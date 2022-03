Conforme a los criterios de Saber más

Existía una última, remota, breve esperanza. Que el descanso haya sido milagroso para Jefferson y que el verano haya sido el doctor de Paolo. Pero no: su salud no es óptima. No reciben aún el alta médica. Ni Farfán ni Guerrero están en la última convocatoria de Ricardo Gareca rumbo a Qatar 2022, no jugarán los partidos decisivos contra Uruguay y Paraguay de finales de marzo y aunque la sensación es de tristeza, de nudo en la garganta, esto es como la vejez: en algún momento iba a pasar.

Paolo Guerrero y Jefferson Farfán jugaron juntos por última vez con la Selección Peruana ante Chile (FOTO: FPF)

Ninguno necesita ningún partido más para asegurar su presencia en la historia: Paolo y Jefferson son los goleadores históricos de la selección —el 1 y el 2—, lideraron la revolución sudamericana de Ricardo Gareca con Perú —un mundial, una final de Copa América— y lo más importante, acortaron las distancias con el mundo, ese mundo que llegaba a nuestros televisores en formato de ídolo brasileño —Ronaldinho— o crack albiceleste —Messi— y que, gracias al 9 y el 10 en sus espaldas, nacionalizaron desde los afectos. No éramos hinchas de la selección porque perdía siempre, porque no había química y porque sus figuras foráneas —las que sean, no pongo apellidos— dejaban en Europa su prestigio, sus armas y sus goles. Ellos no. Cuando Perú necesitaba un gol, digamos, para empatarle a Colombia e ir al repechaje, aparecía Paolo. Y cuando hacía falta un gol para ir a Rusia, fusilaba a Nueva Zelanda Jefferson.

Su recuerdo es nacional, no individual. Por eso, es impagable el agradecimiento. Hoy empezamos a despedirnos de la Generación 84, acaso la más decisiva, fructífera y ganadora de los últimos 30 años en el Perú.

Si llega Perú a la repesca y etc. y luego los citan, es el mismo misterio. Es futurismo. Hoy quiero decir que su etapa con la blanquirroja fue gloriosa, que dejan la valla altísima —a la altura de ser irreemplazables— y que los libros ya escriben sus nombres a la altura de Cubillas o Chumpitaz, nuestros tótems. Pueden no estar en el vestuario ante Uruguay en el Centenario, pero ya son omnipresentes.

Paolo jugó apenas 3 partidos como titular en estas Eliminatorias, de un total de 5. Jefferson solo 1, de 7.





