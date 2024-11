“Hay que ser realistas, no tenemos más jugadores. Somos los que estamos acá poniendo la cara, sabemos que se nos vienen tiempos complicados”, declaró Carlos Zambrano tras la derrota de la Selección Peruana frente a Argentina en la fecha 12 de las Eliminatorias 2026. Sus palabras no solo reflejan la frustración por el rendimiento del equipo, sino que también invitan a una reflexión más profunda: ¿realmente no hay más opciones en el fútbol peruano, o es que no se han brindado las oportunidades necesarias a los jóvenes talentos nacionales en este proceso clasificatorio?

MIRA: Joel Raffo: “De ninguna manera se venderá Sporting Cristal y soy un crítico de la gestión de Lozano, no es mi amigo” Un análisis de las diez selecciones que luchan por un cupo en la próxima Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá muestra una situación preocupante. Perú no solo ocupa el último lugar en la tabla de posiciones, sino que también es el equipo que menos ha utilizado jugadores Sub-23 en las primeras 12 fechas del torneo. Mientras Perú ha contado con solo tres futbolistas nacidos después del 1 de enero de 2001, selecciones como Bolivia, Ecuador y Chile han apostado mucho más por la juventud. En contraste, Bolivia lidera esta lista con 14 jugadores Sub-23 que han tenido minutos en el campeonato. El conjunto altiplánico, rival directo por el séptimo cupo al repechaje y próximo adversario en las Eliminatorias 2026, cuenta con 4.6 veces más futbolistas de 23 años o menos que ya han adquirido experiencia en torneos de esta magnitud. Además, más del 45% de estos jugadores son titulares habituales, una cifra que resalta aún más cuando se compara con Perú, donde ninguno de los tres Sub-23 (Piero Quispe, Jesús Castillo y Joao Grimaldo) ha logrado consolidarse como titular regular. País Jugadores Bolivia 14 Ecuador 12 Brasil 10 Chile 6 Paraguay 6 Argentina 5 Uruguay 5 Venezuela 4 Colombia 3 Perú 3 La diferencia se extiende también a otras selecciones sudamericanas, como Chile y Paraguay. En el caso de Chile, Ricardo Gareca apostó por tres de los seis jugadores Sub-23 en su plantel para lograr el triunfo ante Venezuela. Vicente Pizarro, Alexander Aravena y Lucas Cepeda fueron los elegidos, y este último fue el autor de los dos goles que le dieron el triunfo a la ‘Roja’, resultado que dejó a Perú en la décima posición. Por otro lado, en Paraguay, Gustavo Alfaro también recurrió a Sub-23 para el empate histórico en El Alto contra Bolivia. Tres de ellos, Matías Galarza, Diego Gómez y Agustín Sández, fueron titulares, mientras que Julio Enciso, quien ingresó como revulsivo, anotó el gol del 2-2 para la Albirroja. Estos casos demuestran cómo dos entrenadores decidieron confiar en los jóvenes para afrontar desafíos complicados, y cómo esa apuesta resultó clave para alcanzar sus respectivos objetivos. Mientras tanto, en Perú, solo Jesús Castillo fue titular contra Argentina, mientras que los otros dos jugadores Sub-23, Piero Quispe y Joao Grimaldo, apenas tuvieron minutos de juego o ni siquiera fueron convocados para esta oportunidad. La escasa participación de los jóvenes en el proceso clasificatorio genera dudas sobre el futuro recambio generacional del fútbol peruano. Sin embargo, surge una nueva interrogante: ¿Realmente contamos con más jugadores Sub-23 en el ámbito local que merecen una oportunidad en esta selección? El universo Sub-23 de Perú Tras la Liga 1 Te Apuesto, un grupo de 10 jugadores Sub-23 demostró su valía y merece una oportunidad en la selección nacional dirigida por Jorge Fossati. Algunos de ellos ya fueron convocados por el estratega uruguayo, como los arqueros Diego Romero y Diego Enríquez. También destacan Erick Noriega y Maxloren Castro, este último quien comenzó como invitado y terminó siendo considerado para una convocatoria oficial. Sin embargo, ninguno de ellos sumó minutos en las Eliminatorias 2026. Otros, por su parte, no fueron tenidos en cuenta. La razón para proponer estos nombres se sustenta en que todos ya gozan de un mínimo de dos temporadas en primera división. Salvo Diego Romero, que solo atajó siete encuentros en Universitario, el resto al menos disputó 15 partidos en la Liga 1 2024, con seis de ellos superando los 25 encuentros, lo cual evidencia que fueron casi titulares indiscutibles en equipos como Alianza Lima, Sporting Cristal y Melgar. Esta experiencia en la liga local es fundamental, ya que demuestra su capacidad para enfrentar la presión y competir al más alto nivel. Además, muchos de estos jugadores ya han tenido la oportunidad de participar en competiciones internacionales, como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Esta experiencia internacional les ha permitido desarrollar habilidades cruciales y adaptarse al ritmo exigente del fútbol fuera de Perú, lo que refuerza aún más su preparación para enfrentar los desafíos que imponen las Eliminatorias 2026. Sin lugar a dudas, estas son dos razones de peso para considerar su inclusión en el proceso clasificatorio para el siguiente año. Jugador Edad Último club Posición Diego Romero 23 Universitario (Perú) Arquero Diego Enríquez 22 Sporting Cristal (Perú) Arquero Erick Noriega 23 Alianza Lima (Perú) Defensa Matías Lazo 21 Melgar (Perú) Defensa Paolo Reyna 23 Melgar (Perú) Defensa Catriel Cabellos 20 Alianza Lima (Perú) Mediocampista Jostin Alarcón 22 Sporting Cristal (Perú) Mediocampista Jefferson Cáceres 22 Melgar (Perú) Atacante Kenji Cabrera 21 Melgar (Perú) Atacante Maxloren Castro 16 Sporting Cristal (Perú) Atacante Ante la falta de jugadores peruanos Sub-23 que hayan emigrado y que actualmente se encuentren a un nivel destacado para ser convocados a la Selección Nacional, será fundamental mirar a los futbolistas “extranjeros” que formaron parte de la Sub-20 dirigida por Chemo del Solar. Nos referimos a aquellos jugadores nacidos en otros países, pero que, al tener sangre peruana, han decidido defender nuestros colores. 