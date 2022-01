Sin lugar a dudas, la victoria de Perú vs. Colombia fue una sorpresa para todo el continente sudamericano, sobre todo para el país ‘Cafetero’, que llegaba con el objetivo de recuperarse en las Eliminatorias Qatar 2022 e ir asegurando su boleto al Mundial. Sin embargo, el resultado no fue el esperado y las críticas se produjeron rápidamente. En esa línea, Luis Arturo Henao, periodista de dicho país, explotó contra su selección y también cuestionó duramente a la ‘Bicolor’.

El hombre prensa de la cadena internacional ESPN, estuvo presente en un debate con periodista peruanos y fue muy categórico a la hora de dar su opinión sobre lo sucedido en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

“Porque en Colombia todo el tiempo era ‘somos cuartos, somos cuartos’, pero no hacemos gol, ‘ay es que somos cuartos’. Entonces al momento del resultadismo, de no ver un poquito más allá de la nariz y ver que el equipo no juega a nada, Colombia. Y Perú juega a nada. No se engañen, Perú juega a nada. Va a clasificar porque los demás somos más malos, pero no se engañen porque Perú no tiene nada”, dijo Luis Arturo Henao. “Hoy Perú saca el resultado por la pobreza de Colombia, no más”, añadió.

Erick Osores, periodista nacional, replicó lo dicho por su colega argumentando que la selección peruana está en zona de clasificación por la experiencia que tiene el comando técnico de Ricardo Gareca y el propio equipo en las Clasificatorias.

Perú en las Eliminatorias Qatar 2022

Con la victoria en Barranquilla, la selección peruana escaló hasta la cuarta casilla de las Eliminatorias Qatar 2022 con 20 puntos. En la próxima jornada enfrentará a Ecuador en Lima.

Colombia en las Eliminatorias Qatar 2022

La selección colombiana, con su reciente derrota, bajó al sexto lugar de la clasificación con 17 unidades. Ahora visitará a la ya clasificada Argentina que viene de festejar en Calama contra Chile.

