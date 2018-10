Selección peruana: “Como Pedro en su casa” | INFORME

Por: Kenyi Peña Andrade



Daniel Ahmed (Técnico de Pedro Aquino es Sporting Cristal)



Cuando Pedro Aquino apareció en el fútbol, apenas tenía 16 años. Fue Juan Reynoso quien lo subió al primer equipo de Sporting Cristal, pero fue Daniel Ahmed con quien saltó a la palestra en el 2014.



Para el actual jefe de Unidad Técnica de la FPF, Pedro Aquino es un jugador que ha evolucionado rápido y bien. “Siempre jugó de volante de contención. Tenía gran volumen de juego, pero respuesta baja en la recuperación en una posición donde el equilibrio es clave”, asegura a “Deporte Total” el ex técnico rimense. Hoy, el mediocampista de León se ha destacado no solo por la presión que ejerce en el campo, sino también por sumarse al ataque.



“Su capacidad física es de alta competencia, con una mentalidad que también fue alimentando. Se fue reinventando a costa de su empuje”, asegura sobre la personalidad del jugador, y destaca que siembre ha sido querido en cada grupo que ha integrado por su nobleza y porque supo “transformar sus debilidades y potenciar sus virtudes”.



Pedro Aquino es hoy un jugador que parece ganarle el puesto a Tapia por ser titular en la selección.



Juan José Ore (Entrenador de Pedro Aquino en la Sub-17)



“Yo tuve a Pedro en la selección Sub 17 para el Sudamericano del 2011”, dice Juan José Oré con la voz firme y emocionado, como aquel papá que infla el pecho de orgullo al hablar de los éxitos alcanzados por su hijo. No es para menos, él también lo crió futbolísticamente. Y lo conoce muy bien, por eso el profesor Oré indica que no le sorprende que ‘Pedrito’, como le dice de cariño desde que era un jovencito, le haya marcado dos goles a Chile y uno a Holanda. “En menores, Pedro era el goleador y hacía muchos de cabeza. Yo lo conozco y no me sorprende. Escuché que dicen que en México aprendió a cabecear, pero él se cansó de goles así en menores”.



Y cuando Pedro se quiso desviar del camino en el terreno de juego, el ex entrenador de menores recuerda que tuvo una conversación entre cuatro paredes para convencerlo de regresar a sus raíces: “Una vez lo enfrenté hace muchos años. Él estaba jugando por Sporting Cristal y lo vi haciendo la banda. Le dije que no era lo de él y tuvimos una conversación muy personal. Finalmente lo entendió y volvió a ser volante de marca”.



Julio César Uribe (Panelista de FOX Sports Perú)



Julio César Uribe es ex mundialista, comentarista, pero por sobre todas las cosas es técnico. Y bajo esa mirada, el ‘Diamante’ analiza con rigurosidad y cree que Pedro Aquino y Renato Tapia pueden jugar juntos en el medio sector, pero eso ya dependerá del técnico. “No tengo dudas de que pueden jugar juntos [Tapia y Aquino], pero creo que ya dependerá de Gareca, quien creo que no desea modificar su dibujo táctico. Es que Yoshimar Yotún viene jugando bien con regularidad, aunque él sabe que no puede bajar su nivel porque puede perder su lugar”, explicó el también comentarista deportivo.



Uribe apareció en la década del 80 como un jugador joven que ilusionó a todo el país con sus gambetas y velocidad. Por esa misma razón, el ex entrenador de la selección peruana sabe lo que está viviendo el volante y afirma que todavía no ha llegado a su techo: “No diría que ya maduró, más bien creo que está madurando. Tiene una gran mentalidad que le ha permitido entender lo necesario para ser productivo en la vida y también en el fútbol”, señaló el entrenador.