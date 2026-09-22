El encuentro se disputó con una temperatura de 17 grados, aunque el fuerte viento fue uno de los factores que acompañó el desarrollo del compromiso. Perú supo adaptarse a las condiciones y encontró los goles en momentos determinantes para quedarse con los tres puntos.

La ‘Bicolor’ terminó el primer tiempo en ventaja. Cuando se jugaban los 45+1 minutos, Jonathan García apareció para abrir el marcador. La acción nació a partir de un tiro de esquina y, luego de que la pelota quedara suelta dentro del área, el defensor de Alianza Lima sacó un potente remate rasante que terminó en el fondo del arco panameño.

𝗡𝗼𝘀 𝘃𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗮 𝘀𝗲𝗺𝗶𝘀 🇵🇪❤️🤍#LaBicolor Sub20 derrotó 2-1 a Panamá 🇵🇦 para seguir avanzando en los Juegos ODESUR.



¡Vamos, Perú! 💪🏻❤️



📸 Pedro Monteverde/ Comité Olímpico Peruano #UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/7HMT2ruqFA — La Bicolor (@SeleccionPeru) September 21, 2026

Panamá reaccionó en el segundo tiempo y encontró el empate a los 57 minutos. Raheen Cuello aprovechó una jugada colectiva que terminó con un centro al área y, después de un rebote, consiguió marcar el 1-1 ante el arco defendido por Fabricio Mesías.

El partido entró entonces en una etapa de mayor disputa, hasta que Perú volvió a encontrar la diferencia mediante una pelota parada. Tras un tiro de esquina, Gerson Castillo apareció en el primer palo y conectó de cabeza el centro enviado al área para establecer el 2-1 definitivo.

Con este resultado, la Selección Peruana Sub-20 alcanzó los seis puntos y aseguró su presencia en las semifinales de los Juegos Suramericanos como líder del Grupo A. Con el mismo puntaje acabó Chile, pero en el enfrentamiento directo ganó Perú, así que los sureños terminaron en segundo puntos y se enfrentarán a Paraguay. El siguiente desafío será ante Argentina, este miércoles 23 de septiembre, a las 8:00 a.m. (hora peruana), en el estadio Marcelo Bielsa, cancha de Newell’s.

¡GOOOOL PERUANO! En los minutos finales del primer tiempo apareció Piero Cari para adelantar a la ‘Blanquirroja’ ante Chile en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 🇵🇪🇨🇱🔥



⏱ 45' PT | #CHI 0 - [1] #PER

➡️ #Suramericanos2026xMDeportes



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Los nombres que siguen de cerca Menezes en este proceso

Dentro de esta generación hay futbolistas que vienen teniendo participación en el torneo de Juegos Odesur y que forman parte del seguimiento que realiza el comando técnico de la Selección Peruana.

El cuerpo técnico encabezado por Thiago Kosloski, quien además integra el comando técnico de la Selección Mayor que dirige Mano Menezes, viene utilizando esta competencia para evaluar futbolistas en un escenario internacional de alta exigencia, ampliar el universo de jugadores y continuar construyendo una base competitiva con miras al CONMEBOL Sudamericano Sub-20 de 2027.

Entre ellos aparecen Fabricio Mesías, arquero de Alianza Lima; Jonathan García, defensor de Alianza Lima; Duham Ballumbrosio, defensor de Sporting Cristal; y Samuel Pereda, también defensor del conjunto blanquiazul.

¡GOOOL PERUANO! Gerson Castillo ganó por los aires y, con un gran cabezazo, logró marcar el segundo gol para la Selección Peruana Sub-20, que se impone a su similar de Panamá en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. 🇵🇪⚽



⏱ 32' ST | #PER [2] - 1 #PAN

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La lista también incluye a Jair Moretti, volante de Sporting Cristal; Piero Cari, mediocampista de Alianza Lima; y Gerson Castillo, volante de Sporting Cristal, autor del gol que permitió a Perú quedarse con la victoria frente a Panamá.

Un punto a considerar en esta selección Sub 20. Solo Piero Cari ha sumado minutos en Liga 1. Los demás jugadores están relegados a jugar Liga 3 o en categorías menores de sus respectivos clubes.

El torneo en Santa Fe, Argentina, representa, de esta manera, una nueva oportunidad para que estos futbolistas sumen experiencia internacional y continúen siendo observados dentro del proceso de la categoría Sub-20. El objetivo inmediato estará puesto en el duelo frente a Argentina, donde Perú buscará avanzar a la final y mantener su posibilidad de pelear por una medalla en los Juegos Suramericanos.

Presidente de la delegación Argentina habló con El Comercio sobre el duelo ante Perú

Fabián Lovato, directivo de AFA y que ahora ocupa el cargo de Presidente de la Delegación Argentina de los Juegos Odesur habla en exclusiva con el Comercio sobre lo que será el duelo contra Perú

“Va a ser un partido interesante, con un Perú que viene jugando bien. Ganó su grupo y eso le permite jugar la semifinal contra Argentina, por haber salido primero Perú y segundo Argentina. Va a ser un lindo partido y entretenido juego”, sentenció el directivo argentino a este diario.

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