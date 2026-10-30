La selección peruana ya tiene rival para cerrar su calendario de amistosos del 2026. La Bicolor enfrentará a Panamá el miércoles 9 de diciembre, desde las 6:00 p.m., en el estadio Garcilaso de la Vega del Cusco. El encuentro será una nueva prueba para el equipo dirigido por Mano Menezes.

El partido tendrá un objetivo particular para el comando técnico, ya que permitirá evaluar el desempeño de los futbolistas en una ciudad con condiciones diferentes a las de Lima. Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, explicó que la convocatoria estará diseñada de acuerdo con las necesidades actuales del seleccionado.

“La convocatoria sale una semana antes. Será una lista acorde con lo que necesitamos hoy. Jugaremos un partido en esta fecha FIFA. Luego, para el 9 de diciembre a las 6:00 p.m. en la ciudad de Cusco, jugaremos nuestro segundo compromiso para poder terminar el año con la planificación ya pactada, enfrentando a Panamá”, señaló Ferrari en Bicolor+.

El directivo también destacó que estos encuentros serán importantes para que Menezes pueda definir progresivamente la identidad de la selección. “Va a ser una buena experiencia para ir fortaleciendo la idea y poder comenzar a consolidar el estilo, la característica, el sistema y los perfiles de cada futbolista”, sostuvo.

El amistoso ante Panamá será, además, una oportunidad para que el técnico brasileño continúe observando jugadores y probando variantes. El duelo en Cusco forma parte de la planificación de cierre de año de la FPF y permitirá medir a la Bicolor en una plaza distinta a Lima.

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