes”, aunque no de primer nivel en Sudamérica, pero sí con jugadores destacados. Sin embargo, aún no logran consolidar un fútbol efectivo como equipo.

La ansiedad, un punto clave a favor de Perú

Otro punto en el que los periodistas están de acuerdo es que la presión sobre Argentina podría beneficiar a Perú. Federico Jelic de Radio Mitre menciona: “Perú puede aprovechar el nerviosismo de Argentina. Si sabe manejar la pelota con criterio y no se desespera, puede generar problemas. La clave estará en cómo logren mantener la calma y aprovechar cualquier error del rival”. Jelic resalta que, ante la ansiedad de un equipo argentino que busca recuperar su confianza tras una derrota reciente, Perú tiene la oportunidad de capitalizar esa inestabilidad emocional.

Lionel Messi y Argentina no pudieron ante Paraguay en Asunción, sumando su tercera derrota en las Eliminatorias 2026. (Foto: Daniel Duarte / AFP) / DANIEL DUARTE

Czyz también enfatiza que el equipo peruano tiene una idea de juego que puede ser peligrosa para Argentina: “La idea del juego colectivo que tienen puede hacerle daño a Argentina. Aunque aún no logran plasmarla al 100%, han mostrado que pueden ser efectivos en ataque si logran conectar bien entre sus líneas”. Este análisis sugiere que si Perú logra mantener la calma y controlar el juego, podría generar oportunidades significativas frente a una defensa argentina ansiosa por demostrar su valía y recuperar la confianza perdida.

La Bombonera: un escenario polémico

El cambio de sede al icónico estadio de La Bombonera ha generado debate. Jelic comenta que “La Bombonera es más pasional” y cree que el ambiente podría afectar el rendimiento de Argentina, especialmente tras su derrota ante Paraguay. Sin embargo, añade que el cambio parece más un “capricho de Tapia y Riquelme”, para complacer ciertos sectores de la AFA. Para él, Argentina juega mejor en el Monumental, donde las tribunas son más distantes, lo que permite un ambiente más relajado. La elección de La Bombonera, entonces, parece más un gesto político que una decisión deportiva.

En 2017, La Bombonera fue testigo de la última vez que Perú logró sacar puntos de Argentina. Aquel fue un empate sin goles rumbo a Rusia 2018. (Foto: Getty Images)

Caric señala que “la historia pesa”, recordando la única vez que Argentina perdió una clasificación a un Mundial en este estadio, precisamente contra Perú en 1970. Asegura que La Bombonera no es el escenario ideal para la selección, ya que, a pesar de su capacidad, no ofrece la comodidad ni la logística del Monumental, donde Argentina se siente más a gusto. A causa de compromisos de CONMEBOL, el Monumental estará fuera de uso, y La Bombonera será la opción más viable. Sin embargo, Caric subraya que, aunque no sea su favorito, el apoyo de la hinchada en Boca siempre será un impulso para el equipo.

