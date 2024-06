Decir que a los 37 minutos del primer tiempo contra El Salvador (tibio 1-0 final), tres de los seis remates ejecutados por la selección salieron de sus zapatos, es solo la prueba de una jerarquía que se ha transformado, pero no se ha ido. Y si Paolo perdió distancia, Cueva alargó sus vacaciones y Carrillo durmió su notable tranco largo, solo Oreja Flores, el capitán de la U, el 20 de la selección, pero sobre todo goleador vigente desde el ciclo Gareca (16 tantos en 73 partidos), parece tener seguro un lugar en este y cualquier equipo peruano, dirija quien dirija. Juegue ante un discreto Concacaf o frente al campeón del mundo, en quince días exactos, donde driblea el señor de las alturas, Lionel Messi.

El gol con que gana el partido Perú no oculta, sin embargo, la pobreza: sin Yotún y con Cartagena -es decir, sin Tapia- la selección carece de pase seguro y es más predecible que audaz. Los inicialistas de este viernes en el medio, Quispe y Peña, juegan sin arcos y prefieran la permanente sociedad lateral con sus extremos (Lopez y Advíncula) o peor, el pase atrás. Así será muy difícil hacerle daño (o quitarle la pelota) a un equipo que entienda mejor que nosotros la posesión. Por ejemplo, Chile el próximo 21. Por ejemplo, la Argentina de Scaloni.

La naturaleza goleadora de Flores -que ha anotado los tres tantos más importantes de la U en diez años: a Huancayo en el Clausura 2023, a Alianza en Matute, a Chankas FC hace un mes-, contrasta, gravemente, con el presente de aquel hombre que nos hizo olvidar que Guerrero estaba próximo a cumplir 40. Se trata de Gianluca Lapadula. Ese medio que no funciona jamás mira las diagonales de ítalo peruano y lo desgasta, o le lanza ladrillos, hasta que su cambio -por Paolo o por otro delantero- no genera ni pifias ni aplausos. Algo hay que hacer para que el 9 aparezca en su real magnitud: ese pase a los 2 minutos del complemento, por ejemplo, que fue penal pero no gol. Ese es su sello. Prefiero el odio, decía el compositor, que la indiferencia. La intrascendencia. Con las justas juntamos once, no lo perdamos a Gianluca.

Goleadores históricos Goles Paolo Guerrero 40 Jefferson Farfán 27 Teófilo Cubillas 26 Teodoro ‘Lolo’ Fernández 24 Claudio Pizarro 20 Nolberto Solano 20 Roberto Palacios 19 Hugo Sotil 18 Oswaldo ‘Cachito’ Ramírez 17 Edison Flores / Franco Navarro 16

Sirva además este 1-0 contra El Salvador, a una semana del debut en Copa América contra Chile, para ratificar la titularidad de los otros tres elementos que son la columna de esta selección 2024: Pedro Gallese (34), Carlos Zambrano (34) y Wilder Cartagena (29). El 1, porque es el mejor arquero peruano de los últimos 40 años y siempre te salva. El back porque, pese a su natural coquetería con el fuego, y el tic que lo obliga a levantar el codo, es por lejos quien mejor cumple la función de stopper, atento, sereno, consciente de su experiencia. Y Cartagena porque, ante la polémica ausencia de Renato Tapia, es el único que realmente puede correr por los otros dos medios en ese 3-5-2 que usa Fossati, cueste lo que cueste. Ese puesto requiere de impecable estado físico y el volante nacido en Alianza lo tiene.

Calentó Cueva, pero no ingresó. Por ahora, sigue siendo un video de YouTube.

Es poco, claro que sí. Y sabíamos que algún día iba a pasar. El momento de la selección y su futuro en la Eliminatoria, que es lo que vendrá luego de la Copa, nos obliga a tomar partido: echar gasolina donde el fuego ya es incendio, o evidenciar lo que realmente funciona. Los tres señores líneas arriba. Y, por sobre todo, Edison Flores, este muchacho de eterna sonrisa de bebe que hace un mes cumplió 30 años y en la madurez, hace los goles que alguna vez fueron de Cueva, de Carrillo, de Paolo.





El nuevo técnico de la selección habla con El Comercio luego de más de una década. Ratifica titularidad de Cueva, habla sobre el regreso de Ruidíaz, le preocupan las canchas del torneo local y ya organiza lo que podría llamarse "una selección local", con jugadores de Melgar de Arequipa, sorpresivo e histórico semifinalista de la Copa Sudamericana.