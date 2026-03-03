Por Rogger Fernández

La pelota sigue rodando y los peruanos que militan en el exterior continúan escribiendo sus propias historias en sus respectivos clubes. La gran mayoría de nuestros compatriotas sumó minutos y eso es importante para agarrar mejor ritmo de competencia, pero también es clave dar ese toque de diferenciación que les permita trascender en el plano internacional con goles, asistencias, atajadas o títulos. ¿Quiénes destacataron y qué viene para ellos?

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.