¡Para cerrar el año! Selección peruana enfrentará a Panamá en la altura del Cusco. (Foto: FPF)
¡Para cerrar el año! Selección peruana enfrentará a Panamá en la altura del Cusco. (Foto: FPF)
Por Redacción EC

La selección peruana ya tiene rival para cerrar su calendario de amistosos del 2026. La Bicolor enfrentará a Panamá el miércoles 9 de diciembre, desde las 6:00 p.m., en el estadio Garcilaso de la Vega del Cusco. El encuentro será una nueva prueba para el equipo dirigido por Mano Menezes.

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