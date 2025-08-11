Perú exporta hoy 41% menos que en el 2018: ¿Cómo cayó el auge mundialista hasta ser la cola de Sudamérica?

Juega y gana: participa en la Polla El Comercio del Mundial de Clubes y llévate un PlayStation5

Con Agustín Lozano a la cabeza, el nombre de la Selección Peruana ha perdido mucho peso en los últimos años: 0 puntos en el último Sudamericano Sub20, 0 puntos en el Sub17 –con –17 menos de gol- y con una mala gestión en la organización de la mayoría de los torneos del fútbol peruano: a los problemas con los pagos por derechos de televisión con 1190 Sports, se incumplió lo acordado en la calendarización de la Liga 2, la Liga 3 arrancó en mayo -con varios W.O. de por medio- y el torneo Sub18 inició a finales de junio...

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

Con una organización así, ¿cómo pretendemos que aparezca una mejor camada de futbolistas? Definitivamente, muy difícil. En la actualidad, la FPF no es exigente en orden y estructura y tampoco lo es con las instituciones en la formación de jugadores, pues solo unos contados trabajan para generar una cartera de valor para el bien del fútbol peruano.

Yendo al historial de peruanos en el exterior, de una estadística desde el 2005 al presente año, primero hubo una pequeña legión en Polonia, después llegó a ser en Argentina y Portugal, para finalmente tener como destino a Estados Unidos y México. 187 futbolistas peruanos terminaron saliendo al extranjero, para 430 transferencias en total y 40 países de destino en los últimos 20 años . Es decir, un promedio de 21.5 profesionales por cada año que ha jugado en América, Europa y Asia. Puede parecer mucho, pero no lo es.

“Salvo escasos ejemplos, como Pizarro, Farfán, entre otros en los últimos años, el peruano no fortalece los mercados”, indicó un representante a DT en cuanto la situación.

La data es desalentadora. En los últimos cinco años hubo 18 ventas de jugadores nacionales del fútbol peruano al extranjero, en comparación a lo que fue en Colombia (58), Ecuador (38, 13 de ellos se fue a Europa) y Paraguay (33).

Los pases al exterior

¿El año calendario con más movimientos? El 2018 con 32. ¿El que tiene menos? El 2005 con 14. En el presente vamos 19 (41% menos que en el 2018), aunque el número es preocupante teniendo en cuanta la expansión de otros mercados en los últimos años. No es casualidad que los resultados de la Blanquirroja camino al Mundial de Rusia hayan permitido mayores salidas, como tampoco lo es la situación del pase en sí: 236 veces los jugadores han salido en calidad de libre y 78 en condición de cedidos para un 73.88% del total de peruanos en los últimos 20 años que no ha generado una transferencia de venta para los clubes.

Esperemos que el presente de Luis Ramos en América de Cali, el resurgimiento de André Carrillo en Corinthians, la consolidación de Pedro Gallese en Orlando City, la continuidad de Piero Quispe en Pumas y la reciente salida de Kenji Cabrera a la MLS, como otros casos más, fortalezcan nuevamente los mercados, porque la realidad es desalentadora en la actualidad.

Y, claro, si nuestros menores tienen la cuarta parte de cantidad de partidos que juegan en otros países, ¿cómo podemos pretender un cambio? Los clubes formarían mejor en la medida en que la Federación ponga las reglas de juego. Hasta este año, la competencia depende única y exclusivamente de la Federación.

****

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.