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Resumen

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Mano Menezes bajó de 31 a 29 años el promedio de edad del equipo y Perú respondió con mayor orden, presión y agresividad ante México. | Foto: FPF/ITEA
Mano Menezes bajó de 31 a 29 años el promedio de edad del equipo y Perú respondió con mayor orden, presión y agresividad ante México. | Foto: FPF/ITEA
Por Jasson Curi Chang

Le dolió el 4-1. Fue sincero y crudo, luego, en la conferencia previa. Y, claro, no se ruborizó para mover a su once. Volvió Noriega, sentó a Sonne por Huamán, amplió el mediocampo con Mora junto a Cartagena, movió a Yotún al lado de López y puso a Ugarriza para que choque con toda la defensa de México en lugar de Lapadula. Entre el sábado de Orlando y el martes de Nueva Jersey, el promedio de edad de la selección peruana pasó de 31 a 29 años.

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