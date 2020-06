La zurda del ‘Ciego’ Oblitas, tan elegante como letal, hizo delirar al país. Apenas a los 7 minutos, la selección peruana ya ganaba la primera ‘final’ ante la Argentina de Maradona, en partido donde no había margen de error. La selección sostuvo el 1-0 hasta el final, y Luis Reyna anuló al ’10′ albiceleste, el mejor futbolista del mundo en aquel entonces.

Aquel domingo 23 de junio de 1985, todo le salió a la perfección a Roberto Chale en su segundo partido como técnico de Perú. Con un punto menos que Argentina, ahora había que ir a ganar a Buenos Aires para clasificar directamente al Mundial de México. Pero esa es otra historia.

Los ilustres José Velásquez, Rubén Díaz, César Cueto y Juan Carlos Oblitas, mundialistas en 1978 y 1982, sostenían a un equipo veterano, pero con demasiada calidad. Esa selección peruana fue el última capaz de visitar cualquier cancha y jugar de ‘tú a tú’ ante cualquier rival. Por eso, en la preparación fue capaz de ganar en Chile y Brasil, y también de asustar a Uruguay en Montevideo (2-2). Por eso, luchó hasta el final.

Aquí repasaremos el ‘abecedario’ de este triunfo, el último que ha logrado Perú ante Argentina en las Eliminatorias.

A

ACASUZO

En un partido ‘caliente’, el portero peruano tuvo nervios de acero. Eusebio Acasuzo siempre se mostró seguro en el juego aéreo y muy ágil para atajar los disparos de Jorge Valdano, el atacante más peligroso de la visita. “Acasuzo fue figura entre los palos”, comentó la revista argentina El Gráfico, que calificó su actuación con el máximo puntaje: 10.

B

BILARDO

Apenas asumió la dirección técnica de la albiceleste en 1983, Carlos Salvador Bilardo le quitó el cintillo al histórico Daniel Passarella y nombró capitán a Diego Armando Maradona. En las Eliminatorias para México, su equipo ganó sus partidos ante Colombia y Venezuela, y solo debía sumar un punto ante Perú para clasificar al Mundial de 1986. Cayó en Lima, y en su país lo acusaron de no replantear su esquema cuando su ’10′ fue ‘absorbido’ por la marca de Luis Reyna.

C

CUETO

Fiel a su estilo, el ‘Poeta de la zurda’ regaló muchas jugadas de lujo y comando los avances peruanos con sus pases largos. Además, César Cueto fue solidario, pues trabajó bastante en la labor de recuperación.

D

DEFENSAS

Los centrales Rubén Toribio Díaz y Jorge Olaechea mostraron su categoría para resolver situaciones de peligro y se lucieron en el juego aéreo. Contaron con el valioso apoyo de José Velásquez, quien impuso respeto con su sola presencia. Javier Chirinos ingresó faltando 14 minutos y ocupó el lugar de Olaechea, quien se encargó de vigilar a un exhausto Maradona.

E

ESTADIO

La importancia del partido y la presencia de Maradona garantizaron el lleno total del viejo Estadio Nacional con capacidad para 45 mil espectadores. La hinchada alentó a lo grande a la bicolor.

F

FRANCO

La prensa chilena sostenía que Franco Navarro era el mejor ‘9′ de América en 1985. Y esa tarde, el ‘Pepón’ lo ratificó. Tuvo a mal traer a Passarella, Trossero y Garré, y aún en sus solitarias excursiones, siempre salía airoso. Cuando lo querían chocar, él hacía ‘volar’ a sus rivales. Solo le faltó anotar para que su actuación sea perfecta. Siempre quedará la duda sin Passarella o Bilardo le hicieron la ‘cruz’ esa tarde para que no juegue en la revancha.

G

GOLAZO

A los 7 minutos, Juan Carlos Oblitas definió con mucha sutileza. El ‘Ciego’ le pegó con el empeine para poner el balón arriba y dejar sin reacción a Ubaldo Fillol. La jugada se inició por derecha: Reyna se olvidó de Maradona y sirvió de cabeza para Navarro, quien se deshizo de Passarella y quedó mano a mano con el famoso arquero, quien bloqueó su disparo, también el de Velásquez, pero ya llegó ‘desarmando’ para enfrentar al ’11′ peruano.

I

ILUSIÓN

La victoria le dio vida a Perú, que necesitaba ganar sí o sí en Buenos Aires el siguiente domingo. Y como 15 años atrás, revivió la ilusión de dejar nuevamente en el camino a Argentina, que no dejó la impresión de ser un equipo invencible cuando Maradona no ‘aparecía’.

J

JUEGO

Perú salió a arrollar a su rival y tuvo su premio a los 7 minutos. Después, se replegó para buscar los contragolpes y tuvo llegadas muy claras. No fue el mejor partido de la bicolor, pero tuvo que trabajar mucho y sin errores para sacar adelante ese triunfo que le permitía seguir soñando con México 1986.

K

KAISER

Campeón mundial en 1978, difícilmente Daniel Alberto Passarella la haya pasado peor en una cancha. El joven Franco Navarro lo pasó muchas veces, le quitó balones y hasta le ganó en los choques. “Estoy acostumbrado al ritmo de la liga de Italia, donde los delanteros siempre le pegan al arco, por eso me confíe”, declaró avergonzado el entonces zaguero de la Fiorentina, al aceptar su error al ‘comerse’ el amague del ‘9′ peruano, en la jugada previa al gol.

L

LATERALES

Leo Rojas y Hugo Gastulo cumplieron un papel importante, no solo para controlar al peligroso Valdano o a Pasculli, sino para estar muy atentos por si Maradona lograba escapar de la estricta marca de Reyna. En ataque, Rojas hizo pesar su velocidad, mientras que Gastulo resolvió con su buena técnica un pequeño inconveniente: casi en toda su carrera fue lateral derecho y se había ‘cambiado’ de punta un año antes.

