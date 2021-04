El próximo 23 de abril inicia la MLS, con la presencia de más de un peruano; entre ellos, Pedro Gallese, portero de Orlando City que, a pesar de que enfrentará el duro reto en el torneo americano, no piensa descuidar a la selección peruana. La FIFA analiza un complicado calendario para los equipos nacionales y los futbolistas deberán llegar preparados.

El portero de la blanquirroja conversó con ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP y reveló que le sorprendió que el ente máximo del fútbol suspenda la fecha doble del mes de marzo. “Estaba ilusionado pero no se dio. Quería posicionar a la selección en un mejor lugar de donde está ahora”, explicó.

Gallese creía que estaban listos para los encuentros ante Venezuela y Bolivia. “Tanto mis compañeros como yo nos habíamos preparado para la fecha doble que cancelaron, ahora seguro que nos va a agarrar con mejor forma, continuidad y más partidos”.

Show Player

FIFA analiza la posibilidad de programar una fecha triple en septiembre para acomodar el calendario de las Eliminatorias, para Pedro este no sería un problema. “No me preocupa si jugamos o no fechas triples. Me preocupa dejar arriba a la Selección Peruana como se debe, como todos queremos. Mis compañeros y yo estamos preparados para eso”.

“Ha sido un arranque complicado, pero tampoco creo que nos hayan pasado por encima. En los partidos que jugamos tuvimos desconcentraciones, lo sabemos. Tenemos que ser el equipo de la Eliminatoria pasada”, agregó.

El portero de la selección no es ajeno a lo que sucede en el Perú. Dio a conocer que siempre está atento a lo que sucede en el fútbol nacional, en especial, en Alianza Lima, equipo en el que jugó en la temporada 2019.

Pedro Gallese fue reconocido por Nani y Alexandre Pato, sus compañeros en Orlando City. (Foto: Instagram)

Leao Butrón, quien fue su compañero en el año en el que jugó en el cuadro blanquiazul, decidió dar un paso al costado del deporte el 2020. Pedro lamentó la forma en la que dejó el fútbol. “Vi que se retiró y me sorprende la manera en que lo hizo, no vi mucha expectativa por parte de los medios o de Alianza Lima, porque se retiró una figura importante. Ha dejado una buena enseñanza para los que venimos atrás”, agregó.

En los últimos días aparecieron diversos casos de incumplimientos de normas contra el coronavirus en la Liga 1, tras ser consultado sobre cómo se maneja la seguridad en el torneo nacional, el arquero de Orlando dijo que “se deberían revisar los protocolos”.

“A veces uno por ser buen tipo accede a darle una foto a algún fan y quizá se descuida, pero siempre hay que tener cuidado con los protocolos”, finalizó.

Conforme a los criterios de Saber más

MÁS EN DT...