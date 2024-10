Deporte Total pudo saber que aún no se firma el convenio entre la FPF y el IPD debido a que el recinto nacional no estaría en buenas condiciones para el partido ante Chile.

Ya este domingo el Nacional recibirá a Paul McCartney, mientras que el jueves 31 de octubre se vivirá el Reggaeton Lima Festival, un evento que según se promociona, durará hasta once horas, desde las 5 de la tarde hasta la madrugada, según cita el mismo evento en Teleticket.

Con ellos, desde La Videna han hecho consultas y el campo de juego no estaría en recuperado para el día 15 del partido, menos para días previos en los que la Bicolor requiera entrenar en el Estadio Nacional, como suele hacerlo Jorge Fossati.

La opción en Lima es que se juegue en el Estadio Monumental, que ya había sido considerado para los duelos ante Colombia y Uruguay, pero se cambió al Nacional porque el IPD aseguró que la Bicolor tenía la prioridad.

Sin embargo, para octubre, el IPD decidió que el Nacional tenga actividad artística en este fin de mes sin considerar que el campo necesita estar en buen estado para que pueda recibir a la selección nacional.

Curiosamente, en agosto pasado el presidente del IPD Federico Tong aseguró que la prioridad la iba a tener la selección peruana. “Lo que me comentó el presidente de la federación es que alguna vez el estadio se ha alquilado para un evento y el grass no quedó en las mejores condiciones. Entonces, lo que hemos quedado es que, en base a la programación, el Estadio Nacional no se usará para eventos no deportivos por lo menos con 20 días de antelación cuando juegue nuestra selección , para que el césped se juegue en mejores condiciones”, declaró a RPP.

Sin embargo, sabiendo que Perú enfrentaba a Chile el día 15 de noviembre, tienen programado los eventos para el 31 de octubre.

Por un lado alistan el Tifo para uno de los partidos más importantes del Torneo Clausura, por el otro el escenario para lo que seguro será un gran concierto.

La pregunta es ¿Algún día el Nacional "La Casa de la Selección" volverá a usarse sólo para actividades deportivas? pic.twitter.com/K5RE4A3Aey — Wily Melgarejo Ramos 🤘🏼& ⚽ (@WilyMelgarejo) October 23, 2024

Así, tres semanas del vital encuentro, la selección aún no tiene casa donde recibir al clásico chileno. Con seis puntos, Perú es penúltimo y necesita ganar a los sureños para acercarse a los puesto de repechaje, ya que luego tendrá una difícil visita a Argentina.

De no encontrar una solución, la Bicolor se mudaría al Estadio Monumental donde ya jugó en los últimos meses. Con Jorge Fossati la selección enfrentó a República Dominicana y antes, con Juan Reynoso se midió ante Paraguay.

--