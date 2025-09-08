La selección peruana tuvo su último entrenamiento este lunes con miras al partido ante Paraguay, en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas. Ya sin opciones de llegar al Mundial 2026, la ‘Bicolor’ se enfoca en lograr un triunfo de local en el Estadio Nacional y salvar el honor frente a sus hinchas.

A diferencia de ayer, el técnico Óscar Ibáñez pudo contar con sus futbolistas a disposición, aunque realizará algunas variantes respecto al equipo que arrancó ante Uruguay en Montevideo la semana pasada. El DT considera que es apropiado darle rodaje a otros elementos.

De no mediar inconvenientes, Perú jugaría con Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López; Renato Tapia, Sergio Peña, Yoshimar Yotún; Joao Grimaldo, Kenji Cabrera y Luis Ramos.













Así fue el entrenamiento de Perú:

*****************

