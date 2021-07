Conforme a los criterios de Saber más

Huaral, norte chico, la tierra de las naranjas, el chancho al palo y del ex futbolista e ídolo Pedrito Ruíz, quien integró el equipo de los “Carasucias”, Defensor Lima, en 1973, así como de Sporting Cristal en 1983, y de su querido “pelícano”, campeón en 1976. El también campeón de la Copa América 1975 con la selección peruana hizo un paréntesis en su cumpleaños número 74 (fue el martes 6 de julio) para atender a El Comercio, y compartir su alegría tras haber visto alternar con atrevimiento, desfachatez y desequilibrio a Raziel García, el ex volante que conoció en Unión Huaral en el 2010. “Me alegro mucho por Raziel, es un gran amigo, seguirá triunfando”, reveló emocionado el ex jugador norteño. Pedrito no solo destacó el juego del actual jugador de Cienciano, sino también de Gianluca Lapadula y André Carrillo.

-¿Qué sensación le dejó el juego de Raziel García?

Gracias a Dios se le presentó la oportunidad de mostrarse con la selección. Yo conversé con él cuando estaba en Unión Huaral, me quedé admirado con la facilidad que tenía para tocar el balón, habilitar al compañero, para hacer las diagonales. En ese tiempo era un poquito aplicado a los trabajos físicos, pero siempre con una calidad enorme. Después salió de Huaral con otra mentalidad.

-¿Qué le aconsejó?

Que haga su fútbol, pues tiene mucha visión, y cualidades para jugar, servir a sus compañeros. Gracias a Dios valoró mis palabras, así que estoy contento de haberlo visto con la selección. Mostró atrevimiento, tranquilidad, y contra los brasileños, para jugar así, tienes que tener jerarquía con el balón.

-La jerarquía se ve dentro del campo ante rivales como Brasil...

Claro. No tuvo temor de tener al frente a jugadores de PSG, Real Madrid, Barcelona, cada uno se valora por lo que tiene dentro del campo.

-¿Qué mensaje le envía a distancia?

Que continúe mejorando, que trabaje mucho más y que no pierda la humidad. Lo he visto con gran biotipo, y si mantiene ese perfil, triunfará.

Raziel García recibió muchos elogios tras el Perú vs. Brasil. (Foto: FPF)

-¿A qué jugador de su época se asemeja?

A mi juego, también tiene un poco de Roberto Chale. Estoy encantado con su progreso, soy amigo de Raziel, le deseo lo mejor.

-¿Qué piensa al ver a Neymar buscando faltas a través de piscinazos?

Es una figura internacional, los árbitros se hacen de la vista gorda y no le cobran nada. Eso sí, es un gran jugador, fue determinante en el gol de Brasil. Si dejara esas poses de tirarse al suelo, sería mejor.

-Para el réferi chileno Tobar y la terna arbitral del VAR, tras haber difundido audios y videos, no fue penal a favor de Perú. ¿Qué opina?

Claramente se ve en televisión que le choca la pelota al brasileño Thiago Silva. Después, cobrarle una falta a Brasil, el anfitrión, esta bien difícil.

Thiago Silva cambió la trayectoria del balón pero el árbitro no revisó la acción. (Foto: AFP)

-Perú va por el tercer lugar, el premio consuelo…

Esta selección ha tenido buena campaña, ya que medio país no confiaba en ellos por los resultados que ha tenido en las Eliminatorias. Sería lindo el tercer lugar, pero también rescatar puntos para volver a meternos en la pelea por la Eliminatoria a Qatar 2022.

-¿Qué cualidades destaca del juego de Gianluca Lapadula?

Sabe jugar con la pelota en los pies. Me agrada la humildad que tiene. Se ha complementado bien con el grupo siendo nuevo. La entrega que muestra ha sido muy importante para levantar anímicamente al seleccionado. Donde vaya será recibido como una gran persona, que se ha sabido ganar el cariño del pueblo peruano. Lo esperamos en Huaral.

-¿A qué ‘9′ le recuerda?

Franco Navarro y Guillermo La Rosa, por su fuerza y destreza.

-¿Y a André Carrillo?

A “Patrulla” Barbadillo, es encarador, desequilibrante. No tiene la velocidad de Juan José Muñante, pero es gambeteador. Es uno de los jugadores que más semejanza tiene con los futbolistas de antaño. Hizo mucha falta ante Brasil, su ausencia fue fundamental.

-¿Cueva, debería seguir pateando penales?

Tiene una maleta muy pesada tras haber fallado ante Dinamarca. Ojalá tenga su revancha, pero creo que Gareca debería de darle la oportunidad a otros jóvenes para patear penales.

AME9794. GOIANIA (BRASIL), 02/07/2021.- Christian Cueva de Perú falla un penalti hoy ante Paraguay, durante un partido por los cuartos de final de la Copa América en el estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, en Goiania (Brasil). EFE/ Alberto Valdes

-¿Sigue teniendo miedo al volar un avión?

Ese trauma persiste hasta ahora. No llegué a más por eso. Recuerdo que casi nos estrellamos en Cajamarca, casi se cae el avión, y se me quedó eso en la mente. Cuando viajaba al extranjero con la selección, tenía que inyectarme, igual cuando jugaba por Cristal en la Copa Libertadores. He tenido invitaciones a Japón, italia, Estados Unidos, pero no acepté por las horas de viaje en avión. En un vuelo de doce horas me muero de temor. Si viajo en vuelos nacionales, tengo que tomar pastillas, y si es internacional, ya con inyección.

-¿Qué propuestas dejó pasar por el trauma?

River Plate de Argentina y Peñarol de Uruguay. Me llegaban las propuestas, pero yo no aceptaba.

-¿Cuáles son sus goles más recordados?

A “Caico” Gonzales, un tiro libre de casi 35 metros con Unión Huaral. Le señalé donde iba a ir la pelota y ahí se clavó. A Quiroga también le marqué un gol.

-¿Cuál fue el secreto para pegar fuerte a los tiros libres?

He jugado desde niño sin zapatos muchos años. Acá en Huaral había muchas haciendas, así jugaba. Ya en el fútbol profesional tuve facilidad.

