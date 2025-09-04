“Perú tiene muy pocos jugadores de recambio” y “la línea de más dudas es la que está detrás del punta”: el futuro de Perú, más allá de lo que pase ante Uruguay y Paraguay

Montevideo respira eliminatorias. El cielo gris, el viento del Río de la Plata y el peso de un estadio Centenario que siempre se impone reciben a la selección peruana, que este jueves vuelve a cruzarse con Uruguay en un duelo que nunca se juega en frío. Perú llegó con las maletas cargadas de ilusión, pero también con preguntas: cómo plantarse ante un rival que no perdona, qué once elegirá el técnico, dónde estará la clave para resistir y sorprender.

Para entender el presente y lo que puede pasar en esa noche de eliminatoria, conversamos con periodistas que conocen la piel de este equipo y las cicatrices de tantos partidos: Daniel Kanashiro, Erick Osores, Omar Dávila, Miguel Villegas y Aldo Aquino.

LAS PREGUNTAS

¿La linea de más dudas?

¿Cuál es el once titular?

¿Cuál es el jugador a seguir?

Miguel Villegas - El Comercio

1. Creo que, en general, Perú tiene muy pocos jugadores de recambio, mirando la siguiente Eliminatoria. Sin embargo, me preocupa el reemplazo de Yotún y el 9 que será titular por Paolo, de aquí a los próximos 5 años.

2. Salvó Gállese, me gustaría que jueguen muchos sub 25.

3. Burlamaqui. Es un jugador que ha redescubierto Ibañez. También Noriega, ya en modo extranjero. Y por último Kenji Cabrera, la mejor aparición del fútbol peruano desde Grimaldo.

Erick Osores - América TV

1.- La línea de más dudas en la convocatoria claramente es la línea detrás del punta ¿no? Todavía no tenemos idea de cuál va a ser la formación, aunque se puede deducir. Polo y Quevedo a los lados, pero detrás del punto ahí está la duda.

2.- El once titular sería: Gallese; Sonne, Zambrano,, Garcés, López; Noriega, Yotún, Cabrera o Quevedo, Polo, Concha y Luis Ramos.

3.- El jugador a seguir seria Erick Noriega. Erick Noriega es, sin duda, la aparición más importante del fútbol peruano en los últimos tiempos. Lo ha hecho en tiempo récord y hoy se perfila como uno de los nombres más valiosos de la selección. Tiene proyección, talento y la responsabilidad de demostrarlo en el campo. Por antecedentes, todo indica que puede brillar, aunque la incógnita está en cómo se acomoda al once y al nivel del partido. La confianza está en que lo hará bien, que será titular y que, de mantener su rendimiento, no salga del equipo para el próximo duelo ante Paraguay.

Selección Peruana cumplió su tercer día de entrenamientos en Montevideo ya con el equipo completo. (Foto: FPF)

Daniel Kanashiro - Liga 1 Max

1.- La delantera. Sin Guerrero, Lapadula, Flores ni Valera, hace que por ejemplo Ramos sea titular, sin mayores discusiones, sin los recambios que se requieren.

2.- Difícil, falta una semana todavía, pero trataría de ver en el 11 titular a elementos que tienen una proyección importante para el otro proceso, Noriega, Enríquez en el arco y Kenji Cabrera por ejemplo.

3.- El jugador a seguir es sin dudas para mí Noriega, oportunidad única de ver cómo se porta con la de la selección. Si rinde igual como lo hizo con Alianza, es el llamado a ser el nuevo líder de esta nueva generación.

Aldo Aquino - Panamericana TV

1.- Me parece que los volantes ofensivos que acompañarían a Luis Ramos. Pienso que en la volante por el sector izquierdo, Óscar Ibáñez tendría dudas si pone a Kevin Quevedo, Grimaldo o Kenji Cabrera.

2.- Mi once sería: Pedro Gallese; Sonne, Zambrano, Abram, López; Noriega, Yotun, Polo, Sergio Peña, Kevin Quevedo y Luis Ramos.

3.-Los jugadores a seguir son: Noriega y Luis Ramos.

Marcos López se reencontró en la Selección Peruana con Jairo Concha. Ambos fueron compañeros en la Universidad San Martín. (Foto: FPF)

Omar Dávila - Fundador de El Bocón

1. La linea que más duda genera es la defensa, por el nivel presentado en las Eliminatorias y porque sería fatal perjuducarse con una expulsión.

2. En el entendido que Uruguay usa un sólido sistema por bandas, la respuesta de Perú debe ser fuerte en ese sentido. Por tanto mis titulares serían Gallese; Advincula, Zambrano, Abram, Lopez; Inga, Concha, Tapia, Yotún, Sonne; Ramos.

3. El jugador a seguir en Perú es Ramos, porque le acontece la oportunidad de arrancar como titular y pese a la eventual adversidad de jugar como único atacante de visita, tendrá que revalidar sus buenas actuaciones a nivel de club en Colombia.

*************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.