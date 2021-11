Conforme a los criterios de Saber más

El fútbol peruano no es una fábrica de cracks. Y los pocos jugadores con potencial que salen suelen dividirse en dos extremos: los muchachos que le encontraron el gusto a convivir con los flashes, y los que prefieren crecer en silencio y hablar en el campo. De estos últimos, el jugador símbolo puede ser tranquilamente Pedro Gallese, el portero récord de la selección peruana que el último lunes fue nominado a mejor arquero del mundo por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS), la misma organización que postuló a Juan Reynoso como mejor técnico tras conseguir el histórico título con Cruz Azul.

Pedro, candidato también a ser el mejor de su puesto en la Major League Soccer, está en la lista VIP junto a nombres como Manuel Neuer (Bayern Múnich), Keylor Navas (PSG), Jan Oblak (Atlético de Madrid) o Thibaut Courtois (Real Madrid), entre otros. Una constelación de estrellas que tiene los colores rojo y blanco brillando con los demás.

El ‘Pulpo’ no se ha pronunciado hasta el momento, solo una storie en Instagram con un afiche de su nominación. Él se ha manejado así a lo largo de toda su carrera: perfil bajo, humildad y trabajo. “Pedro es un muchacho muy humilde y así ha asumido la nominación. Este reconocimiento le da más energía e impulso para seguir consiguiendo cosas importantes. Lo tomó muy tranquilo”, comentó desde Estados Unidos, César Baena, el exportero venezolano que es preparador de arqueros en el Orlando City. “ Debe ser el mejor arquero de mano a mano en las Eliminatorias. Domina la situación del uno contra uno ”, agregó.

Los nominados País Equipo Gianluigi Donnarumma Italia PSG Thibaut Courtois Bélgica Real Madrid Kasper Schmeichel Dinamarca Leicester Jordan Pickford Inglaterra Everton David de Gea España Man. United Manuel Neuer Alemania Bayern Múnich Ederson Brasil Man. City Édouard Mendy Senegal Chelsea Emiliano Martínez Argentina Aston Villa Jan Oblak Eslovenia Atlético de Madrid Péter Gulácsi Hungría RB Leipzig Keylor Navas Costa Rica PSG Allison Brasil Liverpool Andre Onana Camerún Ajax Mohamed El Shenawy Egipto Al Ahly SC Matt Turner Estados Unidos New England Revolution Andre Blake Jamaica Philadelphia Union Pedro Gallese Perú Orlando City Guillermo Ochoa México América Amir Abedzadeh Irán Maritimo

“Él siempre quiso ser el mejor, tenía ganas de serlo. Era muy chico, tenía 15 años cuando lo dirigí en la selección y ya sabía cuáles eran sus objetivos, sus aspiraciones . Y se mataba entrenando para conseguirlo”, nos dice Juan José Oré, el padre de los ‘Jotitas’, la última selección peruana juvenil que clasificó a un Mundial -categoría Sub 17-. Gallese era uno de los arqueros. Para muchos siempre fue el tercero, para el entrenador no.

“S iempre dicen que fue el tercer arquero, pero no es así. Él fue el segundo. Te explico: al Sudamericano fuimos con Eder Hermoza y Pedro Gallese . Después, ya clasificados al Mundial, pudimos incluir otro arquero y convocamos a Víctor Ulloa. Pedro había ido al Sudamericano Sub 15 y Sub 17, siempre como segundo, pero nunca puso mala cara. Todo lo contrario, era serio, maduro para su edad y disciplinado. Pasa que en ese momento Hermoza, que estaba en Alianza Lima, estaba mejor. El fútbol es así, de momentos”, añade Jota Jota.

Un camino por la sombra, su mejor secreto

Pedro Gallese no es el más recordado de los “Jotitas”. De hecho, no jugó ningún minuto en el torneo realizado en Corea del Sur. Pero nunca dejó de creer: hoy, 14 años después, no solo es el portero con más partidos en la historia de la selección peruana, también es el único de esa camada que disputó el Mundial Rusia 2018 -siendo titular-. A su vuelta del país asiático, mientras otros disfrutaban con las constantes entrevistas, Gallese aceptó la recomendación menos popular: fichó por la Universidad San Martín, el club que más allá de popularidad ofrece el mejor sistema para formar jugadores. De su cantera también salieron Christian Cueva, Raziel García, Marcos López, entre otros.

“Cuando llegó -recuerda Víctor Rivera, el técnico que lo hizo debutar en la primera división con el cuadro albo en 2008- tenía por delante a porteros de experiencia como Leao Butrón y Ricardo Farro. Era un puesto difícil, por eso decidimos que lo mejor era que adquiera más experiencia en el Atlético Minero, un club que estaba en Segunda y con el que nosotros teníamos un convenio. Él ataja muchos partidos ahí y era dirigido por mi asistente Yohano Bermúdez, por lo que siempre teníamos informes sobre él. Eso fue importante para su crecimiento”.

Pedro volvió a San Anita en 2010. El Chino Rivera ya se había ido a Cristal y el técnico ahora era Aníbal “El Maño” Ruiz, que lamentablemente falleció en 2017. “Me acuerdo de un partido ante Alianza Atlético en el que Ricardo Farro es expulsado y el ‘Maño’ lo pone. Ingresa y tapa el penal. Eso ya demostraba lo que iba a ser”, rememora Leao Butrón, el exportero que más allá de ser su competencia en el elenco santo, la selección peruana y Alianza Lima, siempre fue su amigo y guía.

“ Siempre he pensado que él iba a llegar hasta donde está. Muchos no lo creían porque no lo conocían, pero yo sí porque veía cómo crecía en su trabajo. Nunca esperé que me pidiera un consejo, en realidad no lo hago, suelo hacerlo por iniciativa propia y con él fue lo mismo. Hablamos mucho en sus inicios, luego en la última convocatoria a la selección que tuve en 2017 y cuando nos reencontramos en Alianza en 2019. Del Pedro que conocí en San Martín al que encontré en Alianza, vi un arquero más maduro, con confianza, formado, líder”, añade Butrón, ocho veces campeón nacional.

Pedro no siempre era titular en la San Martín, pero tuvo dos buenos maestros: el Chino Rivera en el banco y Leao Butrón en los entrenamientos. Su fichaje en 2015 por el Juan Aurich de Roberto Mosquera solo confirmó el camino que decidió tomar para su carrera: no fue a Alianza, Cristal o Universitario, se fue a Chiclayo. Allí, en 2016, se encontró nuevamente con Rivera, quien quedó marcado con una anécdota poco conocida con el portero. Un hecho que refleja el trabajo silencioso de Gallese.

“ En cada viaje que hacíamos, en el avión a veces me sentaba cerca a él y observaba cómo, en lugar de escuchar música o distraerse, sacaba una tablet y empezaba a analizar los movimientos de los atacantes del rival de turno. También los penales o tiros libres de los usuales ejecutores. Eso me sorprendió y me quedó grabado como una prueba de que el esfuerzo te lleva a conseguir grandes cosas ”.

Pedro debutó en la selección peruana en un amistoso ante Panamá de la mano de Pablo Bengoechea. Pero fue Ricardo Gareca quien le dio la confianza, lo llevó a la Copa América 2016 y desde entonces lo mantuvo como el número 1. Hoy, con 31 años, vive la mejor etapa de su carrera y la recompensa llega por sí sola: nominado al mejor del mundo. Gallese es el ejemplo claro de que también se puede ser protagonista desde el silencio, con perfil bajo, sin necesidad de ser el centro de atención.

