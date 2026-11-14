La selección peruana consiguió una victoria por 2-0 frente a Bolivia en el estadio Alejandro Villanueva y Pedro Gallese encontró motivos para destacar el rendimiento colectivo. Después del amistoso, el arquero nacional habló sobre la importancia del resultado, el respaldo de los aficionados y los avances que busca consolidar el equipo dirigido por Mano Menezes.

Uno de los aspectos que más valoró el guardameta fue volver a jugar en Lima y sentir el acompañamiento de la hinchada después de un año. “Es lindo siempre reencontrarse con el hincha. El hincha siempre está ahí. Hoy tuvo gente en el estadio, entonces nos alegramos por eso”, expresó.

El portero también hizo una lectura del desempeño peruano frente a un rival que tuvo pasajes de dominio con la pelota. “Bolivia creció como selección también. Hay que darle su proceso. Nosotros, de nuestro lado, después hubo momentos que estuvimos bien defensivamente. Ellos tuvieron un poco más el balón, pero creo que no tuvieron las ocasiones”, comentó.

Para Gallese, otro punto importante fue terminar el compromiso sin recibir goles. El arquero recordó que la selección tenía pendiente conseguir un partido con la portería en cero desde la llegada del entrenador brasileño. “Creo que desde que llegó el profe no manteníamos el arco en cero. Es importante, importante no solo para la defensa, sino para el equipo”, sostuvo.

Gallese sobre posibilidad de fichar en Alianza Lima en el 2027: “Siempre es lindo jugar aquí (Matute)”. https://t.co/whlaeCHmsB — Fernanda Huapaya (@FernandaHuapaya) November 14, 2026

Pedro Gallese habló sobre jugar en Alianza Lima

Por último, al arquero peruano le consultaron sobre la posibilidad de volver a Alianza Lima para el 2027. El ‘Pulpo’ reconoció que tiene contrato vigente con Deportivo Cali y que ahora está concentrado en disputar los partidos finales con su equipo en la liga colombiana.

“Siempre es lindo jugar aquí, yo todavía tengo un año más de contrato en Deportivo Cali. Ahorita me estoy concentrando en las finales con Deportivo Cali. Estamos en cuadrangulares, entonces, sobre mi futuro lo vamos a ver con paciencia. Vamos a verlo (sobre si le gustaría regresar)”, concluyó.

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