Perú exporta hoy 41% menos que en el 2018: ¿Cómo cayó el auge mundialista hasta ser la cola de Sudamérica?Resumen generado por Inteligencia Artificial
En la actualidad, el futbolista peruano es poco seguido en el extranjero en comparación de mercados (Ecuador, Colombia, Paraguay, etc.), que dejaron de ser emergentes en este nuevo siglo. Puede que no todos lleguen a ser el nuevo Pizarro, Farfán, Guerrero, Vargas o Rodríguez, pero la situación ya es preocupante en la aparición de nuevos valores en nuestro país.
