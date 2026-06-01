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Pedro Gallese sobre amistosos ante Haití y España: “Hay que aprovechar estos partidos” | VIDEO
Pedro Gallese sobre amistosos ante Haití y España: “Hay que aprovechar estos partidos” | VIDEO
Por Redacción EC

Pedro Gallese se pronunció sobre los amistosos que afrontará la selección peruana ante Haití y España en la próxima fecha FIFA. El arquero de la bicolor destacó que estos encuentros serán claves para seguir entendiendo la idea del nuevo comando técnico liderado por Menezes.

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