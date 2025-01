El último de los Fantásticos

“¿Me voy a ir a Alianza para hacer papelón y encima para no divertirme? No, no la voy a pasar bien”, contaría Claudio Pizarro, tres años después de optar por el retiro, allá por mediados del 2020. El delantero peruano más ganador en el extranjero, quien fue dirigido por José Mourinho y Pep Guardiola, resolvió no correr el riesgo y dejar el fútbol profesional en la élite de Europa.

Jefferson Farfán en cambio, lapidado por lesiones recurrentes a sus rodillas, se vio obligado a decir basta en diciembre del 2022, con 38 años. Eso sí, antes se daría el gusto de lograr el campeonato nacional con su querido Alianza Lima y el objetivo de devolver a la selección peruana a una Copa del Mundo, jugándola en Rusia 2018.

Juan Manuel Vargas, otra de los pocas y últimas figuras sobresalientes, es quien tuvo tal vez uno de los finales más discretos. El zurdo, con evidentes problemas sobre su físico, dejó de ser profesional en el 2018, en una última y olvidable temporada con Universitario de Deportes, equipo del que se decía hincha y al que volvió para cumplir su sueño. Uno que tuvo un final de pesadilla con apenas 34 años.

Paolo Guerrero y Jefferson Farfán jugaron juntos en las categorías inferiores de Alianza Lima. (Foto: Club Alianza Lima)

El preámbulo de la despedida

Paolo Guerrero es el único de los ‘Cuatro fantásticos’ que sigue vigente. La de hoy es su primera mañana con 41 años. Este 2025 tendrá la difícil tarea de liderar la ofensiva de Alianza Lima en una temporada que ostenta dos obligaciones primordiales: competir decentemente desde la fase inicial de la Copa Libertadores y, lo más importante, lograr el título nacional que, además de darle la gloria al cuadro blanquiazul, impedirá que el archirrival Universitario pueda alcanzar el tricampeonato.

Luego de un 2023 exitoso, en el que consiguió el título de la Copa Sudamericana con el LDU de Quito, Paolo Guerrero padeció de un primer semestre en el 2024 donde no jugó mucho y terminó fichando por César Vallejo, club donde apenas jugó 9 partidos y anotó 3 goles.

Finalmente, ficharía por Alianza Lima, para jugar solo 8 partidos de la Liga 1 y anotar 4 goles, con una media de un gol cada dos partidos. Sin embargo, no alcanzaría para cumplir con el objetivo del campeonato.

Club Minutos Partidos Titular Goles Alianza Lima 479 8 5 4

El dilema de seguir siendo seleccionable

Aunque su experiencia le permite ubicarse con menor esfuerzo en el lugar ideal para seguir siendo peligroso dentro del área, su capacidad para seguir siendo efectivo frente al arco se ha ido reduciendo producto de la pérdida progresiva de su destreza física. Paolo Guerrero ya no es el delantero que se sobrepone a la marca rival y genera sus propias opciones de remate producto de su fortaleza física y la impresionante técnica para cubrir y acomodar la pelota.

Y aunque a nivel de clubes esas habilidades han encontrado maquillaje en el juego colectivo, con LDU por ejemplo, con un equipo rebosante de salud en su juego; en otros escenarios le han valido críticas. Es el caso de César Vallejo y en la selección peruana, donde queda expuesto frente a la necesidad de retroceder y salir del área.

Suplente ante Chile y Canadá, titular contra Argentina; en la Copa América no fue la solución en ataque y la Bicolor se despidió del torneo sin anotar un solo gol, en la peor participación en mucho años. Luego, en Eliminatorias con Jorge Fossati, tampoco supuso una solución. La crisis deportiva de la Bicolor, que es últimas en la tabla de posiciones de las Eliminatorias sudamericanas, deja también expuesto al Depredador.

