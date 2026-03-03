La pelota sigue rodando y los peruanos que militan en el exterior continúan escribiendo sus propias historias en sus respectivos clubes. La gran mayoría de nuestros compatriotas sumó minutos y eso es importante para agarrar mejor ritmo de competencia, pero también es clave dar ese toque de diferenciación que les permita trascender en el plano internacional con goles, asistencias, atajadas o títulos. ¿Quiénes destacataron y qué viene para ellos?

Pedro Gallese

El arquero peruano jugó los 90′ en el empate de Deportivo Cali 1-1 ante Fortaleza, por la liga colombiana. Gallese tuvo una buena actuación, con atajadas que fueron decisivas para mantener su arco en cero. Y si bien su equipo se puso adelante en el marcador, fue incapaz de sostener la ventaja en el segundo tiempo. Ese gol llegó por el palo del ‘Pulpo’, que fue señalado como responsable; sin embargo, dio la cara y lo tomó con tranquilidad. “Seguimos fuertes en casa”, dijo el peruano. Sea como fuere, Gallese tuvo un 6.5 de puntaje en el partido y destacó. Su próximo partido será ante Once Caldas este viernes 6 de marzo.

Pedro Gallese

"Sí, como lo dices, estábamos en casa, necesitábamos sumar de a tres para seguir en la pelea para meternos entre los ocho. Pero lo importante aquí es que no se pierde, estamos fuertes acá. Sí hoy nos sentimos superados por mucho tiempo en el juego y bueno, ahora… pic.twitter.com/FgNTakQhJt — La Banda Deportiva (@Bandadeportiva) March 2, 2026

Yordy Reyna

En su primer partido con el Rodina Moscú, Yordy Reyna demostró que puede ser decisivo en ataque. El delantero peruano ingresó al minuto 28 y anotó el gol de la victoria por 2-1 sobre Yaroslavl. Con ese resultado, su equipo quedó a dos puntos del ascenso directo a la Premier League de Rusia y tiene chances de conseguir ese objetivo. Reyna lleva esta temporada cuatro goles en 17 partidos, un registro que le ha permitido volver a ser consideradio en la selección peruana. Con 32 años, el peruano espera mantener ese nivel y formar parte del proceso con Mano Menezes al mando. Su próximo rival será Torpedo Moscú (su ex equipo) este domingo 8 de marzo.

Erick Noriega

El ‘Samurai’ jugó los 90′ en la victoria de Gremio por 3-0 sobre Internacional de Porto Alegre, en la final de ida del Campeonato Gaúcho. Erick Noriega demostró que es un elemento clave en el mediocampo, donde ofreció intensidad, marca y gran despliegue. Su rendimiento dejó conforme al comando técnico y su esfuerzo lo ha puesto a solo un paso de ganar su primer título internacional. Este domingo 8, su equipo visitará al Internacional por la final de vuelta y podría ser un día histórico para el volante nacional.

Gremio de Porto Alegre pagó 1.5 millones de dólares a Alianza Lima por el 80% del pase de Erick Noriega. (Foto: AFP)

Sergio Peña

El sufrimiento continúa para Sergio Peña, que todavía no sabe lo que es ganar con Sakaryaspor en el ascenso del fútbol turco. Esta vez, su equipo igualó 0-0 frente a Sariyer, por la fecha 28 del torneo y con el volante peruano hasta los 82′. Si bien intentó mostrarse y generar juego, no trascendió dentro de la cancha. Su equipo suma 11 partidos consecutivos sin victorias, su último triunfo fue por 3-0 ante Hatayspor en diciembre del año pasado, y va camino al descenso. Su próximo partido será este viernes 6 de marzo ante Adana Demirspor, en un duelo clave para cortar la mala racha.

Sergio Peña usa la '10' en Sakaryaspor de Turquía. (Foto: Sakaryaspor)

Marcos López

No fue su mejor noche, pero Marcos López sufrió en la derrota por 2-1 del FC Copenhague frente al Randers FC, por la jornada 22 de la Superliga Danesa. El peruano jugó los 90′, pero poco pudo hacer para evitar la caída de su equipo. El resultado pone en una situación difícil a López, pues ahora deberá pelear por no descender. Al terminar en el séptimo lugar en la etapa regular, FC Copenhague afrontará la fase de permanencia con otros cinco equipos más. Allí deberá estar fino para mantener la categoría la próxima temporada.

Marcos López es titular en Copenhagen (Foto: @copenhagen_fc)

Jesús Pretell

La confianza que ha agarrado Jesús Pretell en LDU de Quito le permite desenvolverse con soltura en el campo. El volante peruano fue titular en el cuadro universitario, pero no pudo evitar la derrota por 2-0 frente a Macará, por la segunda fecha de la Liga Pro de Ecuador. Pretell jugó hasta los 75′ y cumplió con lo que el técnico Tiago Nunes le encargó. Eso sí, su equipo se quedó con apenas tres puntos en la tabla de posiciones y este sábado 7 visitará a Libertad FC. La idea es sumar para no perder terreno en el inicio del campeonato norteño.

Perio Quispe

Con Piero Quispe desde el inicio, Sydney FC se impuso por 1-0 como visitante frente al Wellington Phoenix, por la fecha 19 de la liga australiana. El peruano jugó toda la primera parte y luego fue reemplazado por Victor Campuzano. Mientras estuvo en el campo, Quispe cumplió con darle movilidad y salida limpia a sus compañeros, tratando de asociarse y genera peligro. Y si bien no pudo anotar o dar una asistencia, Sydney FC ganó y sumó 32 puntos. Su próximo partido será este sábado 7 ante Melbourne Victory.

