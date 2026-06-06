Por Jasson Curi Chang

Son tiempos nuevos en la selección peruana donde el hincha comienza a memorizar apellidos novedosos. Garcés, el de Alianza, se ve mejor al lado de Gruber, el germano-peruano. No es gratis la jerarquía del ‘eurocausa’, ni la efectividad total de los 21 pases que dio. También hay que aprender que Vélez, el ecuatoriano nacionalizado, tiene más sintonía con Quiroz, la figura de Los Chankas que pronto entrenará en Campomar. El “tapadito” de Mano volvió a marcar la diferencia y acertó en 6 de 7 toques cerca al área rival. Tiempos nuevos, resultados diferentes.

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