La ausencia de mejores opciones en ataque o por lo menos futuros prospectos, también fuerzan el dilema: seguir convocando a Guerrero con 41 años para los últimos seis partidos de una Eliminatoria que ya parece perdida o tentar suerte con Alex Valera y Gianluca Lapadula.

El primero, un delantero que aunque en la liga local parece estar siempre en estado de gracia, a nivel sudamericano no es ni la sombra de la mejor versión del Depredador. El segundo, Lapadula, ya con 34 años, parece a travesar el drama de una larga racha de bajón de rendimiento.

Paolo Guerrero jugó los 3 partidos de la selección peruana en el Mundial de Rusia 2018, anotando un gol en el triunfo 2-0 sobre la Selección de Australia. (Foto GEC Archivo) / Giancarlo_Avila

El legado de Guerrero

El amor es eterno hasta que se acaba. La frase, tan lapidaria como contundente, puede ser también una forma romántica de explicar la ironía sobre lo efímera que puede ser la buena fama en el fútbol. Fama que, en muchos casos, depende de qué tan acertado es el ídolo para decidir la fecha de su retiro.

Paolo Guerrero es un ídolo. Lideró la clasificación al Mundial de Rusia 2018 y fue el comandante de una Bicolor que desde el 2011 siempre llegó a etapas finales. Sus goles, en muchas ocasiones, fueron decisivos y hoy pueden ser postales o posters para recordar lo felices que fuimos. Como el tiro libre ante Colombia que nos llevó al repechaje o el gol ante Uruguay en el que venció la marca de Diego Godín, ahí está la pechada también contra Mascherano.

Este 2025, con 41 años, podría ser la última temporada del Depredador. La expectativa en Alianza Lima es que la historia concluya con el título nacional. Un final distinto no alcanzaría a los estándares de su historia con el fútbol peruano, que además incluye ser el máximo goleador en la historia de la selección peruana con 40 goles en 120 partidos.

PARTIDO DE FUTBOL DE LA SELECCION MAYOR POR LAS ELIMINATORIAS CLASIFICATORIAS PARA EL MUNDIAL RUSIA 2018, ENTRE PERU VS URUGUAY, JUGADO EN EL ESTADIO NACIONAL DE LIMA. / FRANCISCO NEYRA

¿Cuándo se retiraron nuestras leyendas?

Para ubicar a las máximas figuras de la historia del fútbol peruano debemos retroceder a los años 70. Ahí es que saltan nombres ilustres como el de Teófilo Cubillas, César Cueto, Héctor Chumpitaz y el recientemente fallecido Hugo Sotil.

Teófilo Cubillas, nacido en 1949, se despidió del fútbol profesional en 1989, a los 40 años. Su último capítulo se escribió en el Miami Freedom, un equipo de la entonces naciente American Soccer League. Aunque estaba lejos de los reflectores de los Mundiales o de Alianza Lima, su retiro fue sereno, como si su talento supiera que había dejado todo en la cancha. Es el máximo goleador peruano en los mundiales con 10 tantos.

95. Teófilo Cubillas - Perú. (Foto: FPF)

César Cueto, “El Poeta”, interpretó su última temporada profesional en 1991, a los 39 años. Su retiro con el Cúcuta Deportivo en Colombia fue discreto, pero su influencia en el fútbol quedó grabada en cada pase y jugada que diseñó con su zurda prodigiosa.

Héctor Chumpitaz, el capitán que levantó la Copa América de 1975, se retiró en 1984, también a los 40 años. Su última temporada fue con Universitario de Deportes, cerrando una carrera que lo consagró como el líder indiscutible de cada equipo que defendió.

Por su parte, Hugo Sotil, “El Cholo”, dejó el fútbol profesional en 1986, a los 37 años. Después de su paso por el FC Barcelona y su regreso a Perú, su última camiseta fue la del Deportivo Junín. Sotil se retiró con la misma espontaneidad con la que jugaba. Su retiro no fue un espectáculo mediático, pero su sonrisa y su carisma quedaron grabados para siempre. Un ídolo rebelde.

