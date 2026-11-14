Pedro Gallese analizó el triunfo de Perú ante Bolivia y habló sobre su posible regreso a Alianza Lima. (Foto: Getty Images)
Pedro Gallese analizó el triunfo de Perú ante Bolivia y habló sobre su posible regreso a Alianza Lima. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

La selección peruana consiguió una victoria por 2-0 frente a Bolivia en el estadio Alejandro Villanueva y Pedro Gallese encontró motivos para destacar el rendimiento colectivo. Después del amistoso, el arquero nacional habló sobre la importancia del resultado, el respaldo de los aficionados y los avances que busca consolidar el equipo dirigido por Mano Menezes.

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