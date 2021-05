La Selección Peruana hasta el momento no ha disputado un partido oficial este 2021, generando que los futbolistas del equipo estén ansiosos por jugar con la blanquirroja lo antes posible. Este es el caso de Pedro Aquino, jugador del América de México, quien conversó con GOLPERU y dio sus impresiones de lo que se viene para Perú.

Se esperaba que Perú juegue a inicio de año ante Venezuela y Bolivia, pero el coronavirus no lo permitió. “Considero que hoy llegamos mejor de lo que hubiese sido en marzo por el gran momento de todos mis compañeros. Sabemos que le podemos ganar a todos si hacemos las cosas bien”, explicó Pedro.

La blanquirroja no inició de la mejor manera las clasificatorias. Hasta el momento solo ha sumado un punto de los 12 que disputó. “Sabemos que estamos muy lejos, pero la fe es lo último que se pierde. Tenemos que trabajar muy duro porque ya no hay margen de error para equivocarnos”, agregó el volante.

Aquino pasa por un buen momento en México. Hasta el momento lleva 3 tantos esta temporada, a pesar de no ser delantero. “Le he agregado el gol a mi juego. El marcaje y la distribución la he ido mejorando con el tiempo y aún continúo en proceso de aprendizaje”.

Otro futbolista que convocado por Ricardo Gareca y que brilla en la Liga MX es Santiago Ormeño. El atacante del Puebla se encuentra en la lista de 50 preseleccionados para la Copa América.

“Santiago es un gran jugador. Esperemos que pueda quedarse en la lista definitiva y que principalmente aporte como todos”, señaló Aquino.

Perú se caracterizó en las últimas Copas Américas por ser un equipo que peleó hasta las últimas instancias, incluso llegó a la final en el 2019, Pedro cree que el equipo debe ir por el trofeo. “Queremos salir campeones del torneo porque sabemos que estamos para eso. Tenemos que recuperar la humildad y el hambre de ganar”.