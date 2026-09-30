Le dolió el 4-1. Fue sincero y crudo, luego, en la conferencia previa. Y, claro, no se ruborizó para mover a su once. Volvió Noriega, sentó a Sonne por Huamán, amplió el mediocampo con Mora junto a Cartagena, movió a Yotún al lado de López y puso a Ugarriza para que choque con toda la defensa de México en lugar de Lapadula. Entre el sábado de Orlando y el martes de Nueva Jersey, el promedio de edad de la selección peruana pasó de 31 a 29 años.

Mano Menezes no está para revoluciones futuras, pero sí para decisiones radicales en el presente. Y hoy -bueno anoche- en Nueva Jersey presentó una mejor versión que los 30 minutos que tuvo en Orlando contra EE.UU. Y fue ante México, que presentó cuatro mundialistas -Orbelín Pineda, Mateo Chávez, Obed Vargas y Álvaro Fidalgo- y la juventud de nuevos jugadores que son el presente de su recambio generacional.

Mano dijo: presión alta, agresividad para la recuperación y velocidad para contraatacar. El resultado fue un Perú rocoso que se dio a notar muy rápido. Un botón de muestra. Piero Magallanes, el nuevo tapadito de Mano, se gana un lugar desde la entrega y el esfuerzo: tres recuperaciones y siete duelos ganados. Además, sabe buscar los espacios para atacar cuando Perú se adueña del balón.

Titulares Perú vs México Edad Partidos con Perú Pedro Gallese 36 129 Marco Huamán 24 5 Erick Noriega 24 12 Renzo Garcés 30 17 Marcos López 26 55 Wilder Cartagena 32 42 Oslimg Mora 27 5 Yoshimar Yotún 36 136 Piero Magallanes 25 2 Jairo Vélez 31 6 Adrián Ugarriza 29 5

Otro acierto, entre los ingresantes, fueron Mora y Ugarriza. El volante del Sport Boys porque ratificó su presente con el desgaste que el puesto de volante de contención requiere: 91% de efectividad en sus pases (29 de 32). Mientras que el delantero del Hapoel Be’er Sheva sabe del negocio de cómo desgastar defensas y lo aplicó con fuerza y orden.

En defensa, sin dudas, es mejor la dupla Noriega-Garcés que la de Araujo-Garcés. La salida con Erick fue más limpia y el juego aéreo -más allá del 1-1- mejor en la primera línea peruana. El ‘Samurai’, según Sofascore, sumó 7 intervenciones defensivas. Además, despejó cuatro balones e interceptó dos ataques rivales.

Jairo Vélez marcó el 1-0 de Perú con una buena definición de derecha. (Foto: FPF)

Menezes cambió la mano

Desde el 2014, cuando Carlos Ascues anotó 5 goles en 6 partidos con Pablo Bengoechea en el arco no sucedía una estadística parecida. Ante México, Jairo Vélez volvió a demostrar por qué es la apuesta inamovible de Mano Menezes. De segundo delantero, Vélez aprovechó una desconcentración mexicana y puso el 1-0 para Perú con un derechazo a los 26′.

El gol solo fue el mejor premio para la selección peruana, que había hecho el trabajo de controlar el ímpetu de México durante los 15 primeros minutos y, luego, mantuvo el orden para tomar el control del partido.

¡𝗮𝗽𝗮𝗿𝗲𝗰𝗶𝗼́ 𝗝𝗮𝗶𝗿𝗼 𝗩𝗲́𝗹𝗲𝘇! 👀🔥



Con su gol, Jairo Vélez dejó su sello ante México y puso a celebrar a #LaBicolor 🇵🇪🔥#UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/iFSzJNKTRR — La Bicolor (@SeleccionPeru) September 30, 2026

Ahí, la pausa de Yotún fue importante. Las transiciones fueron más notorias y Perú no solo se veía como un equipo correlón sino más bien dinámico. Fue tanto el control peruano que Gallese intervino en pocas ocasiones durante el primer tiempo.

La complementaria inició con una mala noticia. El central Víctor Guzmán (49’) aprovechó un tiro libre y clavó un cabezazo en el ángulo. El 1-1, sin embargo, no fue recibido como un golpazo. Perú siguió mostrándose ordenado.

Continuó con el mismo libreto cuando comenzaron los cambios. Se pasó de un sistema 4-1-3-2 a un 4-4-1 con los ingresos de Valera, Vidales, Sonne, Concha e Inga. La gran diferencia fue que se perdió las intenciones de ataque. Apenas un disparo de Valera que pudo sorprender al arco rival. Perú fue inteligente y se replegó los últimos minutos cerca a su área para no perder el partido.

Lo logró. El 1-1 es una buena noticia en esta gira de Perú frente a selecciones que hace dos meses jugaban el Mundial.

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