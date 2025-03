La no convocatoria de Álex Valera a la selección peruana sorprendió a un sector de la hinchada, y mucho se especuló sobre la injerencia de Paolo Guerrero en esta decisión. El delantero de 41 años aclaró la situación este viernes 14 de marzo en conferencia de prensa.

“Justo hablé con un compañero de la selección peruana que también es de Universitario y le pregunté eso porque vi en las redes sociales un comentario de una persona que, obviamente, ya tiene ojeriza y tiene algo personal conmigo; igual no le doy bola”, indicó Guerrero.

Asimismo, el máximo goleador de ‘La Bicolor’ aclaró que mantiene una buena relación con el delantero de Universitario de Deportes, y recordó la convivencia en el duelo ante ‘La Albiceleste’.

“Le hice la pregunta al compañero porque me preocupó y me dijo que no, es otro el motivo por el que Alex Valera no está aquí, así que nada que ver contigo. Yo estuve a punto de escribirle a Alex porque tengo una muy buena relación con él; hemos estado jugando juntos en el último partido con Argentina”, señaló en la Videna.

Por último, le mandó un mensaje a ‘Valegol’, a quien pidió aclarar también de su parte estos rumores.

“Si Alex escucha esta entrevista, me gustaría que lo aclare. La persona que lo dijo es muy malosa, tiene algo personal conmigo, todo el Perú lo sabe. Yo dejo de lado todas esas críticas de lado, trato de ser positivo y mantenerme en lo mío”, finalizó.