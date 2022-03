Conforme a los criterios de Saber más

Inició marzo y el presente de dos jugadores de la selección peruana preocupa mucho en Videna. A pocos días de finalizar el periodo de traspasos en la Liga 1 y con algunos mercados extranjeros con que ya no se aceptan fichajes, Paolo Guerrero y Yoshimar Yotún siguen sin tener equipos. Esta es una preocupación para Ricardo Gareca porque la idea es que todos lleguen con ritmo para los partidos ante Uruguay y Paraguay por las Eliminatorias a Qatar 2022.

En la Liga 1, los equipos tienen la posibilidad de inscribir jugadores hasta el 8 de marzo. Esa es la fecha límite para que Paolo Guerrero y Yoshimar Yotún puedan ser parte de algún club peruano. Sin embargo, parece que ese no es el plan que maneja Yoshi.

El volante no tiene ni una lesión. Su gran problema es que aún no decide dónde jugar. Se le vinculó con algunos clubes de la Liga 1 como Alianza Lima. Pero fue pura especulación . Yoshimar Yotún tiene pensando seguir su carrera en el extranjero.

VIDEO RECOMENDADO

Ricardo Gareca llegó hace siete años a la selección peruana. Nos llevó de vuelta al Mundial tras 36 años y nos metió en la final de la Copa América luego de 44. El 'Tigre' se contagia de la euforia y así grita los goles de la Bicolor.

Pero esa espera, desespera a la selección peruana. Yoshimar Yotún es una pieza fundamental en el equipo titular. Su falta de ritmo ya se ve reflejado en el equipo de Ricardo Gareca. La última fecha doble de Eliminatorias a Qatar 2022 fue uno de los que mostró un rendimiento muy bajo.

Su último club fue el Cruz Azul. El 14 de diciembre, el club cementero oficializaba la salida de Yoshimar Yotún. El mediocampista peruano no llegó a un acuerdo con el conjunto mexicano para la renovación del contrato.

¡HASTA PRONTO, CRACK! Con este emotivo video 🎥, Cruz Azul 🔵 se despidió de Yoshimar Yotún ⚽🇵🇪. El mediocampista de 31 años logró ganar cuatro títulos 🔥 desde que llegó en 2018: Supercopa de México 🥇, Leagues Cup 🏆, Liga MX 🏆🇲🇽 y Campeón de Campeones 🎖️. #DependeDeTi pic.twitter.com/RoTugylW5K — GOLPERU (@GOLPERUoficial) December 15, 2021

Yotún no juega un partido oficial a nivel de clubes desde el 22 de noviembre del año pasado . En enero comenzó a entrenar en la Videna para no perder ritmo. Tuvo actividad en el amistoso ante Jamaica y disputó los partidos ante Colombia y Ecuador, por Eliminatorias. Ahora juega algunos partidos amistosos con el equipo sub-20, pero no es lo mismo que hacerlo con un club y competir cada semana.

“Estoy tranquilo. Viendo cosas, estoy decidiendo lo mejor para mí y para mi futuro. Así que todo tranquilo”, declaró el volante a Canal N a su salida de la Videna luego de sus prácticas diarias.

Estos días serán claves para conocer cuál es el destino de Yoshimar Yotún. Según pudo conocer El Comercio, el volante maneja ofertas de Qatar y la MLS. Lo que busca el volante es firmar un buen contrato, mejor del que ganaba en México .

Mientras define su futuro, Yoshimar Yotún entrena en la Videna | Foto: FPF

-PAOLO VOLVIÓ A LIMA-

Paolo Guerrero viajó el 13 de febrero a Estados Unidos para seguir con su recuperación a la rodilla. Durante su estadía en tierras norteamericanas, se especuló mucho con diversas ofertas que estaba manejando el goleador. Sin embargo, ninguna fue oficial.

Se dijo que el Houston Dynamo lo quería en sus filas, pero al final nade se concretó. Paolo Guerrero regresó a Lima sin equipo. Aún no se sabe cómo va el tema de su rodilla. Él ya dejó en claro que quiere recuperarse completamente para buscar un nuevo club.

Paolo Guerrero está en duda en lista final de Ricardo Gareca (Foto: GEC)

Paolo Guerrero tiene un buen tiempo sin entrenar al máximo nivel. Dejó el Internacional de Porto Alegre en octubre del año pasado y desde entonces, solo se dedicó a recuperarse de su lesión en la rodilla.

El 2021 fue un año para el olvido. Paolo Guerrero jugó muy poco con el conjunto colorado: 16 partidos, solamente 3 como titular y 2 goles marcados. Su último partido fue con la selección peruana el 8 de octubre en la victoria de la bicolor por 2-0 sobre Chile.

Paolo Guerrero pasa como jugador del Inter. (Foto: SC Internacional)

El tiempo comienza a ser el principal enemigo de Paolo Guerrero. A sus 38 años quiere seguir compitiendo al máximo nivel. Brasil es un mercado que conoce muy bien al delantero. Ahí tiene hasta abril para poder concretar su llegada a cualquier club.

Otra opción sería la de Alianza Lima. El cuadro blanquiazul espera con los brazos abiertos el regreso de Paolo Guerrero. Tiene toda esta semana para pensar si es momento de vestir los colores del equipo del cual es hincha.

Paolo Guerrero volvió a expresar su amor por Alianza Lima. Foto: Captura.

MÁS EN DT

VIDEO RELACIONADO

En los 70 el mundo era otro: No existía Rusia sino la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas Es decir, la URSS Kiev era un lugar que sonaba muy lejano del Perú Sin Google ni Redes Sociales Y la selección nacional producía cracks cada fin de semana: Chumpitaz, Sotil, Cubillas, Percy Rojas, el Ciego Oblitas El 19 de abril de 1972, ese equipo peruano, aún nostálgico por el Mundial del 70 Metido en una burbuja por la crítica que solo lo elogiaba Viajó a Kiev, hoy capital de Ucrania Para jugar un amistoso que se ha perdido en los archivos por la llamada Primera Gira de los Tres Continentes Ante cien mil espectadores, según los registros de los diarios El partido terminó 2-0, derrota para la bicolor Que entonces era dirigida por el técnico húngaro Lajos Baroti Las imágenes que aquí rescatamos han sido pocas veces vista Y sirve como referencia de un tiempo que ya no volverá Una ciudad muy eufórica por el fútbol que hoy sufre la acciones militares ordenadas por el presidente de Rusia, Vladimir Putin Otro tiempo, otro clima, otra paz.