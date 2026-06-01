Pedro Gallese sobre amistosos ante Haití y España: “Hay que aprovechar estos partidos” | VIDEO

Pedro Gallese se pronunció sobre los amistosos que afrontará la selección peruana ante Haití y España en la próxima fecha FIFA. El arquero de la bicolor destacó que estos encuentros serán claves para seguir entendiendo la idea del nuevo comando técnico liderado por Menezes.

“Son amistosos para seguir preparándonos, para seguir conociendo las ideas de este nuevo comando técnico y para que los compañeros que se están reincorporando conozcan más lo que es el mundo de la selección”, expresó en Bicolor+.

Gallese también se refirió a los futbolistas que fueron convocados por primera vez o regresan al equipo. El portero pidió que lleguen con la mentalidad correcta y preparados para competir desde el primer día. “Que no vengan como a prepararse aquí, sino que ya vengan preparados para la selección”, sostuvo.

Además, el arquero de Deportivo Cali remarcó el valor que tiene vestir la camiseta peruana. “Es algo muy hermoso vestir los colores de tu país y es una oportunidad muy bonita jugar por estos colores”, agregó el ‘Pulpo’.

Como se sabe, Perú enfrentará a Haití el viernes 5 de junio en Miami y luego chocará ante España, una de las selecciones favoritas para el Mundial 2026. “Hay que aprovechar estos partidos. Con Haití y con un rival como España será importante para el grupo”, cerró Gallese.

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