Por Jean Pierre Maraví Coppa

La Selección Peruana Sub-20 volvió a regalar una alegría y dio otro paso importante en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La ‘Bicolor’ derrotó 2-1 a Panamá en el predio de la Asociación Rosarina de Fútbol, celebró una victoria trabajada y aseguró su clasificación a las semifinales del torneo. El sueño sigue creciendo para una generación que quiere dejar su huella con la camiseta nacional.

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