M

MARADONA

El más grande jugador de la historia del fútbol argentino desapareció en Lima. Tocó muy pocos balones y no pesó en el ataque, porque no supo cómo librarse de una poco ortodoxa marca a la que fue sometido. Diego Armando Maradona estaba acostumbrado a recibir los peores golpes, y aún así era el mejor, siempre. Pero Luis Reyna lo maniató de tal forma con jalones de camiseta y ligeros golpes ‘al paso’, que lo aburrió por completo. “Ese muchacho es un burro”, declaró el ’10′ en la conferencia de prensa.

Sin Reyna en el equipo (salió a los 76'), Maradona intenta llevar peligro al arco de Perú. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

N

NÉSTOR CLAUSSEN

El lateral derecho fue el mejor de Argentina. Al no tener mucha labor defensiva, se volcó al ataque y creó muchos problemas a Gastulo y Oblitas. Misteriosamente, no jugó en el partido de vuelta para permitir el ingreso de Julián Camino, que nunca antes había jugado en su selección.

O

OBLITAS

Con 35 años, Juan Carlos Oblitas demostró que su clase e inteligencia seguían intactas. Realizó una gran labor táctica en el mediocampo, respaldó a Gastulo y cuando encontraba el espacio, encaró a Néstor Claussen. Su hermoso gol, el último que anotaría con la bicolor, es una postal de cómo anotar con categoría y sangre fría.

P

PERÚ

La selección, con Moisés Barack como DT, realizó una impecable preparación, donde no perdió ningún partido, pero se desinfló en el arranque de las Eliminatorias. Cayó en Colombia y ganó 1-0 en Venezuela, pero luego empató sin goles en Lima ante los ‘cafeteros’. Barack fue despedido y en su lugar asumió el asistente Roberto Chale, quien debutó con la goleada 4-1 ante la ‘vinotinto’. Los puntos perdidos ante Colombia, al final, decidieron su suerte.

R

REYNA

Aquel año no había jugado un solo minuto con la selección, pero apareció como titular en el decisivo partido. Su única misión fue anular al mejor jugador del mundo y respondió a la perfección. Con la mirada fija en su presa, el volante no le perdió el rastro, lo jaloneó de la camiseta y se las ingenió para golpearlo cuando el árbitro y sus asistentes seguían el curso del balón. El ’17′ sabía jugar muy bien, pero esa tarde no estaba obligado a hacerlo. Igual, inició la jugada del gol peruano.

S

SILVA

“Una cámara puede seguir a (Diego) Maradona, pero yo tengo que seguir a 22 jugadores”, respondió el juez FIFA chileno Hernán Silva ante las preguntas del por qué permitió que Reyna maltrate a Maradona. El árbitró solo mostró tres amarillas: a Reyna, Navarro y Passarella.

T

TERRIBLE

Con la camiseta número 7, Roberto Chale fue uno de los héroes del triunfo ante Argentina en 1969. Y en su segundo partido como seleccionador, sorprendió con una estrategia nunca antes vista. Mandó a hacer una marca tipo básquet a Maradona para que el partido se juegue 10 contra 10. De hecho, el ex ‘Niño terrible’ fue fundamental para levantar la moral de un equipo que arrancó mal las Eliminatorias.

U

URIBE

El ’10′ era el titular indiscutible. Julio César Uribe había convertido el gol del triunfo en Venezuela y asomaba como la gran esperanza para hacer frente a Maradona y compañía. Pero Chale lo sacrificó para que ingrese Reyna. El ‘Diamante’ entró en el segundo tiempo, pero no se lució.

V

VALDANO

Fue el más peligroso del equipo argentino. Al inicio, Jorge Valdano fue bien controlado, pero con el ingreso de Pedro Pasculli encontró más espacios. Así, tuvo tres claras ocasiones de gol: dos veces Acasuzo le negó el grito y también estrelló un balón en el horizontal.

Z

ZAPATAZO

Solo una vez Maradona salió de la cancha para ser atendido. No fue por un golpe de Reyna, sino de Rubén Toribio Díaz, quien dentro del área le metió ‘leña’ en el tobillo derecho. No cobraron nada, porque lo hizo al momento de despejar la pelota. O sea, agarró ‘carne y hueso’. Y ya sabemos que el ‘Panadero’ era experto en eso.

ALINEACIONES

PERÚ (1)

1 Eusebio Acasuzo

4 Leonardo Rojas

16 Jorge Olaechea

15 Rubén Toribio Díaz

14 Hugo Gastulo

17 Luis Reyna (76′ Javier Chirinos)

6 José Velásquez

8 César Cueto

7 Gerónimo Barbadillo (54′ Julio César Uribe)

9 Franco Navarro

11 Juan Carlos Oblitas

CAMBIOS:

10 Julio César Uribe (54′, por Barbadillo)

20 Javier Chirinos (76′, por Reyna)

GOL: Oblitas (7′)

DT: Roberto Chale.

ARGENTINA (0):

1 Ubaldo Matildo Fillol

2 Néstor Clausen

6 Daniel Passarella

3 Enzo Trossero

4 Oscar Garré

8 Ricardo Giusti

5 Miguel Angel Russo

14 Juan Alberto Barbas

7 Jorge Burruchaga

10 Diego Armando Maradona

11 Jorge Valdano

CAMBIOS:

9 Pedro Pasculli (46′ por Russo

18 Óscar Ruggeri (81′, por Clausen)

DT: Carlos Salvador Bilardo.

ÁRBITRO: Hernán Silva (Chile).

