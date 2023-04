Aunque estuvo en el arco nacional el 13 de abril de 1957, el día que Didi patentó la ‘folha seca’, quienes lo vieron afirman que Rafael Asca fue el más grande golero que ha tenido nuestro país. Ni Valdivieso ni Ormeño ni Honores son capaces de quebrar ese consenso, mucho menos don José Soriano, el ‘Caballero del deporte’, a quien los periodistas de Deporte Total de los 90 recordamos con una media sonrisa porque periódicamente solía llamar a la redacción para recordarnos que fue capitán de la ‘Máquina’ de River, que jugó al lado de Pedernera, Labruna y ‘Pipo Rossi, y demás etcéteras que repetía de memoria, como una letanía.

La unanimidad sobre Asca empezó a resquebrajarse cuando Ramón Quiroga llegó a la selección tras una nacionalización ‘expres’, cortesía de la segunda fase de la dictadura militar. En Rosario, su tierra, le decían ‘Chupete’, pero nosotros le llamábamos el ‘Loco’ porque a diferencia de los goleros de su época que vivían atrapados bajo los tres palos, Ramón jugaba fuera del área grande, se colgaba del travesaño si la pelota salía alta o se quedaba como una estatua luego de que un delantero enfilara un balazo furibundo que él, vaya uno a saber cómo, ya había calculado que no iba a convertirse en gol.

Si don Rafael se hizo ídolo descolgando la pelota con una mano y por su buena ubicación, el ‘Loco’ gobernaba por su personalidad y arrojo. Lo empezamos a amar en la eliminatoria del 77 después de que le atajó un penal al ecuatoriano Liciardi en Quito, fue el héroe en el 3-1 sobre los escoceses y si por él no fuera, Holanda nos hubiera arrasado en ese hazañoso 0-0 en la primera fase mundialista. El 6-0 ante Argentina opacó una actuación notable, repleta de atajadones, incluso más regular que Cubillas. En el 81 fue parte de uno de los grandes seleccionados de todas las épocas y hasta el 86, cuando se retiró, mostró destellos de su valía. Quiroga hizo algo muy difícil, que a veces ni los consagrados logran: meterse en el corazón del hincha.

VIDEO RECOMENDADO En la previa del duelo ante Marruecos, los jugadores peruanos recibieron el apoyo de sus hinchas previa en Madrid, sin embargo, pasaron por un incómodo momento con la Policía española.

Entre ese año y el 2014 hay un paréntesis cubierto con más goleros foráneos (Balerio, Ibáñez) y varios nacionales que nunca alcanzaron su consolidación (Purizaga, Chávez-Riva, Miranda, Vegas, Delgado, Penny, Butrón, etc.).

Pedro Gallese ha defendido a la selección en un Mundial, dos repechajes y cuatro Copas América. En una selección de nivel medio como la nuestra, que en cada eliminatoria debe sufrir el embate de tanques como Argentina, Brasil, Colombia o Uruguay, siempre es figura. Fue uno de los héroes de la Bombonera en el 2017 y del Barranquillazo el año pasado. Es ágil, plástico y no se queda pegado sobre su línea. Tiene personalidad, empuje y, como los grandes goleros, es un ‘salvapartidos’. Si hacemos un ránking en Sudamérica, no baja del top 3 (y si me apuran, lo pongo encima del ‘Dibu’).

Ante Alemania fue clave y en Madrid -a pesar de la mala noche en la comisaría- no mostró fisuras ¿Qué necesita para ser considerado el mejor de los nuestros de todos los tiempos? Que reconozcamos lo que es: un arquerazo.

--