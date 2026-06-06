Son tiempos nuevos en la selección peruana donde el hincha comienza a memorizar apellidos novedosos. Garcés, el de Alianza, se ve mejor al lado de Gruber, el germano-peruano. No es gratis la jerarquía del ‘eurocausa’, ni la efectividad total de los 21 pases que dio. También hay que aprender que Vélez, el ecuatoriano nacionalizado, tiene más sintonía con Quiroz, la figura de Los Chankas que pronto entrenará en Campomar. El “tapadito” de Mano volvió a marcar la diferencia y acertó en 6 de 7 toques cerca al área rival. Tiempos nuevos, resultados diferentes.

Porque Perú cortó una racha nefasta de 10 partidos sin victorias. Y lo hizo ante un Haití que venía de meterle 4 goles al Nueva Zelanda de Tim Payne hace 3 días. Ambas selecciones si jugarán el Mundial 2026, para entender la real importancia del triunfo.

Un Perú al que no le sobra ni un gramo de fútbol, pero desborda el entusiasmo de sus nuevas caras. Tapa Gallese, es capitán Carrillo, ingresa Yotún, pero la esperanza está puesta en los nuevos. Y la sangre no tan joven de Quiroz, Maxloren, Cabrera, Barco, López, Concha es lo que hoy tiene Perú. No hay más. Nunca antes la esperanza ha estado tan puesta en un equipo que parece el Plan B.

Renzo Garcés tuvo una buena actuación en el Perú - Haití. (@labicolor)

Quizás porque se extraña los tiempos de Cueva, Guerrero, Farfán, Rodríguez, Tapia. Hoy la realidad es otra. Tres históricos sostienen el inicio de la era de Mano Menezes. Los demás, pico y pala para trabajar y hacerse un nombre en la selección.

UnoXUno de los nuevos

Titulares

-Alfonso Barco: Mano lo ratificó de titular como ante Senegal y los ‘flashback’ amenazan con aparecer en cada crufe. Ganó 1 de los 7 duelos que tuvo. Sumó 2 despejes y demostró que lo suyo son los pases largos: 4 de 5 intentos.

Jairo Vélez marcó el gol del triunfo de Perú ante Haití. (@labicolor)

-Kenji Cabrera: Ya tiene 23 años y deja pocas buenas sensaciones de su paso por la MLS. Ayer lo pasaron a jugar de extremo por derecha y tiró un centro y dio 2 de 5 pases acertados en zona de ataque.

-Johnny Vidales: Por ubicación se pensaría que jugó de ‘9, pero ayer Perú jugó sin centrodelantero de área. En ese primer tiempo en el que la Bicolor casi no atacó, Vidales fue el más perdido. Dos faltas recibidad y un fuera de juego.

Suplentes

-Fabio Gruber: No es Beckenbauer, pero su ingreso le dio más consistencia a la zaga central. Con él, Garcés pudo liderar la defensa y en el gol del 1-1 fueron cómplices. Gruber ganó en el área de Haití a los 81 y el rebote fue cazado por Garcés. Ganó todos sus duelos áereos (3), y completó 5 despejes y 1 recuperación. Eso sí, por un error en salida casi el equipo rival llega al segundo gol.

El primer triunfo de la selección peruana en la era Mano Menezes llegó ante Haití. (EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH) / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

-Adrián Ugarriza: Ingresó por Cabrera para jugar de ‘9’, pero estuvo casi desaparecido. Tocó 16 veces el balón y completó 10 de 13 pases.

-Adrián Quiroz: Estuvo 31 minutos en cancha. Recuperó 2 balones que se convirtieron en ataques peruanos. Aún con el marcador abajo, llegó a la línea de fondo y sacó un centro que Vélez cabeceó con dificultad. En los últimos metros del campo decide rápido con 6 de 7 aciertos. Se asoció con Vélez y buscó constantemente a Ugarriza para triangular el ataque peruano.

-Maxloren Castro: En 20 minutos de juego, casi ni la tocó (6 pases) y solo ganó de 2 de 7 duelos. Sus 3 intentos de driblear al rival acabaron en pérdidas de balón.

*Vilca y Zegarra ingresaron en los minutos de descuento.

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