“Creo que es muy difícil. Hay que ser sinceros, despertamos muy tarde”: Pedro Gallese el final de las Eliminatorias, su relación con Ibáñez y su futuro en la MLS

Pedro, viviste el Mundial de Clubes de alguna manera especial. La MLS continúa, pero se te pudo ver con la familia en el Manchester City-Juventus...

Sí, estuve medio tiempo, pero el otro tiempo tuve que venirme a entrenar. Fue un espectáculo muy bonito. Hay un poco de envidia sana si cabe la expresión. Ver ahí al Inter Miami, que ha hecho una campaña realmente importante y que es el clásico rival. Si bien avanzó hasta donde le dio, Inter realmente sorprendió al superar la primera fase. Pero sí, envidia sana porque cualquier jugador quisiera jugar ese ese tipo de campeonatos.

Por otro lado, quería verte en el Partido de las Estrellas de la MLS (se disputó el miércoles 23 de julio). Voté por ti, muchos peruanos votaron por ti. ¿Hay un poco de fastidio por no estar ahí?

No sé la verdad, no sé cómo se maneja muy bien el tema de los votos. Al final vi que estaba entre primero y segundo en los votos, pero luego llevaron a otro arquero, pero no pasa nada. Si uno sabe lo que viene rindiendo, eso pasa a segundo plano.

¿Cómo está Cartagena? Me tocó hablar con él, lamentablemente sufrió una lesión...

Wilder ya sabe, él está con los ánimos al tope. Viene muy temprano a hacer su recuperación y es uno de los últimos en irse. Es un gran profesional.

Yendo al tema de la MLS, el gran objetivo es meterse en la fase final de los playoffs...

La gente ya lo ve muy normal que clasifiquemos siempre a los playoffs. Ya están pidiendo títulos. Eso es bueno porque se ve que el club ha crecido mucho de hoy a seis años atrás. Antes el club no había clasificado a ningún playoff y ahora el Orlando va a creciendo poco a poco en la MLS.

Sobre el tema de la Selección, ¿cómo afrontar los partidos de setiembre?

Creo que es muy difícil. Hay que ser sinceros, despertamos muy tarde. Creo que hubo muchas ideas, las cuales no nos acomodamos. Y bueno, esto es fútbol. Puede pasar cualquier cosa. Igual, los muchachos vamos a ir como siempre, con fe, trabajo y esperar hacer nuestro trabajo y tratar de esperar a ver qué pasa.

Lo que acabas de mencionar es importante porque no descalifica ni a Juan ni Fossati, pero ¿cómo que Ibáñez ha ordenado la casa o hemos vuelto a la esencia?

Sí, yo creo que a Juan (Reynoso) se le pudo haber tenido un poco más de paciencia. Se le pudo haber dado, por ejemplo, la Copa América. Es un gran técnico. No le fue las cosas como todos queríamos y me llena de tristeza. Entrenador peruano, queriendo hacer bien las cosas que no le salían. Es muy difícil. Luego con Jorge (Fossati), vino con ideas de la línea de 5 y con atacar por las bandas, son diferentes ideas, pero uno las respeta mucho.

Si pasara por ti la decisión de mantener a Óscar para lo que viene del siguiente proceso o, en todo caso, se acaba en septiembre todo y replantear...

Sin meterme en problemas (risas). Creo que Óscar ha hecho un gran trabajo en este poco tiempo que ha estado. Se ha notado la diferencia de reacción en el grupo. Creo que es muy cercado a la idea que teníamos y, bueno, dejarlo o no, eso se lo dejamos a la Federación.

Paolo ha declarado que probablemente contra Paraguay sería su último partido y luego a buscar un centrodelantero en la Selección. ¿Qué opinas?

Creo que hay que disfrutarlo hasta donde se pueda a Paolo. Ahorita es muy difícil encontrar un 9 como él, con la trayectoria que ha tenido y que siempre ha querido estar en la Selección. Eso es muy importante: querer estar. Por ahí sacrificar algunas ocasiones con la familia, que uno siempre lo sacrifica. Pero si son sus últimos dos partidos, hay que apoyarlo en lo que se pueda a Paolo.

¿Recambio en estas últimas dos fechas o pelear hasta el final?

Creo que toca pelear hasta lo último. Entiendo a la gente que piensa en el futuro, pensando en que ya meten a los chicos, pero también ser traumático para ellos. Lanzarlo a los partidos difíciles con Uruguay y Paraguay, que son grandes selecciones y por ahí que nos metan cinco o seis, ¿cómo se levanta un chico después de eso? Hay que hay que hay que tener en cuenta el recambio, pero hay que saber el cuándo.

¿Molesta saber que el Mundial es aquí y que probablemente no estemos?

Sí, si es que no estamos, pienso –no sé- encerrarme en la casa o irme de vacaciones a Perú.

Entiendo tu bronca y te agradezco siempre estar en las zonas mixtas. Con cualquier resultado, siempre das la cara por el equipo como uno de los de los grandes. Una última: acaba tu contrato en diciembre. Todos te quieren ver en Alianza. ¿Hubo acercamiento?

Por ahí se habla, pero todavía nada.

Si te habla Orlando, te quedas...

Estoy abierto a todas las posibilidades. Estoy contento acá, la familia también lo está, pero hay que ver, hay que escuchar a Orlando para qué es lo que ofrece para la renovación o ver otras posibilidades.

